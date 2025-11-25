The St. Regis Macaoがホリデー・シーズンに「祝祭の館」を提供

ニュース提供

The St. Regis Macao

26 11月, 2025, 03:19 JST

時代を超えた儀式と厳選された贅沢が、洗練された驚きの季節を演出

マカオ、2025年11月26日 /PRNewswire/ -- The St. Regis Macaoは、ホテルを究極の祝賀の場へと変貌させる魅惑的な祝賀プログラムを発表しました。今年は、洗練されたホリデー体験を厳選して用意しました。いずれもエレガンス、物語性、そして時代を超えたお祝いへの情熱を映し出すようにデザインされています。この季節ならではの魔法を堪能してください。特製アフタヌーンティーから、お祭りの儀式、季節の贅沢まで、すべての瞬間が温かさ、洗練さ、そして深い驚きの感覚を呼び起こすように作られています。

The Manor

Continue Reading

人生で最も大切な集まりの舞台として、12月20日から26日までのSeason's Splendor Luncheonでお祝いを始めましょう。旅は12月19日から26日まで続き、エグゼクティブ・スーシェフのMichele Dell'Aquilaが細心の注意を払って作り上げた感動的な5品コース・ディナーを楽しめるFestive Culinary Journeyが開催されます。メニューには、カルヴィジウス・ロイヤル・キャビアを添えた北海道産ホタテ、黒トリュフを添えた和牛のアグノロッティ、ドーバー・ソール（舌平目）のグルノブローズ、そして定番の栗のモンブランなど、絶品料理が並びます。

ご自宅で過ごす大切なひとときのために、当店の特製テイクアウト・メニューで楽しい集まりを演出しましょう。伝統的な付け合わせを添えた6kgの伝統的なロースト・スタッフト・ターキー、または赤キャベツの煮込みを添えた5kgのハニー・マスタード焼きギャモン・ハムは、自宅にいながら、上質なホリデーのお祝いを快適にお楽しみいただけます。

一年の締めくくりは、味覚を魅了するように考案された5品の味のシンフォニーである豪華な大晦日ディナーです。美食の旅路は、Aristocratのキャビアを添えた極上のシチリア産ラングスティーヌから始まり、スペイン産カラビネロスの赤エビのリゾットへと続きます。メインには、アミガサタケを添えたターボット・フィレ、またはオーストラリア産和牛ストリップロインからお選びいただけます。夜はホワイト・チョコレート・ムースの最高に甘い音色で締めくくられ、ゲストは、時代を超えたThe House of Astorの優雅さに囲まれながら2026年を迎えます。

The St. Regis Bar

The St. Regis Barはこの季節、伝統と現代的な祝賀が織りなす社交の中心地に変貌します。

この祝祭シーズン、The St. Regis BarはMaisonGuerlainとの独占コラボレーションをお届けし、贅沢なレンズを通してアフタヌーン・ ティーの神聖な伝統を再解釈します。私たちの料理チームは、L'Art & La Matière フレグランス・コレクションにインスピレーションを得て、 Maison Guerlainの洗練さと芸術性を反映した絶妙な料理のセレクションを厳選しました。それは、高級な香りとグルメな芸術の世界が絡み合い、時代を超えた優雅さを祝う祝祭を創り出す感覚の旅です。

12月中、バーは「祝祭の館」とでも言うべき精神で活気づきます。当店特製のスパークリング・カクテルや、厳選されたシャンパンを注文いただくと披露される伝統的な儀式「サブラージュの芸術（The Art of Sabrage）」のスリリングな演出で、周囲の空気にきらめきを添えます。

新年までのカウント・ダウンが始まると、バーは「カウントダウン・エクストラバガンザ大晦日のお祝い（Countdown Extravaganza New Year's Eve Celebration」の会場に様変わりします。時代を超えるThe St. Regis Barの魅力に包まれながら、友人や家族に囲まれて2026年を迎えることができます。最高の装いで、贅沢なカクテル、美しいジャズの生演奏、そしてシャンパンが流れる夜を楽しみながら、当ホテルの伝統である、細部までこだわって演出された祝賀会をお楽しみください。

The St. Regis Macaoのお食事や祝祭オファーの詳細については、www.themanormacao.com およびwww.thestregisbarmacao.comをご覧ください。または、+853 2882 8898までお電話いただくか、[email protected] までメールでお問い合わせください。

The St. Regis MacaoのThe Spa

The Spaで季節のお祝いをしましょう。Caroline's Collectionの感覚を刺激するトリートメントや、厳選された祝日限定スパ・セットで、洗練されたスタイルに彩られたホリデーを華やかに始めるひとときです。

