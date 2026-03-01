Huawei、SuperPoDポートフォリオによりMWC Barcelona 2026でグローバル・コンピューティングの新たな選択肢を生み出す

スペイン、バルセロナ、2026年3月1日 /PRNewswire/ -- MWC Barcelona 2026で、Huaweiは最新のSuperPoD製品であるAtlas 950 SuperPoD、TaiShan 950 SuperPoDおよび一連のコンピューティング・ソリューションを世界市場に初披露します。これは、レジリエントなコンピューティング基盤を構築し、世界中に新たな選択肢を生み出すことを目的とした、オープンソースとオープンコラボレーションへの同社の最新の試みを示すものです。

技術革新がレジリエントなコンピューティング基盤を築く

AI技術が急速に進化し、数兆ものパラメーターを使用するモデルが登場したことで、エージェント型AIは多くの産業の中核的な生産プロセスに浸透し始めています。これにより、より大規模なコンピューティングと低遅延への需要が高まっています。しかし、このような大規模なモデルは、従来の水平スケーリングでは対応できません。大規模なクラスタは、利用率の低下や頻繁なトレーニングの中断に悩まされることが多いのが現状です。

Huaweiは、SuperPoD向けの革新的なUnifiedBusインターコネクトによって、こうした課題に取り組んでいます。画期的な「クラスタ＋SuperPoD 」システム・アーキテクチャは、増大するコンピューティング需要に対応し、AIの進歩を促進します。Huaweiは、Atlas 950 SuperPoDとAtlas 850Eを含む最新のSuperPoD製品をMWCというグローバルな舞台で披露しました。UnifiedBus上に構築されたこれらの製品は、多様なAIのトレーニングや推論シナリオに適しています。例えば、Atlas 950 SuperPoDは、UnifiedBusを介して最大8,192個のNPUを接続し、超高帯域幅、超低遅延、ユニファイド・メモリ・アドレスを実現します。Atlas 950 SuperPoDは学習、推論、処理のための、ひとつの論理的なコンピューターとして動作します。

Huaweiはまた、TaiShan 500やTaiShan 200などの次世代サーバーとともに、業界初の汎用コンピューティングSuperPoDであるTaiShan 950 SuperPoDも展示します。これらは、高強度から低強度までのワークロードを計算するための柔軟なコンピューティングオプションを提供します。

オープンソースとオープンコラボレーションが育む共生エコシステム

Huaweiは、開発者のイノベーションとエコシステムの繁栄を加速するというビジョンの下、オープンソースとオープンシステムを支持し続けています。同社は、世界有数のオープンソース・オペレーティング・システム・コミュニティとして急成長しているオープンオイラーの推進において、極めて重要な役割を果たしています。HuaweiはCANNヘテロジニアス・コンピューティング・アーキテクチャを完全にオープンソース化しています。レイヤード・デカップリングにより、演算子ライブラリ、アクセラレーションライブラリ、グラフコンピューティングからプログラミング言語まで、すべてのソフトウェアコンポーネントが開発者のためにオープンになっています。CANNはまた、Triton、TileLang、PyTorch、vLLM、verlに代表されるオープンソースコミュニティやプロジェクトもサポートしており、アクセシビリティや効率性の面で開発者の負担を軽減しています。

インテリジェンスが産業を変革するなか、HuaweiはAI時代の新たな選択肢を創出するため、レジリエントなコンピューティング基盤と共生エコシステムの構築に引き続き尽力します。

SOURCE Huawei