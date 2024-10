Des ministres et des dirigeants du monde entier se réuniront à l'occasion de la deuxième édition de Gateway Gulf à Bahreïn

MANAMA, Bahreïn, 30 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Les leaders mondiaux de l'industrie convergeront à Bahreïn pour la deuxième édition très attendue du Gateway Gulf Investment Forum, prévue les 3 et 4 novembre 2024, au Four Seasons Hotel Bahrain Bay. Organisé par le Conseil de développement économique de Bahreïn (Bahrain EDB) avec le soutien de hauts fonctionnaires du Royaume dans les domaines de la finance, de l'investissement et de l'industrie, le forum abordera les défis et les tendances mondiales sous la bannière « Investir dans une région en transformation rapide ».

Gateway Gulf 2024 accueillera sur le site un rassemblement intime et de haut niveau de 250 ministres et hauts fonctionnaires, de professionnels du monde des affaires et d'investisseurs de premier plan venus des principaux marchés d'Amérique, d'Europe, d'Asie, du Conseil de coopération du Golfe (CCG) et d'ailleurs.

Le Forum accueillera une série de panels, de réunions thématiques et de séances individuelles, notamment sur l'investissement dans la résilience, le pouvoir de transformation de l'IA et la préparation de la main-d'œuvre à l'avenir, au cours desquelles des intervenants de haut niveau du Bahreïn interviendront :

Son Excellence Cheikh Salman bin Khalifa Al Khalifa, ministre des finances et de l'économie nationale

Son Excellence Noor bint Ali Alkhulaif, ministre du développement durable, directrice générale du Conseil de développement économique du Bahreïn

développement économique du Bahreïn Son Excellence Fatima bint Jaffer Al Sairafi , ministre du tourisme

, ministre du tourisme Son Excellence Abdulla bin Adel Fakhro, ministre de l'industrie et du commerce

Son Excellence Shaikh Ahmed bin Hamad Al Khalifa, président des affaires douanières

Son Excellence Khalid Humaidan, gouverneur de la Banque centrale de Bahreïn

Son Excellence Khalid Al Rumaihi, président d'Aluminium Bahrain (Alba)

Son Excellence Cheikh Salman bin Isa Al Khalifa, directeur général du Bahrain International Circuit (BIC)

Les sessions accueilleront certains des plus grands experts mondiaux dans leur domaine, avec des intervenants régionaux et internationaux de premier plan :

Lord Gerry Grimstone , ancien ministre de l'investissement au ministère du commerce international et au ministère des entreprises, de l'énergie et de la stratégie industrielle, membre (président de Gemcorp Capital)

, ancien ministre de l'investissement au ministère du commerce international et au ministère des entreprises, de l'énergie et de la stratégie industrielle, membre (président de Gemcorp Capital) Son Excellence Abdullah bin Touq Al Marri, membre du cabinet et ministre de l'économie, Émirats arabes unis

Son Excellence Sultan Ahmed Bin Sulayem, président du groupe et directeur général, DP World

Sir Jonathan Symonds , président du conseil d'administration, GSK

, président du conseil d'administration, GSK Son Excellence Khalfan Belhoul, directeur général de la Dubai Future Foundation

Mme Safra Catz , PDG, Oracle

, PDG, Oracle Mme Henadi Al-Saleh , présidente du conseil d'administration, Agility

, présidente du conseil d'administration, Agility M. Mark Burns , président de Gulfstream

, président de Gulfstream M. Edward Dolman , président exécutif et directeur général, Phillips

, président exécutif et directeur général, Phillips M. Keith Svendsen , PDG, APM Terminals

, PDG, APM Terminals M. Jeremy Crane , PDG de Yellow Door Energy

La région du CCG est en train de devenir l'une des réussites économiques les plus dynamiques du monde. Selon le Fonds monétaire international, les économies du Golfe devraient croître de 3,5 % en 2024 pour atteindre un total combiné d'environ 2,1 billions d'USD et devraient atteindre 2,8 billions d'USD d'ici 2030. La clé de cette croissance est un programme ambitieux de diversification économique qui stimule les investissements dans toute une série de secteurs non pétroliers.

Bahreïn est l'une des économies les plus diversifiées du Golfe, le secteur non pétrolier contribuant à hauteur de 84 % à son PIB en 2023. Alors que le Royaume continue de donner la priorité aux investissements dans des secteurs à fort potentiel tels que les services financiers, les TIC, l'industrie manufacturière, la logistique et le tourisme, il se concentre également sur le développement de son capital humain et sur la poursuite de son programme de transformation numérique. Les politiques tournées vers l'avenir, la situation stratégique et l'environnement favorable aux entreprises de Bahreïn en ont fait l'une des destinations les plus attrayantes de la région pour les investisseurs internationaux désireux de s'implanter sur le marché plus vaste du CCG.

Le rôle du Royaume dans la promotion de la collaboration régionale et des co-investissements sera mis en évidence à Gateway Gulf, avec des discussions sur la manière dont ces partenariats peuvent favoriser une croissance économique durable.

