더 세인트 레지스 마카오, 연말 시즌 '하우스 오브 셀러브레이션' 선보여

인생에서 가장 소중한 모임을 위한 무대인 '더 매너'에서, 12월 20일부터 26일까지 시즌스 스플렌더 런치(Season's Splendor Luncheon)를 즐기며 축하를 시작할 수 있다. 12월 19일부터 26일까지는 미켈레 델라퀼라(Michele Dell'Aquila) 총괄 수셰프가 정성스럽게 준비한 다섯 코스 디너로 구성된 '페스티브 컬리너리 저니(Festive Culinary Journey)'가 이어진다. 메뉴에는 칼비시우스 로얄 캐비어를 얹은 홋카이도 가리비, 블랙 트러플을 곁들인 와규 비프 아뇰로티, 도버 솔 그르노블루아즈(Dover Sole Grenobloise)와 같은 절묘한 요리가 포함되며, 클래식한 체스트넛 몽블랑(Chestnut Mont Blanc)으로 디너의 정점을 이룬다.

가정에서 소중한 순간을 즐기고자 하는 고객을 위해 맞춤형 테이크아웃 메뉴도 마련됐다. 6kg 전통 로스트 터키(Traditional Roast Stuffed Turkey)와 전통 사이드 디시, 또는 5kg 허니 머스터드 베이크 감몬 햄(Honey Mustard Baked Gammon Ham)과 브레이즈드 레드 캐비지(Braised Red Cabbage)를 함께 제공하여, 집에서도 완벽하고 품격 있는 연말 축하를 즐길 수 있다.

연말은 화려한 새해 전야 디너(New Year's Eve Dinner)로 절정을 이룬다. 다섯 코스로 구성된 풍미의 향연은 미각을 매료시키도록 설계됐다. 아리스토크랫 캐비어를 얹은 시칠리아 라낭스틴(Sicilian Langoustine)으로 시작해, 스페인 카라비네로스 레드 프론(Spanish Carabineros Red Prawn) 리조또, 그리고 모렐 버섯을 곁들인 터봇 필레(Turbot Filet) 또는 호주산 와규 스트립로인(Australian Wagyu Striploin) 중 선택할 수 있다. 디너의 마지막은 화이트초콜릿 무스(White Chocolate Mousse)로 마무리되며, 고객들은 '하우스 오브 애스터(House of Astor)'의 시대를 초월한 우아함 속에서 2026년 새해를 맞이할 수 있다.

더 세인트 레지스 바 ( The St. Regis Bar )

더 세인트 레지스 바는 이번 시즌 사회 문화의 중심지로서, 전통과 현대적 축하가 어우러지는 공간으로 떠 올랐다.

이번 연말 시즌, 더 세인트 레지스 바는 메종 겔랑(Maison Guerlain)과의 독점 협업을 선보이며, 럭셔리 관점에서 애프터눈 티의 전통을 새롭게 재해석한다. 라르 & 라 마티에르(L'Art & La Matière) 향수 컬렉션에서 영감을 받아 호텔의 셰프팀은 메종 겔랑의 우아함과 예술성을 담은 정교한 디저트를 선보인다. 고급 향수의 세계와 미식 예술이 어우러지는 감각적 여정을 통해, 시간의 흐름을 초월한 우아함으로 가득한 연말 축하를 경험할 수 있다.

12월 내내 바는 '하우스 오브 셀러브레이션'의 활기로 가득하다. 시그니처 스파클리 칵테일(Sparkly Concoctions)과 함께, 특정 샴페인을 주문하면 진행되는 사브라주 의식(The Art of Sabrage)의 짜릿한 광경이 분위기를 한층 고조시킨다.

새해를 향하는 시계가 카운트다운을 시작할 때, 바는 '카운트다운 새해 전야 축제(New Year's Eve Countdown Extravaganza)'를 위해 변신한다. 친구와 가족과 함께 2026년을 맞이하며, 더 세인트 레지스 바의 시대를 초월한 매력 속에서 특별한 복장을 갖추고 화려한 칵테일, 생동감 있는 재즈 라이브, 샴페인이 흐르는 밤을 즐겨 보자. 모든 순간은 세심하게 계획된 축하의 전통 속에서 경험하게 된다.

더 세인트 레지스 마카오의 식사 및 연말 패키기 관련 정보는 www.themanormacao.com 및 www.thestregisbarmacao.com를 방문하거나 +853 2882 8898 또는 이메일 [email protected]으로 문의하면 된다.

더 스파 앳 더 세인트 레지스 마카오 ( The Spa at The St. Regis Macao )

'더 스파'에서 캐롤라인 컬렉션(Caroline's Collection)의 감각적인 트리트먼트 또는 엄선된 연말 스파 세트를 통해 우아하게 연말 시즌을 맞이할 수 있다.

