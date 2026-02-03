Quand technologie et traditions convergent : Débloquer le Nouvel An numérique de Xi'an dans l'ancienne capitale

XI'AN, Chine, 3 février 2026 /PRNewswire/ -- Le 26 janvier, à l'occasion de la fête de Laba, considérée comme un prélude à la fête du Printemps, Xi'an a accueilli la cérémonie de lancement de l'"Année Xi'an 2026". • La série d'événements culturels et touristiques de printemps "Best of China - Digital Xi'an New Year", ainsi que la présentation d'expériences XR et d'initiatives de marketing de plateforme, à la base de l'industrie cinématographique XR de Xi'an.

Dream Chang’an: The Grand Tang Dynasty Welcoming Ceremony

Cet événement, organisé par le gouvernement municipal de Xi'an en collaboration avec des entreprises partenaires et des organisations connexes, marque le début d'une célébration du Nouvel An qui transcende le virtuel et le réel, l'ancien et le moderne. Cette série d'événements, qui se déroulera de janvier au 18 mars, est conçue pour offrir aux résidents et aux visiteurs une expérience numérique du Nouvel An chinois "visible, tangible, immersive et prête à être emportée".

La fête du printemps et le tourisme culturel réimaginés : partager un avenir numérique

La série d'événements du Nouvel An de Xi'an a lancé six grandes plateformes et cinq scénarios de shopping adaptés aux campagnes de marketing et aux subventions de shopping afin de présenter aux visiteurs les "enveloppes rouges du Nouvel An" pour qu'ils profitent pleinement de Xi'an, ce qui ravira le public et profitera aux entreprises.

Plus de 150 activités culturelles et touristiques seront organisées simultanément dans les six catégories suivantes : coutumes du patrimoine immatériel, gastronomie et shopping, festivals et spectacles de lanternes, apprentissage muséal, loisirs touristiques et avantages culturels pour le public, créant ainsi une atmosphère de fête dans toute la ville.

Six grands groupes industriels de XR à Xi'an ont également lancé une série d'expériences numériques et d'initiatives d'intérêt public pour le Nouvel An. Grâce à la technologie LBE (Location Based Entertainment), les participants sont libres de se déplacer et d'explorer les zones désignées, leurs actions physiques étant précisément cartographiées sur des scènes historiques interactives. L'histoire profonde devient ainsi quelque chose de tangible et de participatif, faisant passer l'expérience de la simple observation de reliques à un véritable "voyage dans l'histoire".

La synergie des plateformes pour un impact ciblé

La collaboration entre six grandes plateformes va au-delà de la simple redirection du trafic. En tirant parti de leurs forces respectives et en intégrant leurs ressources, ils offrent des expériences de scènes complètes plus réfléchies, plus abordables et plus pratiques : les plateformes de voyage lancent des packages de produits à thème, les plateformes de style de vie créent des packages à thème, les plateformes de paiement transfrontalier optimisent les expériences de tourisme entrant, et les plateformes de vente au détail lancent des promotions à thème.

Xi'an invite chaleureusement les amis du monde entier à nous rejoindre à Xi'an, à s'immerger dans cette fusion du réel et du virtuel, et à découvrir à la fois le cœur authentique de la tradition chinoise et le pouls palpitant de demain, déjà présent aujourd'hui.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2875641/Dream_Chang_an_The_Grand_Tang_Dynasty_Welcoming_Ceremony.jpg