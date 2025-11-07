ミラノで3年連続の輝きを放つ TAILG、世界の電動モビリティに新たな波をリード

ミラノ、2025年11月7日 /PRNewswire/ -- 11月4日、世界最大の二輪車イベント－EICMA－がミラノで開幕しました。長距離電動二輪車のパイオニアである TAILG は3回目の出展を果たし、7つのカテゴリーにわたる15種類のオールシナリオモデルを公開しました。技術とデザインの卓越性を通じて、電動モビリティの未来を再定義しています。

デビューから現在の充実したラインナップに至るまで、TAILG の「3年間の歩み」は、ブランドの世界的な認知と電動モビリティ業界での影響力の拡大を目の当たりにしてきました。

TAILG showcases 15 models at EICMA, leading a new wave of global electric mobility. (PRNewsfoto/TAILG)

最先端技術、世界で信頼される

展示されたすべてのモデルは、TAILG の20年間の研究開発力を体現しており、モーター、コントローラー、バッテリーシステムに至るまでの革新を網羅しています。

1万Wモーターとエネルギー回生システムを搭載した S91PRO は、パワーと効率の両立を体現しています。

メカ二重光線の照明と頑丈なフレームを備えた Laser Armor シリーズは、強さと未来的な美学を融合させ、来場者の注目を集めています。

グローバル低炭素モビリティ研究所の支援を受け、TAILG はナトリウムイオン電池、水素エネルギー、急速充電、自動運転の分野で前進しています。

展示会では、F73L の自律走行デモがその精密さと制御力で観客を魅了しました。

TAILG はオープンイノベーションも推進しており、Huawei と IoT 車両接続で提携し、BYD と先進バッテリーシステムで協力して航続距離と安全性を向上させています。

国連の電動モビリティパートナーとして、TAILG は世界中でグリーンかつ低炭素のモビリティを推進し続けています。

オールシナリオラインナップ、世界のモビリティを形作る

15モデルは包括的なモビリティエコシステムを構成しており、スーパースポーツや Laser Armor から都市通勤向け、クロススタイル、ステップスルー、レジャー用三輪車まで、多様なライフスタイルと市場に対応しています。

ヨーロッパでは、S91PRO が洗練されたデザインと最高時速110km/hで注目を集めました。

東南アジアでは、ステップスルーモデルが防水設計と実用性で人気を集め、クロススタイルバイクは適応力の高さで注目されました。

家族向けのレジャー用三輪車は、安定性と快適性を提供し、中高年層のユーザーに好評でした。

8つの製造拠点と7つのマーケティングセンターを支える TAILG は、現地に根ざした研究開発と迅速な展開により、世界中でより優れたモビリティ体験を提供しています。

最先端技術からオールシナリオ製品マトリックスまで、TAILG は世界に向けて、よりグリーンでスマート、そして快適なモビリティの未来を創り続けています。

SOURCE TAILG