詳しい情報やご予約については、www.stregisspamacao.comをご覧いただくか、+853 8113 4949までお問い合わせください。

The St. Regis Macao

The Manor

季節の輝きランチョン（Season's Splendor Luncheon）

2025年12月20日～26日

正午12時～午後3時

3コース・セット・ランチ

お1人様398マカオパタカ（サービス料別）

お祝いの料理の旅（Festive Culinary Journey）

2025年12月19日～26日

午後6時～11時

5コース・セット・ディナー

お1人様1,388マカオパタカ（サービス料別）

自宅でのお祝い

2025年12月15日～31日

48時間前までにご注文ください

伝統的なロースト七面鳥の詰め物6kg

調味料とソース込みで1,488マカオパタカ（税別）

ハニー・マスタード焼きギャモン・ハム5kg

調味料とソース込みで1,588マカオパタカ（税別）

美食の年越し（Gastronomic New Year's Eve）

2025年12月31日

午後6時～11時

5コース・セット・ディナー

お1人様1,388マカオパタカ（サービス料別）

The St. Regis Bar

The St. Regis Bar x Guerlain

L'Art & La Matièreフェスティブ・アフタヌーン・ティー

2025年11月19日～2026年1月15日

午後3時～6時

2名様で538マカオパタカ（税金・サービス料別）（カクテルまたはモクテル2杯付き）

各ゲストにはGuerlainからの特別なプレゼントが贈られます。先着順でご利用いただけます。

祝祭の館 –

サブラージュの芸術（House of Celebration – The Art of Sabrage）

2025年12月1日～31日

午後12時～深夜

1本あたり998マカオパタカ（税金・サービス料別）

カウントダウン・エクストラバガンザ大晦日のお祝い（Countdown Extravaganza New Year's Eve Celebration）

2025年12月31日

午後9時以降

お1人様588マカオパタカ（税金・サービス料別）（シャンパン2杯、カナッペ、終夜エンターテイメントを含む）

プレミアム・テーブル・パッケージと個室のご予約が可能になりました。

ご予約が必要です。また、デポジットと最低テーブル料金が適用されます。

The St. Regis MacaoのThe Spa

お祝いのスパ・ジャーニー（Celebratory Spa Journey）

現在～2026年2月28日

毎日午前11時～午後11時

お1人様2,580マカオパタカ* / 120分

• 歓迎の儀式

• 90分のブリスフル・ストーン・ウェルネス（Blissful Stone Wellness）またはジェムストーン・ジャーニー（Gemstone Journey）スパ・トリートメント

• 30分のミニ・ダイヤモンド・ケア（Diamond Care）フェイシャル

プレス写真：

###

The St. Regis Macaoについて

The St. Regis Macaoは、コタイ・ストリップで最も格式高いホテルです。同ホテルは、400室の豪華なゲストルームを備えています。また、エグゼクティブ・スーシェフ、Michele Dell' Aquila氏による洗練された料理でマカオの地中海ダイニングを新たに高みに引き上げるレストラン「The Manor」を併設し、職人技が光るシーフードやグリル料理、クラフト・カクテルを提供します。さらに、魅力的な隠れ家「The St. Regis Bar」では、The St. Regis Bloody Mary World Collectionをお楽しみいただけます。中でも、The St. Regis Macaoオリジナルレシピの「マリア・ド・レステ（Maria do Leste、東洋のマリア）」はぜひお試しいただきたい一品です。The St. Regis Macaoの38階に位置する「The Spa」は、マカオで最も高層にあるスパであり、息をのむようなコタイ・ストリップの絶景を望みながら、贅を極めた芸術を称える至福の感覚的リトリートを提供しています。ミーティングやイベントには、628平方メートルの威風堂々としたAstor Ballroomが、祝賀会や著名な企業イベント、記念すべき結婚式に最適です。詳細については、www.stregismacao.com をご覧ください。または、Facebook、Instagram、WeChat@stregismacaoでThe St. Regis Macaoをフォローしてください。

SOURCE The St. Regis Macao

同じ情報源の記事

The St. Regis Bar Macao、Guerlainとのコラボレーションによる「L'Art & La Matière アフタヌーンティー」を発表

The St. Regis Bar Macao、Guerlainとのコラボレーションによる「L'Art & La Matière アフタヌーンティー」を発表

The St. Regis Bar...
St. Regis Macaoのシグネチャー・レストラン「The Manor」が新章をスタート - 地中海への美食の旅に出かけよう

St. Regis Macaoのシグネチャー・レストラン「The Manor」が新章をスタート - 地中海への美食の旅に出かけよう

The St. Regis Macaoは8月1日、当ホテルのシグネチャー・ダイニング「The Manor」を活気あふれる新しい地中海料理のコンセプトで生まれ変わらせることを発表しました。エグゼクティブ・スーシェフ、Michele Dell'Aquilaの指揮のもと、St....
このソースからのその他のリリース

閲覧する

レストラン

レストラン

ホテルとリゾート

ホテルとリゾート

旅行

旅行

同様のトピックのニュースリリース