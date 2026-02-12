Waters, BD 생명과학 및 진단 솔루션 사업 부문과의 합병 성사

Claire M. Fraser 박사를 이사회 이사로 신규 선임

규제 환경에서의 고처리량 시험에 특화된 글로벌 생명과학 및 진단 분야 선도 기업으로 도약

4개 사업부 신설 발표: Waters Analytical Sciences, Waters Biosciences, Waters Advanced Diagnostics, Waters Materials Sciences

매사추세츠주 밀퍼드, 2026년 2월 13일 /PRNewswire/ -- Waters Corporation(NYSE: WAT)(이하 "Waters")은 오늘 Becton, Dickinson and Company(NYSE: BDX)(이하 "BD")의 생명과학 및 진단 솔루션 사업 부문과의 합병 절차를 완료했다고 밝혔다. 이번 합병으로 최고 수준의 기술력과 업계를 선도하는 재무 전망을 갖춘 글로벌 생명과학 및 진단 분야의 선도 기업이 출범하게 되었다. 또한 회사는 Claire M. Fraser 박사의 이사회(이하 "Waters 이사회") 이사 선임을 발표했으며, 이에 따라 Waters 이사회의 구성 인원은 총 11명으로 확대되었다.

Fraser 박사는 세계적으로 명성이 높은 유전체 과학자로, 대규모 연구기관을 이끌어 온 30년의 경력을 갖추고 있다. 가장 최근에는 2007년 본인이 설립한 University of Maryland School of Medicine(메릴랜드대학교 의과대학) 산하의 유전체과학연구소 소장으로 재직했으며, 의학 및 미생물학/면역학 교수직도 함께 수행하였다. Fraser 박사는 뉴욕주 트로이에 있는 Rensselaer Polytechnic Institute에서 생물학 학사를, State University of New York 버펄로 캠퍼스에서 약리학 박사 학위를 취득하였다.

Waters의 Flemming Ørnskov 의장(M.D., M.P.H.)은 "이번 중요한 전환점을 맞아 새롭게 합류한 임직원 여러분과 Claire Fraser 박사를 이사회에 모시게 되어 매우 기쁘다"고 전하며, "Fraser 박사는 유전체학, 감염질환, 분자진단 분야에서 폭넓은 연구 경력을 갖춘 세계적 수준의 과학자로, Fraser 박사의 전문성과 사업 전반에 대한 깊은 이해는 향후 성장과 가치 창출의 다음 단계를 이끌어 가는 데 큰 힘이 될 것으로 기대한다."라고 밝혔다.

Waters의 사장 겸 최고경영자(CEO)인 Udit Batra 박사는 "BD의 생명과학 및 진단 솔루션 사업 부문과의 통합은 Waters에 있어 중요한 전환점으로, 화학, 물리학, 생물학 전반에 걸친 세계적 수준의 과학적 전문성과 오랜 혁신의 역량을 하나로 결집하는 계기"라고 전했다. 이어 그는 "새로운 단계에 들어선 지금 우리의 목표는 분명하다. 고객의 미충족 수요를 해결하고, 주주에게 장기적인 가치를 제공하며, 국제 보건 발전에 기여하는 솔루션을 제공하는 것이며, 시장을 선도하는 제품과 혁신 중심의 공통된 기업 문화를 바탕으로 선도적 과학이 가져올 혜택을 더욱 빠르게 실현해 나갈 수 있을 것으로 확신한다"고 밝혔다.

이번 통합이 마무리됨에 따라 Waters는 규제 환경에서의 고처리량 시험 역량 강화와 고성장 인접 시장으로의 전략적인 확장을 반영한 4개 부문 체제를 출범하였다. 각 부문은 최고 수준의 과학 전문 인력을 통합해 대분자 및 소분자 치료제 개발과 제조, 식품 및 환경 시험을 지원하며, 분자, 미생물, 멀티플렉스 기반의 특수 진단 분야 고도화를 추진한다.

Waters Analytical Sciences (구 Waters Division, Waters Clinical Business 제외): 분리과학 및 물리적 분자 특성 분석과 연계된 제품, 서비스, 규제 준수형 인포매틱스 솔루션으로 구성되며, 액체 크로마토그래피 기기, 화학 소모품 및 질량분석, UV, 광산란, 입자 분석 기반 검출 기술을 포함한다.





(구 Waters Division, Waters Clinical Business 제외): 분리과학 및 물리적 분자 특성 분석과 연계된 제품, 서비스, 규제 준수형 인포매틱스 솔루션으로 구성되며, 액체 크로마토그래피 기기, 화학 소모품 및 질량분석, UV, 광산란, 입자 분석 기반 검출 기술을 포함한다. Waters Biosciences (구 BD Biosciences): 생물학 분야와 연계된 제품, 서비스 및 인포매틱스 솔루션으로 구성되며, 세포 분류 및 분석 영역을 아우르고, 유세포분석 기기 및 시약과 단일세포 멀티오믹스 솔루션을 포함한다.





(구 BD Biosciences): 생물학 분야와 연계된 제품, 서비스 및 인포매틱스 솔루션으로 구성되며, 세포 분류 및 분석 영역을 아우르고, 유세포분석 기기 및 시약과 단일세포 멀티오믹스 솔루션을 포함한다. Waters Advanced Diagnostics (구 BD Diagnostic Solutions 및 Waters Clinical Business): 규제 임상 환경에서 수행되는 고부가 진단 워크플로를 지원하는 제품 및 서비스로 구성되며, 미생물 진단, 분자진단, LC-MS 기반 멀티플렉스 검사를 비롯해 자동화 솔루션, 현장진단을 포함한다.





