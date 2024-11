巴基斯坦前所未有的現代和當代視覺藝術和建築展覽在卡塔爾博物館揭幕

伊斯蘭藝術博物館呈獻開創性展覽,探索摩洛哥的伊斯蘭藝術傳統

位於卡塔爾多哈的伊斯蘭藝術博物館(MIA)推出了名為「阿特拉斯的輝煌:漫遊摩洛哥遺產」(Splendours of the Atlas: A Voyage Through Morocco's...