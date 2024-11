Los Museos de Qatar presentan una exposición de arte y arquitectura de Pakistán

-Los Museos de Qatar presentan una exposición sin precedentes de artes visuales y arquitectura modernas y contemporáneas de Pakistán

DOHA, Qatar, 6 de noviembre de 2024 /PRNewswire/ -- Los Museos de Qatar inauguraron una exposición única en su tipo que explora las artes y la arquitectura de Pakistán desde la década de 1940.

Farida Batool, Nai Reesan Shehr Lahore Diyan (2006), Lenticular Print, 81 x 162 cm, Naazish Ata-Ullah Collection, Courtesy of the Artist. Art Mill Museum, National Museum of Qatar, Qatar Creates, Qatar Museums Logo Lockup

MANZAR: Art and Architecture from Pakistan 1940s to Today, que se exhibirá hasta el 31 de enero de 2025, reúne más de 200 obras de arte (pinturas, dibujos, fotografías, videos, esculturas, instalaciones, tapices y miniaturas, además de obras encargadas a artistas y arquitectos que actualmente viven y trabajan en Pakistán y sus diásporas) para presentar diversas visiones de los movimientos artísticos y arquitectónicos del país.

El Amir Su Alteza Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Su Excelencia Sheikha Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani, el presidente de los Museos de Qatar, Su Excelencia Muhammad Shahbaz Sharif y el primer ministro de la República Islámica de Pakistán, inauguraron la exposición, junto con Catherine Grenier, directora de Concepto del Art Mill Museum y el equipo de comisarios.

Organizada por el futuro Art Mill Museum y presentada en colaboración con el Museo Nacional de Qatar, MANZAR presenta la variada producción de los artistas, arquitectos y otros que han definido las narrativas, historias y perspectivas contemporáneas de las culturas de Pakistán durante los últimos ochenta años.

A través de doce galerías temáticas, la exposición incluye préstamos sin precedentes de instituciones públicas paquistaníes como el Museo de Arte Alhamra en Lahore y el Consejo Nacional de las Artes de Pakistán en Islamabad; préstamos de colecciones privadas de todo Pakistán y de Dubái, Londres y Nueva York; y obras de las colecciones de los Museos de Qatar.

MANZAR es una palabra urdu y árabe que significa escena, vista, paisaje o perspectiva. La exposición comienza con artistas como Abdur Rahman Chughtai y Zainul Abedin, que trabajaron durante el Raj británico y continuaron sus prácticas en lo que se convirtió en Pakistán occidental y oriental. La Partición de 1947 fue, y sigue siendo, un tema importante para artistas como Anna Molka Ahmed, Zarina y Bani Abidi. Organizada de manera vagamente cronológica, la exposición se adentra en experimentos estéticos de artistas como Shakir Ali, Zubeida Agha, Murtaja Baseer y Sadequain, que desarrollaron modos de expresión muy personales en centros urbanos como Karachi, Lahore, Dhaka y las ciudades gemelas de Rawalpindi e Islamabad.

Se presta especial atención a los arquitectos que transformaron el paisaje del país y articularon las ambiciones de sus instituciones a través de importantes proyectos de construcción. La primera fase de desarrollo implicó la experiencia de muchos arquitectos occidentales modernos, como el francés Michel Ecochard, que construyó la primera universidad en Karachi; el griego Konstantínos Doxiádis, que estuvo a cargo de la planificación de la futura capital Islamabad; y los arquitectos estadounidenses que contribuyeron al establecimiento de las instituciones del estado-nación, como Louis Kahn, Richard Neutra y Edward Durell Stone.

MANZAR a continuación se centra en el papel de Pakistán en el debate sobre el regionalismo en la arquitectura, con el Premio Aga Khan de Arquitectura de fondo, celebrado por primera vez en Lahore en 1980. En el contexto de esta explosión intelectual se presentarán las obras de grandes arquitectos como Nayyar Ali Dada y Kamil Khan Mumtaz de Lahore y Yasmeen Lari, Habib Fida Ali y Arif Hasan de Karachi.

Entre las obras más destacadas de los artistas visuales se encuentran las de Zahoor ul Akhlaq, Imran Mir y Rasheed Araeen, cuyos enfoques multidisciplinarios, su participación en iniciativas educativas y sus escritos teóricos desafiaron la historia y las tradiciones del arte occidental en su país y en el extranjero. Están representadas figuras influyentes de diferentes generaciones, como Salima Hashmi, Quddus Mirza, Lala Rukh y Durriya Kazi. Junto a ellos están Rashid Rana, Imran Qureshi, Risham Syed y Hamra Abbas, conocidos como educadores clave en el National College of Art y la Beaconhouse National University en Lahore; y en la Universidad de Karachi y la Indus Valley School of Art and Architecture en Karachi.

Esta exposición marca un avance significativo en el panorama cultural de Qatar, sacando a la luz historias de arte globales menos conocidas y demostrando cómo se entrelazan con tendencias sociales y culturales más amplias. Los temas explorados abarcan desde la construcción de naciones y el regionalismo hasta la política de la tierra y el agua, enfatizando la conexión entre el patrimonio cultural de Pakistán y las prácticas contemporáneas. La exposición espera conectarse con las numerosas comunidades de Qatar que tienen orígenes en esta parte del mundo y que actúan como un puente entre diferentes culturas.

La exposición está comisariada por Caroline Hancock, comisaria principal de arte moderno y contemporáneo del Art Mill Museum; Aurélien Lemonier, comisario de arquitectura, diseño y jardines del Art Mill Museum; y Zarmeene Shah, comisaria independiente, escritora y directora de estudios de posgrado de la Indus Valley School of Art and Architecture de Karachi.

El futuro Art Mill Museum publica un catálogo de la exposición de 312 páginas (con más de 500 ilustraciones y diseñado por Kiran Ahmad). Incluye ensayos de importantes historiadores del arte y la arquitectura, educadores y artistas y arquitectos de Pakistán y otros países. Un vibrante programa público con actuaciones, charlas, proyecciones y otros eventos acompañará la exposición. El público podrá ver instalaciones interiores y exteriores recientemente encargadas y explorar proyectos contemporáneos centrados en la sostenibilidad y la ecología.

La exposición se presenta como parte de la temporada otoño/invierno 2024-2025 de Qatar Creates, una plataforma dedicada a amplificar las voces de las industrias creativas de Qatar y promover las actividades culturales en el país.

Para más información, visite: nmoq.org.qa/en/calendar/manzar-exhibition/ .

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2549668/FARIDA_BATOOL__Nai_Reesan_Shehr_Lahore_Diyan__2006.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2549598/Art_Mill_Museum.jpg