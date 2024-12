KÖNIGLICHE KOMMISSION FÜR DAS ALULA-PROGRAMM ZUM SCHUTZ DES ARABISCHEN LEOPARDEN BEGRÜSST GEBURT VON SELTENEN DRILLINGEN

Eine Premiere für KSA: die Drillinge – zwei männliche und ein weibliches Tier – sowie ein Wurf mit zwei Jungen, ein Männchen und ein Weibchen, wurden diesen Sommer geboren.

ALULA, Saudi-Arabien, 5. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Die Königliche Kommission für AlUla (RCU) hat die Geburt eines seltenen Wurfs von drei arabischen Leopardenjungen – ein Männchen und zwei Weibchen – bekannt gegeben, was einen wichtigen Meilenstein in den Bemühungen um die Sicherung der Zukunft dieser stark bedrohten Unterart von Großkatzen darstellt.

Die Drillinge wurden in diesem Sommer im RCU-Zentrum für die Erhaltung des Arabischen Leoparden geboren. Es ist das erste Mal, dass im Königreich Saudi-Arabien drei Jungtiere gemeinsam in Gefangenschaft geboren wurden. Die Jungen werden vom Expertenteam des Zentrums genau beobachtet und ihr Verhalten und ihre Interaktionen aufgezeichnet.

Die Jungtiere, die sorgfältig über CCTV beobachtet werden, um sie nicht zu stören, zeigen bereits ausgeprägte Persönlichkeiten. Die beiden Männchen erweisen sich als besonders ungestüm, klettern auf Felsen in ihrem Gehege und spielen miteinander. Das Weibchen hingegen ist viel scheuer und hängt mehr an ihrer Mutter.

Die Aufzeichnungen aus den vergangenen Jahrzehnten sind zwar unvollständig, aber man geht davon aus, dass dies erst der dritte Wurf arabischer Leopardendrillinge ist, der in den letzten 30 Jahren in Gefangenschaft geboren wurde, und der erste in Saudi-Arabien. Das Arabian Leopard Conservation Breeding Centre ist derzeit die weltweit erfolgreichste Einrichtung für die Erhaltungszucht von arabischen Leoparden.

Die Drillinge haben ihre ersten Impfungen und Gesundheitschecks erhalten, so dass das Personal ihr Geschlecht bestimmen konnte. Trotz ihres jungen Alters zeichnen sich zwischen den Jungtieren individuelle soziale Verhaltensweisen ab, wobei die Männchen von den Mitarbeitern als „frech, rau und ungestüm" beschrieben werden, während das Weibchen „lieb und aufmerksam" ist.

Diese Dynamik zwischen den Geschwistern ist für das Wohlbefinden, das Wohlergehen und das Verhalten der Jungtiere entscheidend. Von klein auf wird eine Hierarchie aufgebaut, und die Jungtiere lernen, miteinander zu leben, wenn sie älter werden. Sie werden etwa 18 Monate bei ihrer Mutter verbringen.

Das Zentrum hat in letzter Zeit einen regelrechten Babyboom erlebt, denn die Ankunft der Drillinge erfolgte weniger als einen Monat nach der Geburt von Zwillingsbabys Anfang des Jahres. Die Zwillinge, ein Männchen und ein Weibchen, haben eine innige Bindung zueinander und zu ihrer Mutter und folgen ihr überallhin. Sie werden immer größer und mutiger und verbringen die meiste Zeit damit, sich zwischen Felsen zu verstecken und miteinander zu spielen.

Die Geburten zeigen die kontinuierlichen Fortschritte der RCU bei der Wiederherstellung der Population des Arabischen Leoparden, der von der International Union for Conservation of Nature (IUCN) seit 1996 als vom Aussterben bedroht eingestuft wird und von dem es schätzungsweise noch etwa 100 Exemplare in freier Wildbahn gibt.

Das Zentrum der RCU verzeichnete im vergangenen Jahr sieben Geburten und in diesem Jahr bisher fünf. Inzwischen leben 32 Leoparden im Zentrum – mehr als doppelt so viele wie ursprünglich 14, als die RCU das Projekt im Jahr 2020 übernahm.

Dr. Stephen Browne, Vizepräsident für Wildtiere und Naturerbe, RCU, sagte: „Der arabische Leopard ist ein starkes Symbol für unsere Vision, die natürliche Umwelt von AlUla durch ein Schutzprogramm zu erhalten, das das Gleichgewicht der Natur wiederherstellt. Die RCU bereitet die im Zentrum geborenen Leoparden auf die Auswilderung vor und sorgt dafür, dass sie möglichst wenig Kontakt zu Menschen haben und vollständig für die Wiederansiedlung ausgerüstet sind. Diese Bemühungen werden letztendlich dazu führen, dass die arabischen Leoparden wieder frei in den Naturschutzgebieten von AlUla umherstreifen können."

