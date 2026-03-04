野生生物をテーマにした客室、朝食、アトラクションチケット付きで、シンガポールのビーチロードにあるParkRoyalで体験できるファミリーアドベンチャー

シンガポール、2026年3月4日 /PRNewswire/ -- 世界で最も家族向けの旅行先として有名なシンガポールでは、 PARKROYAL on Beach Roadのレインフォレスト・アドベンチャーの客室パッケージ（Rainforest Adventure Room Package）による新たなオールインワンの家族旅行体験を歓迎し、配慮深く企画されてテーマ付き宿泊施設、毎日の朝食、マンダイ野生動物保護区の最新アトラクションであるレインフォレスト・ワイルドアジア への無料体験を組み合わせています。

チャンギ空港からちょうど20分でアクセスでき、シンガポールの主要観光スポットへのアクセスも便利なPARKROYAL on Beach Roadは、快適さ、利便性、発見をシームレスに融合した体験をご家族に提供し、思い出になる家族旅行の理想的な拠点としてご利用いただけます。

[Left to Right] Wildlife Themed Family Room/ Home to the Malayan Tiger at Rainforest Wild Asia

レインフォレスト・アドベンチャーの客室パッケージ（Rainforest Adventure Room Package）は、手間のかからない旅行と有意義な共通体験を求めるご家族のために企画され、ホテル滞在を旅の一部に変えます。お客様は特別にデザインされた野生生物をテーマにしたファミリールームで滞在し、遊び心あふれる熱帯雨林の装飾が施され、キングサイズベッド1台とシングルベッド1台があり、入室時にお子様の冒険家がワクワクする臨場感あふれる環境を演出します。

「私たちのレインフォレスト・アドベンチャー・パッケージ（Rainforest Adventure Package）は、ご家族連れのお客様にシンガポールの最高の魅力を手軽に楽しんでいただくために企画されました」とPARKROYAL on Beach RoadのゼネラルマネージャーであるDamian Tan氏が述べました。「テーマ付き客室、毎日の朝食、アトラクションのチケット、滞在中の気の利いた演出により、お子様が神秘的な体験を楽しみながら、ご両親はリラックスしてお過ごしいただけます」

このパッケージには、シンガポールの最新の野生動物公園でアジア初の冒険型動物園の体験をもたらすレインフォレスト・ワイルドアジアの無料入場が含まれています。ご家族連れのお客様はキャノピーブリッジ、地下の生息環境、臨場感あふれる熱帯雨林の景観を探検し、発見と冒険のために設計された環境で自然と野生動物を身近で体験できます。

ホテルに戻れば、ご家族連れのお客様はパノラマビューのWellness Floorでくつろぎ、お子様専用のプールが完備しています。終日ご利用いただけるハラール・レストランのGingerは地元で愛される料理を提供し、美味しい食事を楽しめます。活気あふれるカンポン・ゲラム地区の入り口に位置する当ホテルは文化的なアトラクション、ショッピング、象徴的なランドマーク（マリーナベイ・サンズ、ガーデンズ・バイ・ザ・ベイ、セントーサ島など）へのアクセスにも便利です。

レインフォレスト・アドベンチャーの客室パッケージは1泊SGD350からご利用いただけます。2026年12月30日までのご予約やご宿泊が対象となります。

パッケージの主な特典には以下の内容が含まれます。

野生生物をテーマにしたファミリー向け客室

Rainforest Wild Asiaの無料チケット（大人2名様とお子様2名様まで）

Gingerで朝食を毎日提供

ウェルカムドリンクの「レインフォレスト・スプラッシュ」ノンアルコール・カクテルと客室内アメニティ

お子様用ぬり絵アクティビティとMandaiぬいぐるみ（数に限りがあります）

Pan Pacific DISCOVERY会員に追加特典

ご予約はこちらにアクセスしてください： www.panpacific.com/beachroad

詳細については、 www.panpacific.com/beachroad をご覧ください

