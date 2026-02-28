堅持技術創新，開源開放，為世界提供算力新選擇

隨著 AI 技術持續迭代演進，大模型參數規模已邁入萬億級時代，智能體（Agentic AI）深度融入各行各業生產核心環節，對算力強度與時延性能提出了更高要求。傳統服務器堆疊的模式，面臨集群規模越大，算力利用率越低，訓練中斷越頻繁的困境。

華為開創了面向超節點的互聯協議靈衢（UnifiedBus），通過"集群+超節點"系統級架構創新，持續滿足不斷增長的算力需求，推動人工智能的發展。本次MWC上，華為首次在海外亮相基於靈衢打造的最新超節點產品Atlas 950 SuperPoD和Atlas 850E等，滿足客戶在AI訓練和推理多樣化場景下的算力需求。Atlas 950 SuperPoD超節點最大支持8192卡通過靈衢互聯，具備超大帶寬、超低時延和內存統一編址等關鍵特點，實現邏輯上像一台計算機一樣學習、思考和工作。

同時，華為展示業界首創的通算超節點 TaiShan 950 SuperPoD， 以及TaiShan 500、TaiShan 200等系列新一代通算服務器，滿足客戶高、中、低算力選擇。

全面開源開放，共建計算產業生態

華為始終堅持開源開放，加速開發者創新，推動計算產業的生態繁榮。華為持續貢獻openEuler開源操作系統，openEuler社區已經成為全球領先的開源操作系統社區。華為全面開源開放CANN異構計算架構，通過分層解耦，已經將算子庫、加速庫、圖計算、編程語言等軟件代碼全部開源，支持開發者按需使用，加速自主創新。同時，CANN已經支持Triton、TileLang、PyTorch、vLLM、verl等業界開源社區和開源項目，大幅提升開發者易用性。

智能化的浪潮席捲而來。面對AI時代的機遇，華為始終堅持技術創新，開源開放，構築堅實的算力底座，共建開放共贏的計算產業生態，為世界提供新選擇。

SOURCE 華為