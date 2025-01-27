招募投資者：針對癌症的同類首創免疫療法

亞特蘭大2025年1月27日 /美通社/ -- Cambium Oncology 欣然公佈，其主要候選藥物 ANT308 近期在臨床前研究中，展現出卓越的單藥療效及安全性。該藥物不受特定基因突變限制，而且該公司並未觀察到劑量限制性毒性反應。除了最近獲得美國國立衛生研究院 (NIH) 的 240 萬美元快速通道小型企業創新研究計劃 (SBIR) 撥款外，該公司還獲得了台灣 OEP Innovations 的重大投資。

ANT308 是一種同類首創 (FIRST-IN-CLASS) 的免疫療法藥物，對多種血液惡性腫瘤及實體瘤具有廣泛的治療潛力，並有潛力提升對其他療法產生抗藥性的癌症的緩解率。該公司的知識產權組合涵蓋廣泛且穩健。我們沒有任何負債。

多項概念驗證：白血病及胰臟癌

(1) 白血病：

ANT308 在兩種小鼠模型中顯示出強勁的單藥抗白血病活性。

(2) 胰臟癌：

ANT308 在三種胰臟癌模型中顯示出與抗 PD-1 免疫檢查點抑制劑的協同效應。

ANT308 是一種專利小分子拮抗劑，可阻斷人類 T 細胞上的 VIP 受體信號傳遞，從而抑制腫瘤微環境中的免疫抑制作用。



關於 Cambium Oncology：Cambium Oncology, LLC 於 2018 年成立，是一家總部位於美國特拉華州的生物科技公司，致力於開發新一代免疫腫瘤療法，以激活免疫系統並克服腫瘤抗藥性。其專利產品線集中於針對胰臟癌、黑色素瘤及白血病的免疫檢查點抑制劑及免疫調節劑。

• 創辦人：Ned Waller，醫學博士及哲學博士，曾創立兩家生物科技公司，並獲腫瘤內科及內科的專業認證。自 1995 年起，他一直在 Emory Healthcare 擔任執業醫生。他專注於急性白血病、骨髓增生異常綜合症、骨髓增殖性腫瘤、淋巴瘤、再生障礙性貧血、鐮狀細胞病的骨髓移植，以及移植物抗宿主病 (GVHD) 的治理。他亦是 CAR T 細胞療法的專家。

• 行政總裁：Gary G. Altman，哲學博士，是一位資深的業界人士，在生物科技投資及公司收購方面擁有買方和賣方的豐富交易經驗。

• 網站：www.CambiumOncology.com

關於前瞻性陳述的免責聲明

本新聞稿包含涉及已知和未知風險及不確定性的前瞻性陳述，這些風險及不確定性可能影響實際結果。這些陳述基於目前的預期，並不保證未來的績效。

傳媒聯絡：Gary Altman，[email protected]，305 484 7294，2025 年 1 月 13 日

SOURCE Cambium Oncology