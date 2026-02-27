Séminaire sur la gouvernance mondiale organisé à Genève, à l'occasion du lancement de l'édition anglaise du volume I de « China's Governance under Xi Jinping's Leadership » (La gouvernance de la Chine sous Xi Jinping)

GENÈVE, 27 février 2026 /PRNewswire/ -- Ceci est un rapport de l'agence de presse Xinhua :

Un séminaire sur la gouvernance mondiale et le lancement de l'édition anglaise du premier volume de « China's Governance Under Xi Jinping's Leadership » ont eu lieu au Palais des Nations à Genève.

Tatiana Valovaya(L), Jia Guide(R), and Fu Hua attend a seminar and the launch of the English edition of 'China's Governance Under Xi Jinping's Leadership' at the Palais des Nations, Geneva, Feb. 24, 2026.(Xinhua/Peng Ziyang) Tatiana Valovaya delivered a address at the seminar.(Yang Lei)

La directrice générale de l'Office des Nations unies à Genève, Tatiana Valovaya, a déclaré dans son discours que l'Initiative pour la gouvernance mondiale (GGI) proposée par le président chinois Xi Jinping en septembre 2025 soulignait l'importance du dialogue, du développement et de la coopération mutuellement bénéfique.

« La Chine a fortement contribué au renforcement du multilatéralisme », a-t-elle déclaré, appelant les pays à travailler ensemble pour construire un système de coopération internationale plus équitable, plus inclusif et plus efficace.

Elle a également noté que si le paysage mondial a profondément changé depuis 1945, « les Nations unies restent le seul endroit où toutes les nations du monde peuvent se réunir pour aborder des problèmes communs et trouver des solutions concertées ».

Jia Guide, représentant permanent et ambassadeur de la Chine auprès de l'Office des Nations unies à Genève et d'autres organisations internationales en Suisse, a affirmé dans son discours que l'unilatéralisme, le protectionnisme et l'hégémonisme sapent l'ordre multilatéral, entraînant la gouvernance mondiale vers un nouveau point de bascule.

Notant que la Chine a proposé la GGI pour sauvegarder l'ordre international et améliorer la gouvernance mondiale, M. Guide a déclaré que l'initiative a reçu le soutien et les réponses de plus de 150 pays et organisations internationales. Il a ajouté que la Chine était prête à renforcer la communication et la coordination avec toutes les parties prenantes en vue de promouvoir un système de gouvernance mondiale plus juste et plus équitable.

Fu Hua, président de l'agence de presse Xinhua, a présenté aux participants le premier volume de « China's Governance under Xi Jinping's Leadership » (La gouvernance de la Chine sous Xi Jinping). Il a déclaré que le livre, riche en détails, présente une perspective globale sur les pratiques extraordinaires et les réalisations remarquables en matière de gouvernance à l'ère nouvelle, permettant aux lecteurs d'apprécier pleinement les engagements profonds de M. Xi ainsi que son charisme personnel.

Fu a déclaré que Xinhua s'est depuis longtemps engagée à promouvoir des concepts importants tels que la GGI, et qu'elle continuera à faire bon usage du dialogue multilatéral et des mécanismes de coopération entre les médias et les groupes de réflexion, et à renforcer les échanges et la coopération avec les organisations internationales, afin de mieux présenter sur la scène internationale les récits vivants des efforts de la Chine en faveur de la construction et de la réforme du système de gouvernance mondiale.

Lors du séminaire, l'agence Xinhua a également publié un rapport de groupe de réflexion intitulé « Upholding International Justice and Jointly Addressing World Turbulence -- Focusing on China's Solution to Global Governance » (Défendre la justice internationale et faire face ensemble aux turbulences mondiales -- la solution de la Chine à la gouvernance mondiale).

L'événement, organisé conjointement par l'agence de presse Xinhua et la mission permanente de la Chine auprès des Nations unies à Genève, a réuni quelque 200 représentants d'agences des Nations unies, d'organisations internationales, de missions diplomatiques, de groupes de réflexion et du monde des affaires.

