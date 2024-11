일리의 이니킨, 2024 글로벌 물•음료상 수상

프랑크푸르트, 독일 2024년 11월 5일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 제21회 글로벌 물•음료 회의(Global Water Drinks Congress)가 10월 28일부터 30일까지 독일 프랑크푸르트에서 개최됐다. 회의 기간 동안 전 세계의 업계 리더와 기업 대표들은 음용수 시장의 최신 동향과 혁신에 대한 아이디어를 교환하고 업계 성장 촉진 방안을 논의했다.

일리 이노베이션 센터 유럽(Yili Innovation Center Europe)의 전문가인 게릿 스미트(Gerrit Smit) 박사가 이 회의에 초청되어 '진화하는 중국 소비자의 니즈 충족: 더 큰 지속가능성을 향한 새로운 이정표(Meeting Evolving Needs of Chinese Consumers: A New Milestone on the Path to Greater Sustainability)'라는 제목으로 연설을 진행했다. 스미트 박사는 중국 음용수 시장의 최신 동향을 파헤치고 음용수 산업에서 일리의 혁신적인 성과와 친환경 개발 사례를 강조했다.

Yili received the 2024 Global Water Drinks Awards (PRNewsfoto/Yili Group)

이 회의에서 2024 글로벌 물•음료 어워드(2024 Global Water Drinks Awards) 수상 제품도 발표됐다. 일리의 광천수 브랜드 이니킨(INIKIN)은 혁신적인 제품인 INIKIN Brewed Tea로 2024 글로벌 물•음료 어워드를 수상하는 영예를 안았다.

스미트 박사는 회의에서 수상 제품인 INIKIN Brewed Tea를 선보였다. '언제 어디서나 갓 준비한 신선한 차'를 추구하는 이니킨은 첨가물 없이 동결 건조 차 가루를 물과 분리하는 독특한 병뚜껑을 사용한다. 뚜껑을 비틀고 흔들기만 하면 3초 안에 신선한 차 한 병이 완성된다.

이 행사를 주최한 제니스 글로벌(Zenith Global)의 리처드 홀(Richard Hall) 회장은 INIKIN Brewed Tea를 중국 음료 산업에서 놀라운 혁신을 보여주는 대표적인 사례로 손꼽았다.

홀 회장은 "일리는 수년 동안 유제품 부문에서 놀라운 성과를 거뒀으며, 혁신을 핵심 가치로 삼아 유제품 분야에서 세계적인 선도 기업이 됐다"며 "일리가 음용수 시장에 진출하여 진정으로 혁신적인 일을 해냈다. 이는 매우 고무적인 일"이라고 설명했다. 그에게 깊은 인상을 남긴 것은 자연 그대로의 화산 지대 지하수에서 최고의 순도를 확보하는 이니킨만의 장점과 기술 적용 및 관리 관행과 관련하여 지속 가능한 개발에 대한 일리 그룹의 끊임없는 노력이었다.

일리는 세계에서 가장 신뢰받는 건강식품 공급업체가 되겠다는 기업 비전에 충실하며, 항상 소비자의 요구에 부응하기 위해 노력하고 있다. 2019년에는 천연 화산 광천수 브랜드인 이니킨을 출시했다. 이니킨의 물은 '중국의 자연 산소 휴양지'이며 산림 비율이 95%에 이르는 아얼산(Arxan)과 세계적으로 유명한 고품질 광천수 수원인 창바이 산맥에서 유래한다.

두 지역의 천연 광천수는 일일 물 추출량 제한에 따라 관리되며 완전히 밀폐된 파이프라인을 통해 수원지 내에 설치된 제조 시설로 이송된다. 생체 모방 나노 여과막과 무오존 살균과 같은 최고급 기술을 채택하여 천연 광천수의 순도를 보장한다.

스미트 박사는 일리의 지속 가능한 관행에 대해서도 자세히 설명했다. 그는 일리가 지속가능성을 경영에 통합하고 2050년까지 전체 공급망에서 탄소 중립 달성을 목표로 한다고 언급했다. 현재 일리는 이 목표를 실현하기 위해 공급망 전반의 모든 이해관계자들과 긴밀히 협력하고 있다.

