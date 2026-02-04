Now is Your Run：華為馬德里發佈會定檔，專業穿戴新品成焦點

在智能手機領域，HUAWEI Mate 80 Pro 時隔多年再次重返海外市場。作為華為旗艦系列的重要成員，首次實現雙環美學設計重構經典，延續其高端時尚的美學表達；同時在影像系統上實現新一輪進化，對於第二代紅楓影像系統，外界普遍期待其在色彩還原與動態捕捉能力上的進一步突破。

同時，針對高端探索及專業運動場景，HUAWEI WATCH Ultimate 2 非凡探索預計在功能與設計上實現雙重煥新。值得關注的是，其搭載的高爾夫模式或迎來重磅升級，為用戶帶來進階的智能擊球體驗。音頻與輕量化穿戴產品同樣值得關注。新一代真無線耳機HUAWEI FreeBuds Pro 5或將在音質表現與降噪體驗上持續進階，並兼顧全天候舒適佩戴體驗；而HUAWEI Band 11系列則以更加年輕潮流的外觀設計與配色，進一步豐富用戶日常運動與健康的佩戴場景。此外，HUAWEI MatePad Mini作為華為平板中首款小尺寸平板，將以輕薄設計與護眼體驗，探索其在通勤、辦公與差旅等移動場景中的更多可能 。

多品類產品同台亮相，華為或將通過此次馬德里發佈會，系統性呈現其在智能終端領域的持續創新。Now is Your Run——2月26日，答案即將揭曉。

SOURCE 華為