자세한 정보나 예약은 www.stregisspamacao.com 또는 +853 8113 4949으로 문의하면 된다.

더 세인트 레지스 마카오 더 매너 시즌스 스플렌더 런치(Season's Splendor Luncheon) 2025년 12월 20일 – 26일 오후 12시 – 오후 3시 3코스 세트 런치 1인 398MOP+ 페스티브 컬리너리 저니(Festive Culinary Journey) 2025년 12월 19일 – 26일 오후 6시 – 11시 5코스 세트 디너 1인 1388MOP+ 가정에서 즐기는 연말 축하(Festive Celebrations at Home) 2025년 12월 15일~31일 48시간 사전 주문 필수 전통 로스트 터키 6kg 1488MOP(세금•봉사료 포함), 사이드 디시 및 소스 포함 허니 머스터드 베이크 감몬 햄 5kg 1588 MOP(세금•봉사료 포함), 사이드 디시 및 소스 포함 가스트로노믹 뉴 이어스 이브(Gastronomic New Year's Eve) 2025년 12월 31일 오후 6시 – 11시 5코스 세트 디너 1인 1388 MOP+ 더 세인트 레지스 바 더 세인트 레지스 바 x 겔랑 라르 & 라 마티에르 페스티브 애프터눈 티(L'Art & La Matière Festive Afternoon Tea) 2025년 11월 19일 – 2026년 1월 15일 오후 3시 – 6시 2인 538 MOP++, 칵테일 또는 모크테일 2잔 포함 각 손님은 겔랑에서 준비한 독점 선물이 제공될 수 있다(선착순). 하우스 오브 셀러브레이션(House of Celebration) – 사브라주 의식(The Art of Sabrage) 2025년 12월 1일 – 31일 오후 12:00부터 늦게까지 병당 998MOP++부터 카운트다운 새해 전야 축제(Coutdown Extravaganza New Year's Eve Celebration) 2025년 12월 31일 오후 9시 이후 1인당 588MOP++, 샴페인 2잔과 카나페, 올나잇 엔터테인먼트 포함 프리미엄 테이블 패키지와 프라이빗 룸 예약 가능 예약 필수, 보증금과 최소 테이블 요금 적용 더 스파 앳 더 세인트 레지스 마카오 셀러브레이토리 스파 저니(Celebratory Spa Journey) 지금 – 2026년 2월 28일 매일 오전 11시 – 오후 11시 1인당 2580MOP2,580* / 120분 • 웰컴 의식 • 90분 블리스풀 스톤 웰니스(Blissful Stone Wellness) 또는 제마스톤 저니(Gemstone Journey) 스파 트리트먼트 • 30분 미니 다이아몬드 케어 페이셜(Mini Diamond Care Facial)

더 세인트 레지스 마카오 소개

더 http://www.stregismacao.com/세인트 레지스 마카오는 코타이 스트립에서 가장 권위 있는 호텔이다. 세련되고 화려한 400개의 객실을 갖추고 있으며, 시그니처 레스토랑 '더 매너(The Manor)'를 통해 미켈레 델라퀼라(Michele Dell'Aquila) 총괄 수셰프가 최고급 요리를 선보인다. 이곳에서는 장인의 손길이 담긴 해산물 요리와 그릴 요리, 정교하게 제작된 칵테일을 즐길 수 있다. 또한, 호텔 내 '더 세인트 레지스 바(The St. Regis Bar)'에서 세인트 레지스 블러디 메리 월드 컬렉션(St. Regis Bloody Mary World Collection)을 모두 만나볼 수 있으며, 더 세인트 레지스 마카오의 오리지널 레시피인 '마리아 두 레스테(Maria do Leste)'도 제공된다. 38층에 위치한 '더 스파 앳 더 세인트 레지스 마카오(The Spa at The St. Regis Macao)'는 마카오에서 가장 높은 곳에 위치한 스파로, 코타이 스트립의 아름다운 전경을 조망할 수 있으며, 감각적인 힐링과 더불어 데카당스의 예술을 기리는 특별한 휴식처를 제공한다. 회의 및 행사를 위한 공간으로는 628㎡ 규모의 아스토르 볼룸(Astor Ballroom)이 마련되어 있어 갈라 축하 행사, 품격 있는 기업 행사, 성대한 결혼식 등 다양한 용도로 사용될 수 있다. 자세한 내용은 https://www.stregismacao.com에서 확인할 수 있다. 또는 페이스북, 인스타그램, 위챗(@stregismacao)에서 세인트 레지스 마카오를 팔로우할 수 있다.

