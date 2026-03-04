싱가포르 파크로얄 온 비치 로드, 야생동물 테마 객실과 조식, 관광지 티켓이 포함된 원스톱 가족 어드벤처 선사

싱가포르 2026년 3월 4일 /PRNewswire/ -- 세계에서 가장 가족 친화적인 여행지로 손꼽히는 싱가포르가 파크로얄 온 비치 로드(PARKROYAL on Beach Road)의 '레인포레스트 어드벤처 룸 패키지(Rainforest Adventure Room Package)'를 통해 새로운 올인원 가족 휴가 경험을 선보인다. 이 패키지는 테마형 객실, 매일 제공되는 조식, 그리고 만다이 야생동물 보호구역(Mandai Wildlife Reserve)에 새롭게 문을 연 레인포레스트 와일드 아시아(Rainforest Wild Asia) 무료 입장 혜택을 결합해 세심하게 기획됐다.

창이 국제공항에서 차로 약 20분 거리에 위치하고 싱가포르 주요 관광지로의 접근성이 뛰어난 파크로얄 온 비치 로드는 편안함과 편의성, 그리고 새로운 발견의 즐거움이 어우러진 경험을 제공하며 잊지 못할 가족 여행을 위한 최적의 거점으로 손꼽힌다.

[Left to Right] Wildlife Themed Family Room/ Home to the Malayan Tiger at Rainforest Wild Asia

번거로움 없는 여행과 온가족이 함께 공유할 수 있는 의미 있는 경험을 원하는 가족을 위해 기획된 레인포레스트 어드벤처 룸 패키지는 호텔 숙박도 여행의 일부로 만든다. 투숙객을 환영하는 열대우림에서 영감을 받은 유쾌한 인테리어가 돋보이는 야생동물 테마 패밀리 룸(Wildlife-Themed Family Room)에는 킹사이즈 침대 1개와 싱글 침대 1개가 마련되어 도착 순간부터 어린 탐험가들이 특별한 경험을 즐길 수 있도록 몰입감 넘치는 환경을 조성한다.

파크로얄 온 비치 로드의 데미안 탄(Damian Tan) 총지배인은 "레인포레스트 어드벤처 패키지는 가족들이 싱가포르의 매력을 보다 쉽고 편안하게 즐길 수 있도록 기획됐다"며 "테마 객실, 매일 제공되는 조식, 관광 명소 입장권, 그리고 세심한 서비스를 통해 부모는 여유롭게 휴식을 취하고 아이들은 마법 같은 시간을 보낼 수 있다"고 말했다.

이 패키지에는 싱가포르에서 가장 최근에 개장한 야생동물 공원이자 아시아 최초의 어드벤처 기반 동물원 체험 공간인 레인포레스트 와일드 아시아 무료 입장 혜택이 포함된다. 가족 단위 방문객은 캐노피 다리, 지하 서식지, 몰입형 열대우림 경관을 탐험하며 자연과 야생동물을 가까이에서 만나는 탐험과 모험의 시간을 즐길 수 있다.

호텔로 돌아오면 전용 어린이 풀을 갖춘 파노라마 웰니스 플로어(Wellness Floor)에서 휴식을 취하거나, 호텔의 올데이 다이닝 할랄 레스토랑 진저(Ginger)에서 싱가포르를 대표하는 현지 인기 메뉴를 맛볼 수 있다. 또한 호텔은 활기찬 캄퐁 글램(Kampong Gelam) 지구와 인접해 있으며 마리나 베이 샌즈(Marina Bay Sands), 가든스 바이 더 베이(Gardens by the Bay), 센토사(Sentosa) 등 주요 랜드마크와 쇼핑, 문화 명소로의 접근성도 뛰어나다.

레인포레스트 어드벤처 룸 패키지는 1박당 350싱가포르달러부터 시작하며, 2026년 12월 30일까지 예약 및 투숙이 가능하다.

패키지 주요 혜택:

야생동물 테마 패밀리 룸 숙박

레인포레스트 와일드 아시아 무료 입장권(성인 2명, 어린이 2명)

진저에서 매일 제공되는 조식

'레인포레스트 스플래시(Rainforest Splash)' 웰컴 논알콜 칵테일 및 객실 내 어메니티

어린이 색칠 놀이 및 만다이 인형(재고 상황에 따라 제공)

팬 퍼시픽 디스커버리(Pan Pacific DISCOVERY) 회원 대상 추가 혜택

예약은 www.panpacific.com/beachroad에서 가능하다.

자세한 정보는 www.panpacific.com/beachroad에서 확인할 수 있다.

