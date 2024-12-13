Взгляд на стратегию и инновации Huawei в области складных смартфонов

Последние новаторские усилия компании в сегменте складных смартфонов были наиболее заметны и вывели бренд в тройку лучших брендов на глобальном рынке складных смартфонов. Согласно отчету Counterpoint Research, в первом квартале 2024 года мировые поставки складных смартфонов Huawei увеличились на 257 % в годовом исчислении, а доля компании на рынке достигла 35 %, в результате чего компания Samsung утратила лидерство среди производителей складных телефонов.

5-летний путь инноваций на основе предвидения

Возможно, компании Huawei помогло то, что она первой предсказала, что в будущем складные экраны неизбежно станут основной тенденцией при разработке смартфонов — еще девять лет назад технический директор Huawei BG Ли Сяолун (Li Xiaolong), также называемый Брюсом Ли, впервые упомянул о концепции складывающегося втрое смартфона, на разработку которого потребовались годы.

Уже в 2019 году компания Huawei вышла в лидеры, впервые показав смартфон HUAWEI Mate X на конгрессе Mobile World Congress 2019 в Барселоне и предложив совершенно новый форм-фактор дизайна смартфонов. Спустя 5 лет компания Huawei прославилась революционером отрасли, представив недавно в Китае новый смартфон HUAWEI Mate XT.

Воплощение видения в реальность

Чтобы за 5 лет сделать скачок от первого до новейшего складного устройства, Huawei объединила жесткий корпоративный дух с инновационным геном, применив точный подход к своим инновациям и тщательно воплощая каждое видение в реальные возможности.

Каждый год Huawei инвестирует более 10 % своего дохода от продаж в НИОКР. Общий объем инвестиций в НИОКР за последнее десятилетие на данный момент превышает 1,11 трлн юаней, что означает выделение более 100 млрд юаней в год на продукты и технологии. По данным Boston Consulting Group (BCG), компания Huawei занимает 8-е место в мире по инновационности, и находится на 5-м месте в рейтинге ЕС «Инвестиции в промышленные исследования и разработки» 2023 года.

Этот подход четко срабатывал для каждого поколения складных смартфонов Huawei, каждый из которых имел успех: бесшовное внешнее складывание Mate X, бесшовное внутреннее складывание Mate X2, удивительно тонкий, легкий и мощный Mate X3/5 и технология складывания втрое нового поколения, реализованная в Mate XT. В каждом продукте была своя новаторская техническая изюминка.

Стратегия, ориентированная на решения: подход, ориентированный на пользователя

Как подчеркнули представители Huawei, большую часть мотивации компания черпала из обратной связи с пользователями и поддержки потребителей.

Вызывавшие самое большое недовольство у потребителей недостатки, которые удалось выявить бренду, оказались тремя главными проблемами, и они связаны с долговечностью складного экрана, конструкцией в целом и весом устройства, а также появлением со временем на экране складок из-за частого складывания.

Решение распространенных проблем с пользовательским интерфейсом стало главным приоритетом. Такой ориентированный на пользователя подход проложил путь творческим конструктивным решениям для складных устройств, в числе которых была разработка каплевидного шарнира, системы шарниров повышенной точности и интеграция стекла Kunlun Glass.

При этом бренду также удалось сохранить тонкость и легкость своих изделий; недавно выпущенный новейший Mate XT часто хвалят за тонкую конструкцию. Он прославился одинаковой толщиной со складывающимся вдвое смартфоном Samsung.

Новаторский тренд, определяющий эпоху

На этой неделе в Китае компания Huawei представила совершенно новый складной Mate X6. Энтузиазм китайских потребителей в отношении этого телефона также достиг своего пика после посвященной бренду Mate церемонии Mate Brand Ceremony. По состоянию на 26 ноября количество предварительных заказов в официальном интернет-магазине HUAWEI превысило 1 миллион. На платформах социальных сетей многие потребители также продемонстрировали связанные с ним высокие ожидания, еще раз напомнив всем о статусе «пионера складных технологий», который сохраняет компания Huawei.

Поскольку бренд готовится выпустить HUAWEI Mate X6, выйдя из своей ниши, многие другие бренды уже пытаются последовать примеру, представив собственные версии складывающихся втрое телефонов.

Это не только свидетельствует о новаторском видении компании Huawei, но и о том, что такие успехи являются неотъемлемой частью здоровой технологической отрасли, которая в значительной степени отсутствует. Новая технология складывания Huawei уже оказала положительное влияние на в значительной степени стагнирующий рынок смартфонов, где больше брендов могли бы почерпнуть немного вдохновения в творчестве и принятии ориентированной на пользователя стратегии выполнения исследований и разработок.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2577794/Image_HUAWEI_Mate_X6.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2577795/Image2_HUAWEI_Mate_X6.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2577796/Image3_HUAWEI_Mate_X6.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2577797/Image4_HUAWEI_Mate_X6.jpg

WANT YOUR COMPANY'S NEWS FEATURED ON PRNEWSWIRE.COM? 440k+

Newsrooms &

Influencers 9k+

Digital Media

Outlets 270k+

Journalists

Opted In GET STARTED