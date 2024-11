QATAR MUSEUMS ZEIGT EINE BEISPIELLOSE AUSSTELLUNG MODERNER UND ZEITGENÖSSISCHER BILDENDER KUNST UND ARCHITEKTUR AUS PAKISTAN

DOHA, Katar, 6. November 2024 /PRNewswire/ -- Qatar Museums eröffnete eine einzigartige Ausstellung, die Kunst und Architektur aus Pakistan seit den 1940er Jahren untersucht.

Farida Batool, Nai Reesan Shehr Lahore Diyan (2006), Lenticular Print, 81 x 162 cm, Naazish Ata-Ullah Collection, Courtesy of the Artist. Art Mill Museum, National Museum of Qatar, Qatar Creates, Qatar Museums Logo Lockup

Zu sehen bis zum 31. Januar 2025, MANZAR: Kunst und Architektur aus Pakistan von 1940 bis heute versammelt mehr als 200 Kunstwerke - Gemälde, Zeichnungen, Fotografien, Videos, Skulpturen, Installationen, Wandteppiche und Miniaturen sowie Auftragsarbeiten von Künstlern und Architekten, die derzeit in Pakistan und in der Diaspora leben und arbeiten - um verschiedene Ansichten der künstlerischen und architektonischen Bewegungen des Landes zu präsentieren.

Der Emir, Seine Hoheit Scheich Tamim bin Hamad Al Thani, Ihre Exzellenz Scheich Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani, die Vorsitzende von Qatar Museums, Seine Exzellenz Muhammad Shahbaz Sharif und der Premierminister der Islamischen Republik Pakistan eröffneten die Ausstellung gemeinsam mit Catherine Grenier, der Konzeptdirektorin des Art Mill Museum, und dem Kuratorenteam.

Organisiert vom zukünftigen Art Mill Museum und in Zusammenarbeit mit dem National Museum of Qatar präsentiert MANZAR das vielfältige Schaffen von Künstlern, Architekten und anderen, die die Erzählungen, Geschichten und zeitgenössischen Perspektiven der pakistanischen Kulturen in den letzten achtzig Jahren geprägt haben.

In zwölf Themengalerien zeigt die Ausstellung beispiellose Leihgaben aus öffentlichen pakistanischen Institutionen wie dem Alhamra Art Museum in Lahore und dem Pakistan National Council of the Arts in Islamabad, Leihgaben aus privaten Sammlungen in ganz Pakistan und in Dubai, London und New York sowie Werke aus den Sammlungen der Qatar Museums.

MANZAR ist ein Wort aus dem Urdu und Arabischen und bedeutet Szene, Aussicht, Landschaft oder Perspektive. Die Ausstellung beginnt mit Künstlern wie Abdur Rahman Chughtai und Zainul Abedin, die während des britischen Raj arbeiteten und ihre Praxis in dem späteren West- und Ostpakistan fortsetzten. Die Teilung von 1947 war - und ist - ein wichtiges Thema für Künstler wie Anna Molka Ahmed, Zarina und Bani Abidi. Die Ausstellung ist locker chronologisch gegliedert und zeigt die ästhetischen Experimente von Künstlern wie Shakir Ali, Zubeida Agha, Murtaja Baseer und Sadequain, die in urbanen Zentren wie Karachi, Lahore, Dhaka und den Zwillingsstädten Rawalpindi und Islamabad sehr persönliche Ausdrucksformen entwickelten.

Besondere Aufmerksamkeit wird den Architekten gewidmet, die die Landschaft des Landes verändert und die Ambitionen der Institutionen durch große Bauprojekte zum Ausdruck gebracht haben. In der ersten Phase der Entwicklung waren viele moderne westliche Architekten beteiligt, wie der Franzose Michel Ecochard, der die erste Universität in Karatschi errichtete, der Grieche Konstantínos Doxiádis, der mit der Planung der künftigen Hauptstadt Islamabad betraut war, und Architekten aus den USA, die zum Aufbau der Institutionen des Nationalstaates beitrugen, wie Louis Kahn, Richard Neutra und Edward Durell Stone.

