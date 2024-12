LA COMMISSION ROYALE POUR LE PROGRAMME DE CONSERVATION DES LÉOPARDS ARABES D'ALULA SE RÉJOUIT DE LA NAISSANCE DE TRIPLÉS

Une première pour le Royaume d'Arabie saoudite, la naissance des triplés (deux mâles et une femelle) fait suite à la naissance de jumeaux (un mâle et une femelle) nés au début de l'été

ALULA, Arabie saoudite, 5 décembre 2024 /PRNewswire/ -- La Commission royale pour AlUla (RCU) annonce la naissance rare d'une portée de trois léopards d'Arabie - un mâle et deux femelles - marquant une étape importante dans les efforts pour sauvegarder l'avenir de cette sous-espèce de grands félins en danger critique d'extinction.

Les triplés sont nés cet été au centre d'élevage de léopards arabes de la RCU. C'est la première fois que trois léopardeaux naissent ensemble en captivité dans le Royaume d'Arabie saoudite. Les jeunes sont observés de près par l'équipe d'experts du centre, qui enregistre leur comportement et leurs interactions.

Soigneusement observés grâce aux caméra de surveillance afin de ne pas les déranger, les petits affichent déjà des personnalités distinctes, les deux mâles se révélant particulièrement dynamiques, grimpant sur les rochers de leur enclos et jouant à la bagarre entre eux. La femelle, en revanche, est beaucoup plus timide et plus attachée à sa mère.

Bien que les données des dernières décennies soient incomplètes, on pense qu'il s'agit seulement de la troisième portée de triplés de léopards arabes nés en captivité au cours des 30 dernières années, et la première en Arabie saoudite. Actuellement, le centre d'élevage de léopards d'Arabie est le site le plus performant au monde pour l'élevage de léopards d'Arabie à des fins de conservation.

Chacun des triplés a reçu ses premiers vaccins et a fait l'objet d'un bilan de santé, ce qui a permis au personnel de confirmer leur sexe. Malgré leur jeune âge, des comportements sociaux individuels apparaissent entre les léopardeaux, les mâles étant décrits par le personnel comme « joueurs et turbulents », tandis que la femelle est « douce et attentive ».

Cette dynamique entre frères et sœurs est essentielle pour le bien-être, la santé et le comportement des petits. Dès leur plus jeune âge, une hiérarchie est établie et les petits apprennent à coexister tout en grandissant. Ils passeront environ 18 mois avec leur mère.

Le centre a connu une sorte de baby-boom récemment, l'arrivée des triplés survenant moins d'un mois après la naissance de jumeaux. Les jumeaux, un mâle et une femelle, sont attachés l'un à l'autre et à leur mère, qu'ils suivent partout. Ils grandissent et deviennent plus courageux, passant la majeure partie de leur temps à se cacher entre les rochers et à jouer ensemble.

Ces naissances témoignent des progrès continus du travail vital de la RCU pour restaurer la population de léopards d'Arabie, que l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) a classée comme étant en danger critique d'extinction depuis 1996, et dont on estime qu'il reste une centaine d'individus à l'état sauvage.

Le centre de la RCU a accueilli sept naissances l'année dernière et cinq depuis le début de l'année. Le centre compte aujourd'hui 32 léopards, soit plus du double des 14 léopards recensés à l'origine, lorsque la RCU a repris le projet en 2020.

Stephen Browne, vice-président de la faune et du patrimoine naturel, RCU, déclare : « Le léopard d'Arabie est un symbole puissant de notre vision de la conservation de l'environnement naturel d'AlUla grâce à un programme de conservation qui rétablit l'équilibre de la nature. La RCU s'engage à préparer les léopards nés au centre à être relâchés dans la nature, en veillant à ce qu'ils soient le moins possible en contact avec l'homme et à ce qu'ils soient entièrement équipés pour la réintroduction. Grâce à ces efforts, les léopards d'Arabie pourront à nouveau errer librement dans les réserves naturelles protégées d'AlUla ».

