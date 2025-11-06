連續三年閃耀米蘭，台鈴引領全球電動出行新浪潮

硬核科技重塑體驗邊界，創新實力贏得全球信賴

本屆展出的每一款車型，皆是台鈴二十餘年技術積累與創新成果的集中體現。

從電機、電控到電池系統，台鈴以系統性創新構建差異化競爭力。

S91PRO採用1萬瓦高性能電機，融合行星分佈式控制與能量回收系統，實現「動力與節能兼得」的駕駛體驗；雷射機甲系列憑藉高強度車架與雙燈機甲設計，將力量美學與未來科技感完美結合，成為展區焦點。

依託全球低碳出行研究院，台鈴持續深耕鈉電、氫能、快充與無人駕駛等前沿技術。

展會現場，F73L無人駕駛演示憑藉精準路徑規劃與穩定控制驚艷全場，展示了台鈴在智能化與系統整合方面的領先實力。

同時，台鈴積極展開開放合作：與華為共同探索車聯網技術，帶來更便捷的車輛管理體驗；與比亞迪共研高性能電池系統，在續航與安全維度持續突破。

作為聯合國電動出行合作夥伴，台鈴正以創新科技推動全球綠色低碳發展。

全場景產品矩陣，深度回應全球出行需求

此次展出的十五款車型，構建起覆蓋全球用戶的多維出行生態——從超跑旗艦、雷射機甲，到都會通勤、跨騎電摩、休閒三輪，精準滿足不同地區、不同人群的使用需求。

在歐洲市場， S91PRO憑藉110km/h的極速表現與流線造型成為人氣焦點；

在東南亞市場，彎踏系列以防水防腐性能與便捷收納設計贏得家庭用戶青睞；

跨騎系列憑藉強悍的路面適應性表現，受到眾多騎行愛好者追捧；

而休閒三輪車型則以穩定、舒適的騎行體驗，成為家庭出行的理想之選。

依託八大智造基地與七大行銷中心，台鈴透過「本地化洞察—協同研發—快速落地」的創新體系，讓高品質產品更快觸達全球用戶。

從硬核科技創新到全場景產品佈局，台鈴正以全球化視野與長期主義精神，描繪出一幅屬於未來的綠色出行新藍圖。

未來，台鈴將持續以科技為引擎、以用戶為核心，讓綠色、高效、愉悅的電動出行體驗，觸手可及於世界每一個角落。

