騰訊「碳尋計劃2.0」公布全球50強入圍名單 加速氣候科技落地應用

深圳 2025年10月29日 /美通社/ -- 騰訊今日公布「碳尋計劃2.0」全球50強入圍名單，入選團隊來自全球12個國家和地區。該計劃致力於加速實現2050年前淨零目標所需的新一代氣候科技及核心能力發展，是具里程碑意義的全球倡議。

本屆入圍的創新團隊從全球54個國家及地區逾660份申請中脫穎而出，將繼續角逐總額達人民幣2億元（約合2,800萬美元）的催化資金。此外，最終獲勝團隊還將獲得技術資源、專家指導，並有機會在真實場景中開展試點項目，包括肯尼亞、馬爾代夫及塞爾維亞等氣候脆弱地區。

跨越氣候創新「死亡谷」

從突破性發現到實際應用，技術發展往往受制於所謂的「死亡谷」 — 即早期創新與規模化部署之間的關鍵鴻溝。由於缺乏資金、合作資源或測試環境，許多氣候科技難以持續發展。

「碳尋計劃」正是為了彌合這一道鴻溝而設立。該計劃透過打造一個匯聚科學家、工程師、創業者、投資者及行業領袖的全球生態系統，共同推動氣候解決方案的規模化應用，並提供超越資金支持的全方位賦能。

騰訊高級副總裁林璟驊表示：「氣候危機是我們這一代所面臨的嚴峻挑戰。應對這一挑戰既需要大膽創新，也需要全球生態協同合作。透過『碳尋計劃』，我們不僅投資於突破性的想法，更為其構建轉化為現實解決方案的路徑。藉著彌合研究與應用之間的鴻溝，我們希望加速推動那些能夠大規模儲存、轉化與減少二氧化碳排放的技術，為真正的低碳未來奠下基礎。」

推動氣候創新跨國落地

在首期計劃聚焦中國並取得良好成果的基礎上，「碳尋計劃2.0」已拓展至全球，致力發掘及支持具潛力的早期氣候科技。入圍的50強團隊來自大學、科研機構及初創企業，項目涵蓋四大關鍵領域：

碳移除（ CDR ）：於肯尼亞推動試點項目，加速可擴展、低成本的永久碳移除方案落地，有望大幅降低直接空氣捕獲（DAC）成本。 工業脫碳（鋼鐵行業 CCUS ）：透過塞爾維亞試點項目，探索鋼鐵生產全生命周期減排的突破性新路徑，推動經濟高效、可擴展的碳捕集、利用與封存（CCUS）方案在難減排行業落地。 碳尋製造（ CarbonXmade ）：將捕集的碳轉化為化學品，並最終製成消費品，構建「變廢為材」的循環價值鏈，目前已透過中國市場品牌推動早期應用。 長時儲能（ LDES ）：於馬爾代夫提供真實測試場景，用以驗證及優化新興技術，以滿足日益增長的可再生能源需求，其中液流電池展現出強勁的商業化前景。

2026年初，由全球跨學科專家組成的評審團將選出最終獲勝團隊。這些團隊將獲得資金及資源支援，在指定地區開展試點項目，並實現可衡量的環境效益。

碳尋計劃 2025峰會：凝聚合力，共創未來

碳尋計劃峰會2025（CarbonX Summit 2025）今日於深圳舉行。除公布入圍團隊名單外，大會亦邀請來自產業界、學術界及政策制定方的代表齊聚一堂，共同探討創新生態系統如何加速全球氣候行動。會議重點關注催化金融、普惠化部署及多邊合作在實現《巴黎協定》目標中的關鍵作用。

騰訊碳中和創新中心負責人許浩表示：「惟有創新能實現可持續發展。我們希望透過支持全球最具潛力的氣候創業者，讓科技成為向善的力量 — 在應對人類共同挑戰的同時，為後代創造共享價值。」

瀏覽碳尋官網（https://carbonxprogram.com），了解更多有關「碳尋計劃2.0」的資訊。

附：碳尋計劃2.0 Top 50項目名單

https://static.www.tencent.com/attachments/ssv/2025/%E7%A2%B3%E5%AF%BB%E4%BA%8C%E6%9C%9FTop50%E5%90%8D%E5%8D%95.pdf

