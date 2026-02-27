Seminar zur globalen Governance in Genf markiert die Einführung der englischen Ausgabe von Band I von „Chinas Regierungsführung unter der Führung von Xi Jinping"

GENF, 28. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Dies ist ein Bericht der Nachrichtenagentur Xinhua:

Im Palais des Nations in Genf fand ein Seminar zur globalen Governance statt. Dabei wurde auch die englische Ausgabe des ersten Bandes von „Chinas Regierungsführung unter der Führung von Xi Jinping" vorgestellt.

Tatiana Valovaya(L), Jia Guide(R), and Fu Hua attend a seminar and the launch of the English edition of 'China's Governance Under Xi Jinping's Leadership' at the Palais des Nations, Geneva, Feb. 24, 2026.(Xinhua/Peng Ziyang) Tatiana Valovaya delivered a address at the seminar.(Yang Lei)

Die Generaldirektorin des Büros der Vereinten Nationen (UN) in Genf, Tatiana Valovaya, sagte in ihrer Ansprache, dass die vom chinesischen Präsidenten Xi Jinping im September 2025 vorgeschlagene Global Governance Initiative (GGI) die Bedeutung von Dialog, Entwicklung und Kooperation zum gegenseitigen Nutzen hervorhebe.

China habe einen wichtigen Beitrag zur Stärkung des Multilateralismus geleistet, sagte sie und rief die Länder dazu auf, gemeinsam an einem gerechteren, inklusiveren sowie wirksameren System der internationalen Zusammenarbeit zu arbeiten.

Sie wies zudem darauf hin, dass sich die globale Lage seit 1945 zwar tiefgreifend verändert habe, „die Vereinten Nationen aber weiterhin der einzige Ort bleiben, an dem alle Nationen der Welt zusammenkommen können, um gemeinsame Probleme anzugehen sowie gemeinsame Lösungen zu finden".

Jia Guide, ständiger Vertreter und Botschafter Chinas beim Büro der Vereinten Nationen in Genf sowie bei anderen internationalen Organisationen in der Schweiz, sagte in seiner Rede, dass Unilateralismus, Protektionismus sowie Hegemonismus die multilaterale Ordnung untergraben und die globale Governance an einen neuen Scheideweg bringen.

Jia wies darauf hin, dass China die GGI vorgeschlagen habe, um die internationale Ordnung zu wahren sowie die globale Governance zu verbessern, und sagte, die Initiative habe Unterstützung sowie Resonanz von mehr als 150 Ländern und internationalen Organisationen erhalten. Er fügte hinzu, China sei bereit, die Kommunikation sowie Koordination mit allen Seiten zu verstärken, um ein gerechteres und ausgewogeneres System der globalen Governance zu fördern.

Fu Hua, Präsident der Nachrichtenagentur Xinhua, stellte den Anwesenden den ersten Band von „Chinas Regierungsführung unter der Führung von Xi Jinping" vor. Er sagte, das Buch zeichne mit zahlreichen Details ein umfassendes Bild der außergewöhnlichen Regierungspraktiken sowie bemerkenswerten Erfolge der neuen Ära und lasse die Leser Xi Jinpings tiefes Engagement sowie seine persönliche Ausstrahlung besser nachvollziehen.

Fu sagte, Xinhua setze sich seit Langem für die Verbreitung wichtiger Konzepte wie der GGI ein und werde die multilateralen Dialog- sowie Kooperationsmechanismen zwischen Medien und Denkfabriken weiterhin aktiv nutzen sowie den Austausch und die Zusammenarbeit mit internationalen Organisationen ausbauen, um auf internationaler Ebene anschaulicher von Chinas Bemühungen um den Aufbau sowie die Reform des globalen Governance-Systems zu berichten.

Auf dem Seminar veröffentlichte Xinhua außerdem einen Think-Tank-Bericht mit dem Titel „Wahrung internationaler Gerechtigkeit und gemeinsame Bewältigung globaler Turbulenzen -- Fokus auf Chinas Ansatz zur globalen Governance".

An der Veranstaltung, die gemeinsam von der Nachrichtenagentur Xinhua sowie Chinas ständiger Vertretung bei den Vereinten Nationen in Genf ausgerichtet wurde, nahmen rund 200 Vertreter von UN-Organisationen, internationalen Organisationen, diplomatischen Missionen, Denkfabriken sowie der Wirtschaft teil.

