INIKIN von Yili gewinnt den Global Water Drinks Awards 2024

FRANKFURT, Deutschland, 4. November 2024 /PRNewswire/ -- Der 21. Global Water Drinks Congress fand vom 28. bis 30. Oktober in Frankfurt, Deutschland, statt. Während des Kongresses tauschten sich Branchenführer und Unternehmensvertreter aus der ganzen Welt über die neuesten Trends und Innovationen auf dem Trinkwassermarkt aus, in der Hoffnung, das Wachstum der Branche voranzutreiben.

Yili received the 2024 Global Water Drinks Awards (PRNewsfoto/Yili Group)

Dr. Gerrit Smit, ein Experte des Yili Innovation Center Europe, wurde eingeladen, um einen Vortrag mit dem Titel Meeting Evolving Needs of Chinese Consumers: A New Milestone on the Path to Greater Sustainability (Erfüllung der sich wandelnden Bedürfnisse chinesischer Verbraucher: Ein neuer Meilenstein auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit) zu halten. In seinem Vortrag ging Dr. Smit auf die neuesten Trends auf dem chinesischen Trinkwassermarkt ein und hob die innovativen Errungenschaften und umweltfreundlichen Entwicklungspraktiken von Yili in der Trinkwasserindustrie hervor.

Die Gewinner des Global Water Drinks Awards 2024 wurden während des Kongresses bekannt gegeben. Die Mineralwassermarke INIKIN von Yili wurde für ihr innovatives Produkt INIKIN Brewed Tea mit dem Global Water Drinks Awards 2024 ausgezeichnet.

Dr. Smit stellte auf dem Kongress den preisgekrönten INIKIN Brewed Tea vor. Mit dem Ziel, „jederzeit und überall frisch zubereiteten Tee" anzubieten, verwendet die Marke einen einzigartigen Flaschenverschluss, der das gefriergetrocknete Teepulver ohne Zusatzstoffe vom Wasser trennt. Durch einfaches Drehen und Schütteln ist eine frische Flasche Tee in drei Sekunden fertig.

Richard Hall, Vorsitzender von Zenith Global, dem Organisator der Veranstaltung, hob INIKIN Brewed Tea als Paradebeispiel für die beeindruckende Innovation chinesischer Unternehmen in der Getränkeindustrie hervor.

„Yili hat über viele Jahre hinweg Erstaunliches in der Milchwirtschaft geleistet und sich zu einem führenden globalen Akteur in dieser Branche entwickelt, wobei Innovation ein wichtiger Faktor ist. Es ist spannend zu sehen, dass Yili jetzt in den Wassermarkt einsteigt und etwas wirklich Innovatives macht", sagte Hall. Was ihn beeindruckte, waren die einzigartigen Vorteile von INIKIN bei der Sicherstellung höchster Reinheit aus unberührten vulkanischen Wasserquellen und das unermüdliche Engagement der Yili Group für eine nachhaltige Entwicklung in Bezug auf Technologieanwendung und Managementpraktiken.

Yili bleibt seiner Unternehmensvision treu, der weltweit vertrauenswürdigste Anbieter gesunder Lebensmittel zu werden, und ist stets bestrebt, die Bedürfnisse der Verbraucher zu erfüllen. 2019 brachte das Unternehmen INIKIN auf den Markt, ein natürliches vulkanisches Mineralwasser. INIKIN verfügt über erstklassige Wasserquellenstandorte: Arxan, bekannt als eine der „Natürlichen Sauerstoffbarren Chinas" mit einem Bewaldungsgrad von 95, und das Changbai-Gebirge, eine weltberühmte Quelle hochwertigen Mineralwassers.

Das natürliche Mineralwasser an den beiden Standorten wird unter Einhaltung einer täglichen Wasserentnahmegrenze sorgfältig bewirtschaftet, und wird über eine vollständig geschlossene Pipeline zu den in den Quellgebieten errichteten Produktionsanlagen transportiert. Hochwertige Technologien wie biomimetische Nanofiltrationsmembranen und ozonfreie Sterilisation werden eingesetzt, um die Reinheit des natürlichen Mineralwassers zu gewährleisten.

Dr. Smit erläuterte auch die nachhaltigen Praktiken von Yili. Er wies darauf hin, dass Yili Nachhaltigkeit in seine Praktiken integriert und das Ziel verfolgt, bis 2050 in seiner gesamten Lieferkette klimaneutral zu sein. Gegenwärtig arbeitet Yili eng mit allen Beteiligten in der gesamten Lieferkette zusammen, um dieses Ziel zu verwirklichen.

