Wenn Technik und Traditionen zusammentreffen: Entdecke das digitale Neujahr in der alten Hauptstadt Xi'an

XI'AN, China, 3. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Am 26. Januar, dem Laba-Fest, das als Auftakt zum Frühlingsfest gilt, fand in Xi'an die Eröffnungszeremonie für das "Xi'an-Jahr 2026" statt. • Best of China - Digital Xi'an New Year" Frühlings-Eventreihe für Kultur und Tourismus, zusammen mit der Veröffentlichung von XR-Erlebnissen und Plattform-Marketing-Initiativen, in der Xi'an XR Film Industry Base.

Dream Chang’an: The Grand Tang Dynasty Welcoming Ceremony

Die Veranstaltung, die von der Stadtverwaltung Xi'an in Zusammenarbeit mit Partnerunternehmen und verwandten Organisationen organisiert wird, markiert den Beginn eines Neujahrsfestes, bei dem Virtuelles und Reales, Altes und Modernes miteinander verschmelzen. Die Veranstaltungsreihe, die von Januar bis zum 18. März läuft, soll Einwohnern und Besuchern ein "sichtbares, greifbares, mitreißendes und zum Mitnehmen geeignetes" digitales Erlebnis zum chinesischen Neujahr bieten.

Frühlingsfest und Kulturtourismus in neuem Gewand: eine digitale Zukunft teilen

Die Neujahrsveranstaltungen in Xi'an umfassen sechs große Plattformen und fünf Einkaufsszenarien, die mit Marketingkampagnen und Einkaufssubventionen ausgestattet sind, um den Besuchern die "roten Umschläge" für das neue Jahr zu überreichen, damit sie Xi'an in vollen Zügen genießen können, was der Öffentlichkeit Freude bereitet und den Unternehmen zugute kommt.

Mehr als 150 kulturelle und touristische Aktivitäten in den sechs Kategorien Brauchtum des immateriellen Kulturerbes, Essen und Einkaufen, Laternenfeste und Aufführungen, Museumskunde, Freizeittourismus und kulturelle öffentliche Leistungen werden gleichzeitig stattfinden und eine stadtweite Festatmosphäre schaffen.

Sechs große XR-Branchencluster in Xi'an haben außerdem eine Reihe von digitalen Neujahrserlebnissen und gemeinnützigen Initiativen gestartet. Mithilfe der LBE-Technologie (Location Based Entertainment) können sich die Teilnehmer innerhalb der festgelegten Bereiche frei bewegen und erkunden, wobei ihre physischen Aktionen präzise auf interaktive historische Szenen abgebildet werden. Dadurch wird tiefgreifende Geschichte greifbar und partizipatorisch, und das Erlebnis verwandelt sich vom bloßen Betrachten von Relikten in eine echte "Reise durch die Geschichte".

Plattformsynergie für gezielte Wirkung

Die Zusammenarbeit zwischen sechs großen Plattformen geht über eine einfache Umleitung des Verkehrs hinaus. Durch die Nutzung ihrer jeweiligen Stärken und die Integration von Ressourcen bieten sie ein durchdachteres, erschwinglicheres und bequemeres Gesamterlebnis: Reiseplattformen bringen thematische Produktpakete auf den Markt, Lifestyle-Plattformen erstellen thematische Pakete, grenzüberschreitende Zahlungsplattformen optimieren Einreiseerlebnisse, und Einzelhandelsplattformen führen themenbezogene Werbeaktionen durch.

Xi'an lädt Freunde aus der ganzen Welt herzlich ein, mit uns nach Xi'an zu kommen, in diese Verschmelzung von Realem und Virtuellem einzutauchen und sowohl das authentische Herz der chinesischen Tradition als auch den aufregenden Puls von morgen zu erleben, der schon heute hier ist.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2875641/Dream_Chang_an_The_Grand_Tang_Dynasty_Welcoming_Ceremony.jpg