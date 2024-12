Skvelá stratégia za poprednou inováciou skladacieho smartfónu Huawei

Najpozoruhodnejšie sú jej najnovšie priekopnícke kroky v sektore skladacích smartfónov, vďaka ktorým sa značka dostala na globálnom trhu skladacích smartfónov medzi 3 najlepšie značky. Podľa správy od Counterpoint Research v prvom štvrťroku 2024 celosvetové dodávky spoločnosti Huawei na trhu so skladacími smartfónmi medziročne vzrástli o 257 % a jej podiel na trhu dosiahol 35 %, čím prekonala Samsung vo vedení v oblasti výroby skladacích telefónov.

5-ročná cesta inovácií poháňaná predvídavosťou

Možno pomohlo, že Huawei ako prvý predpovedal trend vývoja smartfónov so skladacími obrazovkami – už pred deviatimi rokmi prvýkrát spomenul technický riaditeľ Huawei BG Li Xiaolong (Bruce Lee) koncept trojitého skladacieho smartfónu, ktorého vývoj trval roky.

Už v roku 2019 sa Huawei ujal vedenia s prvou verziou HUAWEI Mate X na Mobile World Congress 2019 v Barcelone – predstavil úplne nový tvarový prvok v dizajne smartfónov. Po piatich rokoch, s nedávnym uvedením telefónu HUAWEI Mate XT na čínsky trh, si spoločnosť Huawei vyslúžila povesť priekopníka.

Premena vízií na realitu

Aby Huawei dokázal za päť rokov medzi svojím prvým a posledným skladacím telefónom urobiť obrovský skok, spojil tvrdého podnikateľského ducha so svojím inovatívnym génom, zaujal k svojim inováciám dôsledný postoj a starostlivo preniesol každú víziu do reálnej podoby.

Huawei každoročne investuje viac do výskumu a vývoja ako 10 % svojich tržieb. Celkové investície do výskumu a vývoja za posledné desaťročie teraz presahujú 1,11 bilióna CNY, čo znamená, že ročne sa vyčlení viac ako 100 miliárd CNY na produkty a technológie. Podľa Boston Consulting Group (BCG) je Huawei 8. najinovatívnejšou spoločnosťou na svete a zároveň sa umiestnila na 5. mieste v rebríčku investícií do priemyselného výskumu a vývoja v EÚ za rok 2023.

Tento prístup bol jednoznačne úspešný pri každej generácii skladacích zariadení Huawei, ktoré sa presadili na trhu: plynulé vonkajšie skladanie Mate X, plynulé vnútorné skladanie Mate X2, pozoruhodne tenký, ľahký a výkonný Mate X3/5 a technológia trojitého skladania Mate XT novej generácie – každý z produktov prináša vlastný prelomový technický vrchol.

Stratégia zameraná na riešenia: Používateľ na prvom mieste

Ako zdôraznili hovorcovia spoločnosti, Huawei nachádza motiváciu najmä v spätnej väzbe od používateľov a podpore spotrebiteľov.

Medzi najväčšie problémy spotrebiteľov, ktoré značka identifikovala, patrili tri hlavné problémy, ktoré vznikli v súvislosti s odolnosťou skladacieho displeja, celkovou konštrukciou a hmotnosťou zariadenia a záhybmi na displeji, ktoré vznikali pri častom skladaní.

Riešenie bežných problémov pri používaní sa stalo najvyššou prioritou. Tento étos orientovaný na používateľa otvoril cestu kreatívnych riešení pre skladateľné zariadenia, ktoré zahŕňali vývoj závesu typu „waterdrop", pokročilý systém presného závesu a integráciu skla Kunlun Glass.

Zároveň sa značke podarilo zachovať svoje produkty štíhle a ľahké; Najnovšia verzia Mate XT si často získava chválu za svoj tenký dizajn a je známe, že sa svojou hrúbkou vyrovná smartfónu Samsung s dvojitým skladaním.

Priekopnícky trend, ktorý definuje éru

V Číne predstavila spoločnosť Huawei tento týždeň úplne nový skladací telefón Mate X6. Nadšenie čínskych spotrebiteľov pre tento telefón tiež dosiahlo svoj vrchol po slávnostnom podujatí Mate Brand Ceremony. K 26. novembru prekročili objednávky v oficiálnom internetovom obchode HUAWEI 1 milión. Na platformách sociálnych médií mnohí spotrebitelia tiež vyjadrujú veľké očakávania, čím všetkým opäť pripomínajú postavenie Huawei ako „priekopníka v technológii skladacích zariadení".

V čase, keď sa značka pripravuje na uvedenie HUAWEI Mate X6 mimo domácu pôdu, mnohé iné značky sa ju pokúšajú dobehnúť vlastnými verziami zariadení s trojitým skladaním.

To je nielen dôkazom priekopníckej vízie Huawei, takéto pokroky sú nevyhnutnou súčasťou zdravého technologického priemyslu, ktorý predtým do značnej miery chýbal. Nová skladacia technológia Huawei už priniesla pozitívny vplyv do prevažne stagnujúceho prostredia smartfónov, kde by viac značiek mohlo využiť určitú inšpiráciu v kreativite a osvojiť si stratégiu výskumu a vývoja zameranú na používateľa.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2577794/Image_HUAWEI_Mate_X6.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2577795/Image2_HUAWEI_Mate_X6.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2577796/Image3_HUAWEI_Mate_X6.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2577797/Image4_HUAWEI_Mate_X6.jpg

