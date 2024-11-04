中國茶韻世界飄香，伊利攜伊刻活泉引領中國健康茶飲走向世界

從消費者需求出發，引領高品質飲水新風尚

在「成為全球最值得信賴的健康食品提供者」願景指引下，伊利以消費者健康需求為中心，自2019年起致力打造中國首款火山天然礦泉水——伊刻活泉，將水源地選定在世界黃金三大水源地之一，森林覆蓋率高達95%、有「中國天然氧吧」之稱的阿爾山和「世界黃金三大水源地之一」的長白山。歷經3000米深火山岩的自然過濾與礦化，天然含有鉀、鈉、鈣、鎂、偏硅酸五種火山礦物元素，水質天然弱鹼，口感柔軟甘甜。

Gerrit Smit博士在演講中表示，伊刻活泉上市以來，憑借其卓越的品質與創新定位，為伊利開闢了全新的增長領域，不僅豐富了產品線，更為企業未來的發展開闢了新的增長空間。伊刻活泉連續多年穩健增長，反映了消費者對健康飲水日益重視，也顯示出礦泉水業務的發展潛力。

持續加碼創新投入，開闢健康茶飲全新賽道

伴隨消費者健康意識的提升，茶飲消費正經歷一場全方位的迭代升級。消費者不僅追求茶的健康益處，還希望獲得無糖、便捷、高品質的飲茶新體驗。

斬獲本年度世界飲用水大獎的伊刻活泉現泡茶，秉承「好茶萃取 現泡現喝」的理念，採用中國首款專利「鎖鮮蓋」技術，使用茶水分離的瓶蓋，封存凍干茶粉，消費者飲用時擰開瓶蓋，凍干茶粉3秒溶在水裡，一份新鮮美味的無糖茶飲即刻呈現。

Gerrit Smit博士介紹稱，伊刻活泉現泡茶的一大亮點就是配料純淨，採用了-40℃冷凍鎖鮮技術，6-7kg原茶才能製作1kg凍干茶，充分保留了茶葉中的芳香物質；同時做到真正清潔配方，不僅0糖0卡0脂，連碳酸氫鈉也不添加，更好地還原茶本來的色、香、味，為消費者帶來更純淨、更健康的飲用體驗。

堅持因綠而興，為可持續發展貢獻力量

當前，可持續發展已成為企業發展共識，尤其是對於飲用水產業而言，更肩負著守護自然的使命。在伊利集團「綠色產業鏈戰略」引領下，伊刻活泉積極響應「綠色生產、綠色消費、綠色發展」的核心理念，不斷探索更加綠色、可持續的經營方式。

為了守護世界級珍稀火山岩水源地，伊刻活泉對水源地進行了嚴格管理和保護，水源地保護區內無任何工農業生產，僅有自然生長的樹木和草地，並按照中國的國家標準要求設立了三級水源地防護區，對一級和二級防護區進行了隔離式管理。為了減少對生態環境的影響，伊刻活泉選用更加環保、可持續的包裝材料。同時，伊刻活泉已獲得必維集團頒發的《產品碳足跡核查聲明》，正在努力將節水減碳的舉措貫穿到全產業鏈。

伊利還以產業為紐帶，持續發揮龍頭企業的引領作用，通過投資建廠、創造就業等一系列舉措，促進水源地的經濟發展，推動水源地綠色生態保護與經濟社會發展的共生共榮。

在2024世界飲用水大會上，伊利面向世界展現了中國飲用水產業的創新探索，傳遞了人與自然、社會和諧共生的可持續發展理念，給出了在全球飲用水領域綠色發展的中國方案。未來，伊利將繼續以消費者為中心，持續拓展大健康產業版圖，為人類健康及地球家園帶來更多守護。

SOURCE 伊利集團