Recherche d'investisseurs : traitement immunothérapeutique premier de sa classe

ATLANTA, 27 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Cambium Oncology a le plaisir d'annoncer que son principal médicament candidat, l'ANT308, a récemment démontré, dans le cadre d'études précliniques, une efficacité et une innocuité exceptionnelles en monothérapie. Le médicament ne provoque pas de mutation et l'entreprise ne constate pas de doses limitant la toxicité. En plus de sa subvention récente au titre du programme de recherche et d'innovation pour les petites et moyennes entreprises du NIH (National Institutes of Health), d'un montant de de 2,4 millions de dollars, le médicament a fait l'objet d'un investissement important de la part d'OEP Innovations de Taïwan.

ANT308 est un premier médicament d'immunothérapie PREMIER DE SA CLASSE, doté d'un large potentiel thérapeutique dans les hémopathies malignes et les tumeurs solides et susceptible d'améliorer les taux de réponse dans les cancers résistants à d'autres traitements. Le portefeuille de propriété intellectuelle est vaste et solide. Nous n'avons pas de dette.

MULTIPLES PREUVES DE CONCEPT : leucémie et cancer du pancréas

(1)Leucémie

ANT308 a montré une forte activité anti-leucémique en monothérapie dans 2 modèles de souris.

(2) Cancer du pancréas

ANT308 a montré des effets synergiques avec les inhibiteurs du point de contrôle anti-PD-1 dans 3 modèles de cancer du pancréas.

ANT308 est une petite molécule antagoniste brevetée qui bloque la signalisation du récepteur au peptide intestinal vasoactif (VIP) sur les cellules T humaines, surmontant ainsi la suppression immunitaire dans le microenvironnement tumoral.



À propos de Cambium Oncology : Fondée en 2018, Cambium Oncology, LLC est une société de biotechnologie basée dans le Delaware qui développe des traitements d'immuno-oncologie de nouvelle génération pour activer le système immunitaire et vaincre la résistance des tumeur. Son pipeline exclusif se concentre sur les inhibiteurs du point de contrôle et les agents immunomodulateurs pour le cancer du pancréas, le mélanome et la leucémie.

• Fondateur : Ned Waller, MD, PhD, a lancé deux entreprises de biotechnologie et est certifié en oncologie médicale et en médecine interne. Depuis 1995, il est médecin praticien à Emory Healthcare. Il est spécialisé dans les greffes de moelle osseuse pour la leucémie aiguë, le syndrome myélodysplasique, les néoplasmes myéloprolifératifs, les lymphomes, l'anémie aplastique, la drépanocytose et dans la gestion de la maladie du greffon contre l'hôte (GVHD). Il est également expert en thérapie CAR T-cell.

• PDG : Gary G. Altman, PhD, un vétéran de l'industrie avec une grande expérience en transactions côté achat et côté vente dans les investissements en biotechnologie et en acquisitions d'entreprises.

• Site Internet : www.CambiumOncology.com

