新加坡濱海賓樂雅酒店推出「一站式家庭探險之旅」：含野生動物主題客房、早餐及景點門票

「雨林探險客房配套」專為追求無憂旅行與有意義共享體驗的家庭設計，將酒店住宿轉化為旅程的一部分。賓客可入住特別設計的野生動物主題家庭客房，客房以趣味盎然的雨林元素裝飾，配有一張特大床和一張單人床，營造出沉浸式的環境，讓孩子們從踏入房門的那一刻起便開啟探索之旅。

新加坡濱海賓樂雅酒店總經理Damian Tan表示：「我們推出『雨林探險配套』，旨在助力家庭輕鬆暢享新加坡之行的最佳體驗。配套涵蓋主題客房、每日早餐、景點門票，且住宿期間處處貼心周到，讓父母得以放鬆身心，孩子們則能享受真正奇妙的體驗。」

該配套包含「雨林野趣亞洲」的免費入場券，這是新加坡最新的野生動物公園，也是亞洲首個以探險為基礎的動物園體驗。家庭遊客可探索樹冠橋、地下棲息地和沉浸式雨林景觀，在專為探索與冒險而設計的環境中，近距離接觸大自然與野生動物。

回到酒店，家庭遊客可在設有專屬兒童泳池的全景「健康樓層」(Wellness Floor)放鬆身心，亦可在酒店全天候營業的清真餐廳Ginger享用豐盛美食，餐廳供應備受喜愛的當地特色佳餚。酒店地處充滿活力的Kampong Gelam區，文化景點、購物區以及濱海灣金沙(Marina Bay Sands)、濱海灣花園(Gardens by the Bay)和聖淘沙(Sentosa)等地標性建築近在咫尺。

「雨林探險客房配套」每晚起價為350新元，預訂及入住有效期至2026年12月30日。

配套亮點包括：

野生動物主題家庭客房住宿

「雨林野趣亞洲」免費門票（最多2名成人和2名兒童）

Ginger餐廳每日早餐

迎賓「雨林之露」無酒精雞尾酒及客房內貼心用品

兒童塗色活動及萬態毛絨玩具（視供應情況而定）

Pan Pacific DISCOVERY會員專享額外禮遇

預訂請登錄：www.panpacific.com/beachroad

更多信息請訪問：www.panpacific.com/beachroad



SOURCE PARKROYAL on Beach Road