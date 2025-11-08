Tampil Luar Biasa di Milan Selama Tiga Tahun Berturut-turut, TAILG Hadirkan Tren Baru dalam Solusi Mobilitas Listrik di Pasar Dunia

Sejak debutnya hingga kini, kiprah TAILG di EICMA selama tiga tahun mencerminkan pengakuan global dan pengaruh yang semakin besar di industri e-mobility dunia.

Teknologi Canggih yang telah Diakui secara Global

Setiap model yang hadir di EICMA terwujud berkat pengalaman litbang TAILG selama 20 tahun, mencakup inovasi pada sistem motor listrik, pengendalian, dan baterai.

S91PRO, dibekali motor listrik 10.000W dan sistem pemulihan energi, memadukan kekuatan dan efisiensi.

Di sisi lain, Laser Armor Series, lewat lampu dengan desain mecha dual-beam, menggabungkan kekuatan dan tampilan futuristis sehingga mencuri perhatian pengunjung ajang tersebut.

Didukung Global Low-Carbon Mobility Research Institute, TAILG terus mengembangkan teknologi baterai natrium-ion, energi hidrogen, fitur fast charging, hingga fitur berkendara otonom.

Di ajang ini, demo fitur autonomous riding F73L membuat audiens terpukau dengan presisi dan sistem pengendaliannya.

TAILG juga mengusung konsep inovasi terbuka dengan bekerja sama bersama Huawei dalam sistem konektivitas kendaraan berbasiskan IoT, serta BYD untuk sistem baterai canggih yang meningkatkan jarak tempuh dan keselamatan berkendara.

Sebagai mitra mobilitas listrik PBB, TAILG selalu mendorong penggunaan solusi mobilitas yang ramah lingkungan di seluruh dunia.

Lini Produk Lengkap yang Membangun Ekosistem Mobilitas Global

Ke-15 model yang ditampilkan TAILG memiliki ekosistem mobilitas yang lengkap — mulai dari super sport dan Laser Armor hingga urban commuter, cross-style, step-through, serta leisure three-wheeler — yang dirancang khusus untuk beragam gaya hidup dan kebutuhan pasar.

Di Eropa, S91PRO menjadi produk yang menarik banyak perhatian berkat desain aerodinamis dan kecepatan maksimal 110 km/jam.

Di Asia Tenggara, model step-through sangat populer berkat daya tahan air dan fitur-fitur praktis, sedangkan motor bergaya cross menonjol berkat kemampuannya di berbagai medan.

Lebih lagi, model leisure trike menawarkan stabilitas dan kenyamanan sehingga cocok untuk keluarga dan pengguna paruh baya.

Dengan dukungan delapan pabrik dan tujuh pusat pemasaran global, TAILG mengembangkan produk menurut kebutuhan pasar lokal dan cepat merespons perkembangan pasar, serta mewujudkan pengalaman mobilitas yang lebih baik bagi pengguna di seluruh dunia.

Mulai dari teknologi mutakhir hingga rangkaian produk untuk berbagai kebutuhan, TAILG terus memimpin menuju masa depan mobilitas yang lebih hijau, cerdas, dan menyenangkan bagi semua.

