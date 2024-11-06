巴基斯坦前所未有的現代和當代視覺藝術和建築展覽在卡塔爾博物館揭幕

卡塔爾多哈2024年11月7日 /美通社/ -- 首個探索自 20 世紀 40 年代以來巴基斯坦藝術和建築的展覽於卡塔爾博物館揭幕。

展覽截至 2025 年 1 月 31 日MANZAR：巴基斯坦從 20 世紀 40 年代至今藝術與建築展覽共展出 200 多件藝術作品，包括油畫、素描、相片、影片、雕塑、裝置、掛毯和微型畫，以及目前在巴基斯坦居住和工作的藝術家和建築師及流散在外的藝術家和建築師委託展出的作品，讓藝術家們有機會對該國藝術和建築發展进程表露自己的心聲。

由藝術家 Farida Batool 提供的作品 Nai Reesan Shehr Lahore Diyan (2006)，採用透鏡印花形式展出，尺寸 81 x 162 公分，收入 Naazish Ata-Ullah 作品集。 Art_Mill_Museum

Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani 殿下、卡塔爾博物館主席 Sheikha Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Than 殿下、Muhammad Shahbaz Sharif 殿下、巴基斯坦伊斯蘭共和國總理與藝術磨坊博物館概念總監 Catherine Grenier 和策展團隊共同出席開幕典禮。

MANZAR由未來藝術磨坊博物館主辦，並與卡塔爾國家博物館協作展覽事宜，展示了過去八十年以來多位藝術家、建築師和其他人的多件作品，以巴基斯坦當代藝術家的視角敘述其文化和歷史。

此次展覽共設計了十二個主題畫廊，有從拉合爾的 Alhamra 藝術博物館和伊斯蘭堡巴基斯坦國家藝術委員會等巴基斯坦公共機構借來的展品；也有從巴基斯坦全國各地、杜拜、倫敦和紐約借來的私人藏品；以及卡塔爾博物館的藏品；為此，此次展示的作品數量達到了歷史之最。

MANZAR是烏爾都語和阿拉伯語中的一個詞語，意思是場景、景觀、景點或視角。首先展出的是 Abdur Rahman Chughtai 和 Zainul Abedin 等藝術家的作品，他們從英國統治時期開始從事藝術創作，並在後來的西巴基斯坦和東巴基斯坦地區繼續創作。1947 年的分治無論過去還是現在都是藝術家們想要表達的一個主流主題，諸如 Anna Molka Ahmed、Zarina 和 Bani Abidi。作品以時間順序展示，可堪稱為 Shakir Ali、Zubeida Agha、Murtaja Baseer 和 Sadequain 等藝術家的美學盛宴，在卡拉奇、拉合爾、達卡和雙城市拉瓦爾平迪和伊斯蘭堡等城市中心均有他們的作品，這些作品體現了他們高度個性化的表達方式。

需要特別關注建築師們，他們透過大型建築專案改變了該國風景，並明確表達了其所在機構的抱負。第一階段展示的作品涉及許多西方現代建築師的專業知識，諸如在卡拉奇建立第一所大學的法國建築師 Michel Ecochard；負責規劃未來首都之城伊斯蘭堡的希臘建築師 Konstantínos Doxiádis；以及參與國家機構建設的美國建築師 Louis Kahn、Richard Neutra 和 Edward Durell Stone。

MANZAR隨後以 1980 年首次在拉合爾舉行的阿加汗建築獎為背景重點介紹巴基斯坦在建築地域性爭論中扮演的角色。將展示在這個知識爆炸時代背景下拉合爾建築師 Nayyar Ali Dada 和 Kamil Khan Mumtaz 及卡拉奇建築師 Yasmeen Lari、Habib Fida Ali 和 Arif Hasan 等主要建築師的作品。

展出的視覺藝術家作品中有 Zahoor ul Akhlaq、Imran Mir 和 Rasheed Araeen 的作品，他們的作品融入了多學科知識，諸如教育計劃及對西方藝術史和國內國際傳統發起挑戰的理論作品。此外，還展示了每個時代有影響力的人物，諸如 Salima Hashmi、Quddus Mirza、Lala Rukh 和 Durriya Kazi。Rashid Rana、Imran Qureshi、Risham Syed 和 Hamra Abbas 被稱為拉合爾國立藝術學院、比肯豪斯國立大學、卡拉奇大學和卡拉奇印度谷藝術與建築學院的重要教育工作者。

這次展覽是卡塔爾文化領域的一次重大突破，揭示了鮮為人知的全球藝術史，並展示了其如何融入更加廣泛的社會和文化中。探討的主題從國家建設和地域性到土地和水等方面的政治事務，突顯巴基斯坦文化遺產與當代藝術實踐之間的聯繫。希望透過此次展覽，能與卡塔爾的許多社區建立聯繫並向它們致敬，它們起源於世界的這一地區，是不同文化之間的橋樑。

該展覽由藝術磨坊博物館現代與當代藝術資深策展人 Caroline Hancock；藝術磨坊博物館建築、設計和花園策展人 Aurélien Lemonier；以及卡拉奇印度山谷藝術與建築學院獨立策展人、作家兼研究生研究所長 Zarmeene Shah 策展。

未來藝術磨坊博物館出版了一份 312 頁的展覽目錄（包含 Kiran Ahmad 設計的 500 多幅插圖）。其中收編了巴基斯坦和其他地區主要藝術和建築史學家，教育工作者、藝術家和建築師的論文。在展覽期間，還將舉辦充滿活力的公眾節目，諸如表演、講座、放映和其他活動。市民可以觀看新啟用的室內和室外裝置，並探索以可持續發展和生態為主的當代專案。

此次展覽是卡塔爾 2024-2025 秋冬季創作活動的一部分，也是一個卡塔爾創意產業能發聲並促進該國內部文化活動發展的平台。

如欲瞭解更多資訊，請瀏覽：nmoq.org.qa/en/calendar/manzar-exhibition/.

SOURCE Qatar Museums