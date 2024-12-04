阿魯拉皇家委員會迎來罕見三胞胎阿拉伯豹的誕生

透過閉路電視仔細觀察，以免打擾到牠們，這些幼豹已經展現出各自獨特的個性，其中兩隻雄性幼豹顯得特別活躍，會在圍欄中的岩石上攀爬並互相玩耍打鬥。另一方面，雌性幼豹則較為害羞，並且與母親的依附性較強。

雖然過去幾十年的紀錄尚不健全，但據信這是過去約30年來，在圈養環境中誕生的第三胎阿拉伯豹三胞胎，亦是沙特阿拉伯的首次。目前，阿拉伯豹保育繁育中心（Arabian Leopard Conservation Breeding Centre）是世上最成功的阿拉伯豹保育繁育場所。

三隻幼豹已經接種了首次疫苗並進行健康檢查，工作人員藉此確認了牠們的性別。儘管小豹年紀尚幼，三隻小豹之間已開始顯現出個別的社交行為，工作人員形容兩隻雄性幼豹為「顽皮、好鬥」，而雌性幼豹則「溫順且細心」。

這種兄弟姊妹間的互動對幼豹的福祉、健康和行為發展至關重要。從小開始，小豹之間將建立起一種階層，隨著年齡增長，小豹會學會如何彼此共處。幼豹將與母親一起度過約18個月的時間。

該中心最近經歷了一波「寶寶熱潮」，三胞胎的誕生距離今年早些時候雙胞胎幼崽的誕生不到一個月。這對雙胞胎一雄一雌，彼此依賴，也依附於母親，無論母親走到哪裡，這對雙胞胎都會跟隨。這對雙胞胎正在成長並變得更加勇敢，花大部分時間躲在岩石間並一起玩耍。

這些出生顯示了阿烏拉皇家委員會（RCU）在恢復阿拉伯豹族群方面持續的進展，國際自然保護聯盟（IUCN）自1996年以來將其列為極危物種，估計野外僅剩約100隻。

RCU的中心去年迎來了七隻幼崽的誕生，今年迄今為止已經有五隻幼崽出生。目前該中心有32隻豹，是RCU於2020年接手該項目時原有14隻的兩倍多。

阿烏拉皇家委員會（RCU）野生動物和自然遺產副總裁Stephen Browne博士表示：「阿拉伯豹是我們願景的有力象徵，我們透過保育計劃來保護阿烏拉（AlUla）的自然環境，並恢復大自然的平衡。RCU致力於為在中心出生的豹準備重返野外，確保牠們與人類的接觸盡量減少，並且完全具備重新引入自然環境的能力。這些努力最終將使阿拉伯豹能夠重新在阿烏拉的保護自然保護區中自由漫遊。」

其他圖像及影片：請按此處

SOURCE The Royal Commission for AlUla (RCU)