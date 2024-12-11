華為領先摺疊屏手機創新背後的卓越戰略一瞥

五年創新曆程，源自遠見卓識

華為能夠走在行業前沿，部分原因是華為最早預測到摺疊屏幕將成為未來智能手機發展的主流趨勢——早在九年前，華為BG首席技術官李小龍 (Bruce Lee) 便首次提出了三摺疊智能手機的概念，經過多年的研發，才得以實現。

早在2019年，華為便在巴塞羅那的2019世界移動通信大會上率先發布了華為Mate X，開啟了智能手機設計的全新形態。五年後的今天，華為憑藉最近在中國推出的華為Mate XT，已被譽為行業的顛覆者。

將願景變為現實

在從首款到最新款摺疊手機的五年間，華為憑藉其強大的企業精神和創新基因，跨越了一個又一個技術瓶頸，銳意創新，細緻地將每一個願景轉化為現實。

每年，華為將超過10%的銷售收入投入研發。過去十年間，華為的研發總投入已超過1.11萬億元人民幣，年均超過1000億元人民幣用於產品和技術的開發。根據波士頓諮詢集團 (BCG) 的數據，華為被評為全球第八大最具創新力的公司，並在2023年歐盟工業研發投資記分牌 (2023 EU Industrial R&D Investment Scoreboard) 中位居第五。

這一戰略顯然取得了成功，華為的每一代摺疊手機都取得了顯著的成就：Mate X的外折設計無縫銜接，Mate X2的內折設計完美過渡，Mate X3/5則憑藉超薄、輕便且強大的性能脫穎而出，而新一代的Mate XT三折技術則開創了摺疊手機的新紀元——每一款產品都具備突破性的技術亮點。

以解決方案為導向的戰略：用戶為先

正如華為發言人所強調的，華為的創新動力主要來源於用戶的反饋和消費者的支持。

在摺疊屏的耐用性、設備的整體結構與重量、以及頻繁摺疊后出現的屏幕褶皺等問題上，華為發現了消費者的主要痛點。

着力解決這些常見的用戶體驗問題，成為華為的首要任務。這種以用戶為中心的理念催生了諸如水滴鉸鏈、先進精密鉸鏈系統和崑崙玻璃的創新解決方案。

與此同時，華為還成功保持了產品的輕薄性；最新發布的Mate XT憑藉其纖薄設計屢獲讚譽，並且與三星的雙摺智能手機厚度相仿。

引領時代潮流

在中國，華為本周發布了全新的Mate X6摺疊手機。中國消費者對這款手機的熱情也在Mate品牌發布會後達到了頂峰。截至11月26日，華為官網上的預訂量已經超過100萬台。在社交媒體平台上，許多消費者對Mate X6寄予了強烈期望，再次提醒人們華為在「摺疊技術領域的先鋒」地位。

隨着華為準備將Mate X6推向國際市場，許多其他品牌也在爭相推出自己的三摺疊手機。

這不僅是華為開創性遠見的體現，也標誌着智能手機行業的健康發展，這一行業中亟需創新和以用戶為導向的研發戰略。華為的新一代摺疊技術，已經在這個相對平淡的智能手機市場上產生了積極影響，許多品牌或許可以從中汲取靈感，推動創新與發展，帶來更多突破性的技術進展。

SOURCE 華為