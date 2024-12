Huawei'nin Öncü Katlanabilir Akıllı Telefon İnovasyonunun Arkasındaki Parlak Stratejiye Bir Bakış

Katlanabilir akıllı telefon sektöründe gösterdiği son öncü çalışmalar, markayı küresel katlanabilir pazarda ilk 3 marka arasına sokan en dikkat çekici atılım oldu. Counterpoint Research tarafından hazırlanan bir rapora göre, 2024 yılının ilk çeyreğinde Huawei'nin küresel katlanabilir akıllı telefon pazarı sevkiyatları bir önceki yıla göre %257 arttı ve pazar payı %35'e ulaşarak katlanabilir telefon üretiminde Samsung'u tahtından indirdi.

Öngörüden Güç Alan 5 Yıllık İnovasyon Yolculuğu

Huawei'nin katlanabilir ekranların gelecekteki akıllı telefon gelişiminde kaçınılmaz bir ana akım trend haline geleceğini tahmin eden ilk marka olması da buna yardımcı olmuş olabilir - dokuz yıl kadar önce Huawei BG CTO'su Li Xiaolong (Bruce Lee) da geliştirilmesi yıllar süren üç katlı bir akıllı telefon konseptinden ilk kez bahsetmişti.

Huawei, 2019'un başlarında Barselona'daki 2019 Mobil Dünya Kongresi'nde HUAWEI Mate X'in ilk sürümüyle akıllı telefon tasarımında yepyeni bir form faktörü sunarak liderliği ele geçirmişti. 5 yıl sonra şimdi Huawei, HUAWEI Mate XT'nin Çin'de piyasaya sürülmesiyle birlikte artık sektörde ezber bozan bir oyuncu olarak anılıyor.

Vizyonları Gerçeğe Dönüştürmek

Huawei, ilk katlanabilir ürünüyle son katlanabilir ürünü arasında geçen 5 yıl içinde atılımlar yapabilmek için yenilikleri hususunda isabetli bir yaklaşım sergileyip her bir vizyonu dikkatlice gerçek dünya olasılığına dönüştürerek yenilikçi geniyle sıkı kurumsal ruhu bir araya getirdi.

Huawei her yıl satış gelirlerinin %10'undan fazlasını Ar-Ge'ye yatırıyor. Son on yıldaki toplam Ar-Ge yatırımı şu anda 1,11 trilyon yuanı aşmış durumda; bu da yılda 100 milyar yuanı aşkın bir miktarın ürün ve teknolojiye ayrıldığı anlamına geliyor. Boston Consulting Group'a (BCG) göre Huawei, dünyanın en yenilikçi 8. şirketi olup 2023 AB Endüstriyel Ar-Ge Yatırım Puan Tablosunda 5. sırada yer alıyor.

Bu yaklaşım, her biri başarı elde eden her nesil katlanabilir Huawei'de açıkça işe yaradı: Mate X'te kusursuz dışa doğru katlanma, Mate X2'de kusursuz içe doğru katlanma, son derece ince, hafif ve güçlü Mate X3/5 ve yeni nesil Mate XT'de ise üçlü katlanma teknolojisi. Her bir ürün çığır açan teknik özelliklere sahip.

Çözüm Odaklı Strateji: Kullanıcı Öncelikli Bir Yaklaşım

Sözcülerinin de vurguladığı gibi Huawei, motivasyonunun çoğunu kullanıcı geri bildirimlerinde ve tüketici desteğinde buldu.

Markanın tespit ettiği en büyük tüketici sorunlarından bazıları katlanabilir ekranın dayanıklılığı, cihazın genel yapısı ve ağırlığı ile sık katlama nedeniyle zamanla oluşacak ekran kırışıklıklarından kaynaklanan üç ana sorundu.

Yaygın kullanıcı deneyimi sorunlarının üstesinden gelmek en önemli öncelik haline geldi. Böylesine kullanıcı odaklı bir anlayış, katlanabilir ürünler için su damlası menteşesinin geliştirilmesi, gelişmiş hassas menteşe sistemi ve Kunlun Glass entegrasyonunu içeren yaratıcı çözümlerin yolunu açtı.

Marka aynı zamanda ürünlerini ince ve hafif tutmayı da başardı; en yeni Mate XT sürümü ince tasarımıyla sık sık övgü topluyor ve Samsung'un ikiye katlanan akıllı telefonuyla eşit kalınlıkta olduğu biliniyor.

Çağı Tanımlayan Bir Eğilime Öncülük Etmek

Huawei bu hafta Çin'de yepyeni katlanabilir Mate X6'yı tanıttı. Çinli tüketicilerin bu telefona olan ilgisi de Mate Marka Töreni'nin ardından zirveye ulaştı. 26 Kasım itibarıyla HUAWEI'nin resmi çevrimiçi mağazasındaki rezervasyonlar 1 milyonu aştı. Sosyal medya platformlarında birçok tüketici de Huawei'nin "katlanabilir teknolojide öncü" olduğunu herkese bir kez daha hatırlatarak bu ürüne yönelik güçlü beklentilerini dile getirdi.

Marka HUAWEI Mate X6'yı kendi toprakları dışında piyasaya sürmeye hazırlanırken birçok diğer marka şimdiden kendi üç katlı versiyonlarıyla aynı çizgiyi takip etmeye çalışıyor.

Bu sadece Huawei'nin öncü vizyonunun bir kanıtı değil; bu tür ilerlemeler, aynı zamanda, sağlıklı bir teknoloji endüstrisinin büyük ölçüde eksik olan önemli bir parçası. Huawei'nin yeni katlanabilir teknolojisi, daha fazla markanın yaratıcılık ve kullanıcı odaklı bir Ar-Ge stratejisini benimseme konusunda biraz ilham alabileceği, büyük ölçüde durgunlaşan akıllı telefon ortamında şimdiden olumlu bir etki yarattı.

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2577794/Image_HUAWEI_Mate_X6.jpg

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2577795/Image2_HUAWEI_Mate_X6.jpg

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2577796/Image3_HUAWEI_Mate_X6.jpg

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2577797/Image4_HUAWEI_Mate_X6.jpg