MANZAR befasst sich dann mit der Rolle Pakistans in der Debatte über Regionalismus in der Architektur vor dem Hintergrund des Aga Khan Award for Architecture, der 1980 zum ersten Mal in Lahore verliehen wurde. Die Werke bedeutender Architekten wie Nayyar Ali Dada und Kamil Khan Mumtaz aus Lahore und Yasmeen Lari, Habib Fida Ali und Arif Hasan aus Karachi werden im Kontext dieser intellektuellen Explosion vorgestellt.

Zu den Highlights der bildenden Künstler gehören Werke von Zahoor ul Akhlaq, Imran Mir und Rasheed Araeen, die mit ihren multidisziplinären Ansätzen, ihrem Engagement in Bildungsinitiativen und ihren theoretischen Schriften die westliche Kunstgeschichte und -traditionen im In- und Ausland in Frage stellen. Einflussreiche Persönlichkeiten verschiedener Generationen, wie Salima Hashmi, Quddus Mirza, Lala Rukh, Durriya Kazi, sind vertreten. Hinzu kommen Rashid Rana, Imran Qureshi, Risham Syed und Hamra Abbas, die als wichtige Lehrkräfte am National College of Art und der Beaconhouse National University in Lahore sowie an der Karachi University und der Indus Valley School of Art and Architecture in Karachi bekannt sind.

Diese Ausstellung stellt eine bedeutende Entwicklung in der kulturellen Landschaft Katars dar, indem sie weniger bekannte globale Kunstgeschichten ans Licht bringt und zeigt, wie sie in breitere soziale und kulturelle Trends eingebunden sind. Die untersuchten Themen reichen von der Nationenbildung und dem Regionalismus bis hin zur Land- und Wasserpolitik, wobei die Verbindung zwischen dem kulturellen Erbe Pakistans und zeitgenössischen Praktiken im Vordergrund steht. Die Ausstellung soll eine Verbindung zu den vielen Gemeinschaften in Katar herstellen, die ihren Ursprung in diesem Teil der Welt haben, und eine Brücke zwischen den verschiedenen Kulturen bilden.

Die Ausstellung wird kuratiert von Caroline Hancock, leitende Kuratorin für moderne und zeitgenössische Kunst im Art Mill Museum, Aurélien Lemonier, Kurator für Architektur, Design und Gärten im Art Mill Museum, und Zarmeene Shah, unabhängige Kuratorin, Autorin und Leiterin der Graduate Studies an der Indus Valley School of Art and Architecture in Karachi.

Ein 312-seitiger Ausstellungskatalog (mit mehr als 500 Abbildungen, gestaltet von Kiran Ahmad) wird vom künftigen Art Mill Museum herausgegeben. Es enthält Essays von bedeutenden Kunst- und Architekturhistorikern, Pädagogen sowie Künstlern und Architekten aus Pakistan und anderen Ländern. Die Ausstellung wird von einem lebhaften öffentlichen Programm mit Performances, Vorträgen, Filmvorführungen und anderen Veranstaltungen begleitet. Die Öffentlichkeit kann neu in Auftrag gegebene Innen- und Außeninstallationen besichtigen und zeitgenössische Projekte erkunden, die sich um Nachhaltigkeit und Ökologie drehen.

Die Ausstellung wird im Rahmen der Herbst-/Wintersaison 2024-2025 von Qatar Creates präsentiert, einer Plattform, die sich dafür einsetzt, den Stimmen der katarischen Kreativwirtschaft Gehör zu verschaffen und kulturelle Aktivitäten im Lande zu fördern.

Weitere Informationen finden Sie unter: nmoq.org.qa/en/calendar/manzar-exhibition/.

