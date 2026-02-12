ウォーターズ、ベクトン・ディッキンソン社（BD) のバイオサイエンスおよび診断ソリューション事業との事業統合完了を発表

Claire M. Fraser, Ph.D. の取締役会就任を発表

規制対応アプリケーションにおける大量検体試験に注力する、グローバルなライフサイエンスおよび診断分野のリーディングカンパニーを創出

以下の 4 部門の新設を発表：ウォーターズアナリティカル・サイエンス (Waters Analytical Sciences)、ウォーターズ・バイオサイエンス (Waters Biosciences)、ウォーターズアドバンスド・ダイアグノスティクス(Waters Advanced Diagnostics)、ウォーターズマテリアルズ・サイエンス (Waters Materials Sciences)

マサチューセッツ州ミルフォード, 2026年2月13日 /PRNewswire/ -- ウォーターズコーポレーション (NYSE: WAT)（「ウォーターズ」）は本日、既に発表していた Becton, Dickinson and Company (NYSE: BDX)（「BD」）のバイオサイエンスおよび診断ソリューション事業との事業統合を完了したことを発表しました。本取引により、業界最高水準の技術基盤と業界屈指の財務ポジションを備えた、グローバルなライフサイエンスおよび診断分野のリーディングカンパニーが誕生します。同社はまた、Claire M. Fraser を取締役会（「ウォーターズ取締役会」）に迎えることを発表し、これによりウォーターズ取締役会の規模は計 11 人となります。

Dr. Fraser は世界的に著名なゲノム科学者であり、30 年にわたり大規模な研究機関を率いてきた実績を有しています。直近では、2007 年に創設したメリーランド大学医学部ゲノム科学研究所 (Institute for Genome Sciences) の所長を務めるとともに、同大学医学部において医学、微生物学および免疫学の教授職を歴任しました。学歴としては、ニューヨーク州トロイのレンセラー工科大学で生物学の学士号を取得し、ニューヨーク州立大学バッファロー校にて薬理学の博士号を取得しています。

ウォーターズ会長の Flemming Ørnskov（M.D.、M.P.H.）は次のように述べています。「この重要な節目を迎えるにあたり、ウォーターズに新たに加わる同僚の皆さん、そして Dr. Fraser を取締役会に迎えられることを大変うれしく思います。Dr. Fraser は、ゲノミクス、感染症、分子診断の分野で幅広い実績を積み、国際的に高く評価されている科学者です。同氏の専門知識と事業に関する深い知見は、ウォーターズのさらなる成長と価値創造の時代を導く上で大きな力となるでしょう。」

また、ウォーターズの社長兼最高経営責任者である Udit Batra, Ph.D. は次のように述べています。「BD のバイオサイエンスおよび診断ソリューション事業との事業統合は、ウォーターズにとって極めて重要な転換点であり、化学、物理学、生物学にわたる世界トップクラスの科学的専門性と、長年にわたるイノベーションの実績を結集するものです。この新たな時代に入るにあたり、当社の重点領域は明確です。お客様の未充足ニーズに応え、株主の皆様に長期的な価値を提供するとともに、グローバルヘルスの進展に貢献するソリューションを届けることです。業界を代表する製品群と、共通のイノベーション文化を基盤に、先駆的な科学がもたらす価値の創出を、今後さらに加速できると確信しています。」

この事業統合完了に伴い、ウォーターズは 4 つの新部門を立ち上げました。これらの部門は、規制対象アプリケーション分野における大量検体試験への継続的な注力と、高成長が見込まれる隣接市場への戦略的な事業拡大を進めていくという、ウォーターズの重点方針を反映しています。新設部門では、各分野のトップクラスの科学チームが結集し、高分子および低分子治療薬の開発・製造、ならびに食品・環境分野の試験を支援するとともに、分子診断、微生物学、およびマルチプレックスアプリケーションといった成長が期待される分野における専門診断の高度化を推進していきます。

