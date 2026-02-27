-Seminario sobre gobernanza global celebrado en Ginebra, con motivo del lanzamiento de la edición en inglés del Volumen I de "La gobernanza de China bajo el liderazgo de Xi Jinping"

GINEBRA, 27 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Este es un comunicado de la Agencia de Noticias Xinhua:

En el Palacio de las Naciones en Ginebra se celebraron un seminario sobre gobernanza global y el lanzamiento de la edición en inglés del primer volumen de "La gobernanza de China bajo el liderazgo de Xi Jinping".

Tatiana Valovaya(L), Jia Guide(R), and Fu Hua attend a seminar and the launch of the English edition of 'China's Governance Under Xi Jinping's Leadership' at the Palais des Nations, Geneva, Feb. 24, 2026.(Xinhua/Peng Ziyang) Tatiana Valovaya delivered a address at the seminar.(Yang Lei)

La directora general de la Oficina de las Naciones Unidas (ONU) en Ginebra, Tatiana Valovaya, dijo en su discurso que la Iniciativa de Gobernanza Global (IGG) propuesta por el presidente chino Xi Jinping en septiembre de 2025 destaca la importancia del diálogo, el desarrollo y la cooperación de beneficio mutuo.

China ha hecho contribuciones importantes al fortalecimiento del multilateralismo, afirmó, y pidió a los países trabajar juntos para construir un sistema de cooperación internacional más justo, más inclusivo y más eficaz.

También señaló que si bien el panorama mundial ha cambiado profundamente desde 1945, "las Naciones Unidas siguen siendo el único lugar donde todas las naciones del mundo pueden reunirse para abordar problemas comunes y encontrar soluciones compartidas".

Jia Guide, representante permanente y embajador de China ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra y otras organizaciones internacionales en Suiza, dijo en su discurso que el unilateralismo, el proteccionismo y el hegemonismo están socavando el orden multilateral, llevando la gobernanza global a una nueva encrucijada.

Tras señalar que China ha propuesto la Iniciativa Global de Gobernanza (IGG) para salvaguardar el orden internacional y mejorar la gobernanza global, Jia afirmó que la iniciativa ha recibido apoyo y respuestas de más de 150 países y organizaciones internacionales. Añadió que China está dispuesta a fortalecer la comunicación y la coordinación con todas las partes para promover un sistema de gobernanza global más justo y equitativo.

El presidente de la Agencia de Noticias Xinhua, Fu Hua, presentó a los asistentes el primer volumen de "La Gobernanza de China bajo el Liderazgo de Xi Jinping". Declaró que el libro, con gran riqueza de detalles, ofrece una visión panorámica de las prácticas extraordinarias y los logros notables en la gobernanza de la nueva era, permitiendo a los lectores apreciar en profundidad el profundo compromiso de Xi, así como su carisma personal.

Fu dijo que Xinhua ha estado comprometida desde hace mucho tiempo con la promoción de conceptos importantes como la IGG, y continuará haciendo buen uso del diálogo multilateral y los mecanismos de cooperación entre los medios de comunicación y los grupos de expertos y fortalecerá los intercambios y la cooperación con organizaciones internacionales, a fin de presentar mejor en el escenario internacional las vívidas historias de los esfuerzos de China para avanzar en la construcción y reforma del sistema de gobernanza global.

En el seminario, Xinhua también publicó un informe de un grupo de expertos titulado "Defender la justicia internacional y abordar conjuntamente la turbulencia mundial: centrarse en la solución de China para la gobernanza global".

Al evento, organizado conjuntamente por la Agencia de Noticias Xinhua y la misión permanente de China ante la ONU en Ginebra, asistieron alrededor de 200 representantes de agencias de la ONU, organizaciones internacionales, misiones diplomáticas, grupos de expertos y la comunidad empresarial.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2922068/image1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2922069/image2.jpg