(구 BD Diagnostic Solutions 및 Waters Clinical Business): 규제 임상 환경에서 수행되는 고부가 진단 워크플로를 지원하는 제품 및 서비스로 구성되며, 미생물 진단, 분자진단, LC-MS 기반 멀티플렉스 검사를 비롯해 자동화 솔루션, 현장진단을 포함한다. Waters Materials Sciences(구 TA Division): 열분석, 유변학, 미세열량측정 등 폭넓은 소재 특성 분석 기술 기반의 제품, 서비스 및 인포매틱스 솔루션으로 구성되며, 배터리, 전자, 제약 분야를 지원한다.

통합 관련 정보

이번 통합은 역합병(Reverse Morris Trust) 방식으로 진행되었으며, BD의 Biosciences 및 Diagnostic Solutions 사업(이하 "사업 부문")은 별도 법인으로 분할된 뒤 Waters의 완전 자회사와 합병되어 최종적으로 Waters의 완전 자회사로 편입되었다. 통합 종결 시점 기준으로 기존 Waters 주주들은 완전희석 기준 통합 회사 보통주의 60.8%를, BD 주주는 39.2%를 각각 보유하게 되었다. 이번 통합과 관련하여 스핀오프 기준일(2026년 2월 5일) 영업 종료 시점을 기준으로 BD 보통주 1주당 Waters 보통주 약 0.135주가 교부되며, 발생하는 단수주는 현금으로 정산된다.

Waters의 재무자문은 Barclays가 맡았으며, Kirkland & Ellis LLP가 대표 법률자문사로 참여하였다.

Waters Corporation 소개

Waters Corporation(NYSE: WAT)은 생명과학 및 진단 분야의 글로벌 선도 기업으로서, 분석 기술, 인포매틱스, 서비스 전반에 걸쳐 혁신적인 과학의 가치를 가속하는 데 전념하고 있다. 당사의 혁신적인 포트폴리오는 규제가 적용되는 고처리량 시험 환경에 중점을 두고, 화학, 물리학, 생물학 전반에 걸친 깊은 과학적 전문성을 기반으로 한다. Waters는 전 세계의 고객과 협력하여 효과적이며 품질 높은 의약품의 출시를 앞당기고, 식품과 식수의 안전을 보장하며, 질병을 보다 조기에 발견하고 일상적인 감염을 관리하며 항생제 내성을 극복함으로써 환자의 치료 결과를 개선한다. Waters의 팀은 약 16,000명의 열정적인 동료들로 구성되어, 끊임없는 혁신이라는 공동의 문화 속에서 과학적 도전을 전 세계인의 삶을 향상시키는 혁신으로 바꾸어 나가고 있다.

자세한 내용은 www.waters.com/combination에서 확인할 수 있다.

면책 관련 유의사항

본 자료에는 향후 결과 및 사건에 관한 "미래예측진술"이 포함되어 있으며, 합병의 예상 효익에 대한 내용이 포함되어 있다. 이와 관련하여, 과거 사실에 해당하지 않는 모든 진술은 미래예측진술로 해석될 수 있다. 전술한 내용의 일반성을 제한하지 않는 범위에서,"할 것이다", "느낀다", "믿는다", "예상한다", "계획한다", "기대한다", "의도한다", "시사한다", "~로 보인다", "추정한다", "전망한다" 및 이와 유사한 문구는 긍정형 또는 부정형 여부와 관계없이 미래예측진술을 식별하기 위한 표현으로 해석된다. 당사의 실제 향후 실적은 여러 요인으로 인해 본 자료에 포함된 미래예측진술에서 언급된 내용과 크게 달라질 수 있으며, 여기에는 제한 없이 사업 부문 인수 완료 이후 당사가 상업적 성과를 실현할 수 있는 역량에 관한 위험 또는 불확실성과 기대 요인, =Securities and Exchange Commission(이하 "SEC")에 수시로 제출하는 Waters의 보고서에 기재된 기타 위험 요인이 포함되어 있다. 이러한 요인 및 기타 관련 사항에 대해서는 SEC에 제출된 2024년 12월 31일 종료 회계연도 기준 Waters의 Form 10-K 연차보고서 중 "미래예측진술" 및 "위험요인" 항목에서 보다 상세히 설명되어 있으며, 해당 내용은 참조 방식으로 본 자료에 포함되어 있다. 또한 이는 Waters가 이후 SEC에 제출하는 보고서를 통해 지속적으로 업데이트될 예정이다. 본 자료에 포함된 미래예측진술은 본 자료 발표일인 현재를 기준으로 한 Waters의 추정 또는 견해를 반영한 것이며, 이후 시점의 추정이나 견해를 나타내는 것으로 해석해서는 안 된다. 법적으로 요구되는 경우를 제외하고, Waters는 미래예측진술을 갱신할 의무를 지지 않는다.

문의하기

Molly Gluck

외부 커뮤니케이션 책임자

Waters Corporation

508.498.9732

[email protected]

Caspar Tudor

투자자 관계 책임자

Waters Corporation

508.482.3448

[email protected]

로고 - https://mma.prnewswire.com/media/2071755/5777940/Waters_Corporation_Logo.jpg

SOURCE Waters Corporation