ウォーターズアナリティカル・サイエンス （ウォーターズ臨床事業を除く旧ウォーターズ部門）：液体クロマトグラフィー装置、ケミストリー消耗品、質量分析、UV、光散乱、粒子分析といった検出技術を含む、分離科学および物理的分子特性解析に関連する製品、サービス、ならびに規制準拠型インフォマティクスで構成されます。





取引情報

本事業統合は、リバース・モリス・トラスト (Reverse Morris Trust) の取引を通じて実施されました。BD のバイオサイエンスおよび診断ソリューション事業（「当事業」）は別法人としてスピンオフされ、その後ウォーターズの完全所有子会社と合併することで、ウォーターズの完全所有子会社となりました。取引完了時点で、取引終了前のウォーターズの株主は、完全希薄化ベースで合併会社の 60.8% に相当する普通株式を保有し、BD 株主は同じく 39.2% を保有していました。また、本取引に関連して、BD の株主は、スピンオフの記録日である 2026 年 2 月 5 日の営業終了時点で保有していた BD 普通株式 1 株につき、ウォーターズ普通株式約 0.135 株を受け取り、端数株については現金で精算されます。

Barclays がウォーターズの財務アドバイザー、Kirkland & Ellis LLP は主要な法務顧問を務めています。

ウォーターズコーポレーションについて

ウォーターズコーポレーション (NYSE: WAT) は、ライフサイエンスおよび診断分野におけるグローバルリーダーとして、分析技術、インフォマティクス、サービスを通じ、先駆的な科学の価値を迅速に社会へ届けることに取り組んでいます。当社の革新的なポートフォリオは、規制下の大量検体試験環境に重点を置き、化学・物理学・生物学にわたる深い科学的専門知識を結集しています。当社は世界中のお客様と連携し、有効かつ高品質な医薬品の迅速な市場投入を支援するとともに、食品および水の安全性を確保し、さらに疾患の早期発見、日常的な感染症管理、抗生物質耐性への対応を通じて、患者転帰の改善に貢献しています。情熱あふれる当社約 16,000 名の社員は、絶え間ないイノベーションを共有する企業文化のもと、科学的課題を世界中の人々の暮らしを向上させるブレークスルーへと転換しています。詳細については、www.waters.com/combination をご覧ください。

注意事項

本リリースには、本取引の期待される利益に関する記述を含む、将来の業績および事象に関する「将来予想に関する」記述が含まれています。この目的のため、歴史的事実に関する記述以外の記述は、将来予想に関する記述とみなされる場合があります。上記に限らず、「～するだろう」、「～と感じている」、「～と考えている」、「～と予想する」、「～を計画している」、「～と期待する」、「～を意図している」、「～を示唆する」、「～と思われる」、「～と見積もる」、「～と予測する」といった用語およびこれらに類似する表現は、肯定的か否定的かを問わず、将来予想に関する記述を特定することを意図しています。当社の実際の将来の業績は、様々な要因により、本リリース内の将来予想に関する記述で議論されている業績とは大きく異なる可能性があります。これらの要因には、事業買収完了後における当社の商業的成功を実現する能力に関するリスクまたは不確実性およびそれに関する期待、ならびにウォーターズが米国証券取引委員会 (SEC) に提出する報告書に随時詳述されるその他のリスク要因などが含まれます。これらの要因およびその他の要因については、ウォーターズが SEC に提出した 2024 年 12 月 31 日を期末とする事業年度に係るフォーム 10-K による年次報告書の「将来予想に関する記述」および「リスク要因」のセクションにおいて、より詳細に説明されており、これらの説明は、ウォーターズが SEC にその後提出した書類によって更新された後、本リリースに参照により組み込まれています。本リリースに含まれる将来予想に関する記述は、本リリースの日付時点におけるウォーターズの推定または見解を表したものであり、本リリースの日付以降のいかなる時点におけるウォーターズの推定または見解を表すものとして依拠されるべきではありません。法律で義務付けられている場合を除き、ウォーターズは将来予想に関する記述を更新する義務を負いません。

