Minister und Führungskräfte aus aller Welt treffen sich bei der zweiten Ausgabe von Gateway Gulf in Bahrain

MANAMA, Bahrain, 30. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Führende Vertreter der globalen Industrie werden sich in Bahrain zur mit Spannung erwarteten zweiten Ausgabe des Gateway Gulf Investment Forums treffen, das am 3. und 4. November 2024 im Four Seasons Hotel Bahrain Bay stattfinden soll. Das Forum, das vom Bahrain Economic Development Board (Bahrain EDB) mit Unterstützung von hochrangigen Regierungsvertretern aus dem Finanz-, Investitions- und Industriebereich des Königreichs veranstaltet wird, wird sich unter dem Motto „Investieren in einer sich rasch wandelnden Region" mit globalen Herausforderungen und Trends befassen.

Gateway Gulf 2024 wird ein intimes, hochrangiges Treffen von 250 Ministerialbeamten und hochrangigen Regierungsvertretern, Führungskräften aus der Wirtschaft und Investoren aus wichtigen Märkten in Amerika, Europa, Asien, dem Golfkooperationsrat (GCC) und darüber hinaus begrüßen.

Das Forum wird eine Reihe von Podiumsdiskussionen, Schwerpunktsitzungen und Einzelsitzungen veranstalten, darunter „Investing for Resilience", „AI's transformative Power" und „Future-Proofing the Workforce", zu denen hochrangige Redner aus Bahrain gehören:

S.E. Shaikh Salman bin Khalifa Al Khalifa , Minister für Finanzen und Volkswirtschaft

, Minister für Finanzen und Volkswirtschaft S.E. Noor bint Ali Alkhulaif, Ministerin für nachhaltige Entwicklung, Vorstandsvorsitzende des Bahrain Economic Development Board

S.E. Fatima bint Jaffer Al Sairafi , Ministerin für Tourismus

, Ministerin für Tourismus S.E. Abdulla bin Adel Fakhro , Minister für Industrie und Handel

, Minister für Industrie und Handel S.E. Shaikh Ahmed bin Hamad Al Khalifa , Präsident für Zollangelegenheiten

, Präsident für Zollangelegenheiten S.E. Khalid Humaidan, Gouverneur der Zentralbank von Bahrain

S.E. Khalid Al Rumaihi , Vorsitzender von Aluminium Bahrain (Alba)

, Vorsitzender von Aluminium Bahrain (Alba) S.E. Scheich Salman bin Isa Al Khalifa, Vorstandsvorsitzender des Bahrain International Circuit (BIC)

An den Sitzungen werden einige der weltweit führenden Experten auf ihrem Gebiet teilnehmen, darunter wichtige regionale und internationale Redner:

Lord Gerry Grimstone , ehemaliger Minister für Investitionen im Ministerium für internationalen Handel und im Ministerium für Wirtschaft, Energie und Industriestrategie, Mitglied (Vorsitzender Gemcorp Capital)

, ehemaliger Minister für Investitionen im Ministerium für internationalen Handel und im Ministerium für Wirtschaft, Energie und Industriestrategie, Mitglied (Vorsitzender Gemcorp Capital) S.E. Abdullah bin Touq Al Marri , Kabinettsmitglied und Wirtschaftsminister, Vereinigte Arabische Emirate

, Kabinettsmitglied und Wirtschaftsminister, Vereinigte Arabische Emirate S.E. Sultan Ahmed Bin Sulayem , Konzernvorsitzender und CEO, DP World

, Konzernvorsitzender und CEO, DP World Sir Jonathan Symonds , Vorsitzender des Verwaltungsrats, GSK

, Vorsitzender des Verwaltungsrats, GSK S.E. Khalfan Belhoul, Geschäftsführer der Dubai Future Foundation

Frau Safra Catz , CEO, Oracle

, CEO, Oracle Frau Henadi Al-Saleh , Vorstandsvorsitzende, Agility

, Vorstandsvorsitzende, Agility Herr Mark Burns , Präsident, Gulfstream

, Präsident, Gulfstream Edward Dolman , Vorstandsvorsitzender und CEO, Phillips

, Vorstandsvorsitzender und CEO, Phillips Herr Keith Svendsen , CEO, APM Terminals

, CEO, APM Terminals Jeremy Crane , CEO, Yellow Door Energy

Die GCC-Region entwickelt sich zu einer der dynamischsten wirtschaftlichen Erfolgsgeschichten der Welt. Dem Internationalen Währungsfonds zufolge werden die Volkswirtschaften der Golfstaaten im Jahr 2024 um 3,5 % auf ein Gesamtvolumen von rund 2,1 Billionen USD wachsen und bis 2030 voraussichtlich 2,8 Billionen USD erreichen. Der Schlüssel zu diesem Wachstum ist eine ehrgeizige wirtschaftliche Diversifizierungsagenda, die Investitionen in einer Reihe von Nicht-Öl-Sektoren fördert.

Bahrain ist eine der am stärksten diversifizierten Volkswirtschaften in der Golfregion, wobei der Nicht-Öl-Sektor im Jahr 2023 84 % zum BIP beitragen wird. Während das Königreich weiterhin Investitionen in Sektoren mit hohem Potenzial wie Finanzdienstleistungen, IKT, Fertigung, Logistik und Tourismus Priorität einräumt, konzentriert es sich auch auf die Entwicklung seines Humankapitals und die Förderung seiner Agenda für die digitale Transformation. Bahrains zukunftsorientierte Politik, seine strategische Lage und sein unternehmensfreundliches Umfeld haben das Land zu einem der attraktivsten Ziele in der Region für internationale Investoren gemacht, die in den GCC-Markt expandieren wollen.

Die Rolle des Königreichs bei der Förderung regionaler Zusammenarbeit und gemeinsamer Investitionen wird auf der Gateway Gulf hervorgehoben, und es wird diskutiert, wie diese Partnerschaften ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum fördern können.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2544769/Bahrain_Gateaway_Gulf.jpg