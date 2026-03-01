Le portefeuille SuperPoD de Huawei ouvre de nouvelles perspectives pour le marché mondial de l'informatique au salon MWC Barcelone 2026

BARCELONE, Espagne, 1er mars 2026 /PRNewswire/ -- Au salon MWC Barcelone 2026, Huawei présente actuellement ses derniers produits de la gamme SuperPoD, Atlas 950 SuperPoD et TaiShan 950 SuperPoD, ainsi qu'une série de solutions destinées au marché mondial de l'informatique. Il s'agit du dernier effort de l'entreprise en matière d'open source et de collaboration ouverte, visant à construire une base informatique résiliente et à proposer de nouvelles options à l'échelle mondiale.

L'innovation technologique permet d'établir une base informatique résistante

Les technologies d'IA évoluant rapidement et les modèles utilisant désormais des billions de paramètres, l'IA agentique commence à pénétrer dans les processus de production de base de nombreuses industries. Cette évolution entraîne une augmentation de la demande pour une plus grande capacité de calcul et une latence plus faible. Toutefois, ces modèles massifs sont hors de portée de la mise à l'échelle horizontale conventionnelle ; les grappes plus importantes souffrent souvent d'une utilisation réduite et d'interruptions fréquentes de l'entraînement.

Huawei a relevé ces défis avec son interconnexion UnifiedBus innovante pour les SuperPoD. L'architecture révolutionnaire du système « cluster + SuperPoD » est taillée sur mesure pour répondre aux demandes croissantes en matière de calcul et pour stimuler les progrès de l'IA. Lors du MWC, Huawei a présenté ses dernières offres SuperPoD à l'échelle mondiale, notamment l'Atlas 950 SuperPoD et l'Atlas 850E. Construits sur UnifiedBus, ces produits sont adaptés à une large gamme de scénarios d'apprentissage et d'inférence de l'IA. L'Atlas 950 SuperPoD, par exemple, connecte jusqu'à 8 192 NPU via UnifiedBus, offrant une bande passante très élevée, une latence très faible et un adressage unifié de la mémoire. Il fonctionne comme un ordinateur unique et logique pour l'apprentissage, le raisonnement et le traitement.

Huawei présente également le TaiShan 950 SuperPoD, le tout premier SuperPoD informatique polyvalent de l'industrie, ainsi que ses serveurs de nouvelle génération, le TaiShan 500 et le TaiShan 200. Ils offrent des options informatiques flexibles pour les charges de travail sur une échelle de haute à basse intensité.

L'open source et la collaboration ouverte favorisent un écosystème symbiotique

Huawei continue de défendre les logiciels libres et les systèmes ouverts afin d'accélérer l'innovation des développeurs et la prospérité de l'écosystème. L'entreprise joue un rôle essentiel dans le développement d'openEuler, qui s'est rapidement imposé comme l'une des principales communautés mondiales de systèmes d'exploitation à code source ouvert. Huawei a entièrement ouvert son architecture informatique hétérogène CANN. Grâce au découplage par couches, tous les composants logiciels — des bibliothèques d'opérateurs aux bibliothèques d'accélération, en passant par l'informatique graphique et les langages de programmation — sont mis à la disposition des développeurs. CANN soutient également les communautés et les projets open source tels que Triton, TileLang, PyTorch, vLLM et verl, ce qui facilite concrètement la tâche des développeurs en termes d'accessibilité et d'efficacité.

À l'heure où l'intelligence transforme les industries, Huawei reste déterminé à construire une fondation informatique résiliente et un écosystème symbiotique afin de créer une nouvelle option pour l'ère de l'IA.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2922855/image1.jpg