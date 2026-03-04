Liburan Keluarga Serbalengkap di PARKROYAL on Beach Road, Singapura dengan Kamar Hotel Bertema Satwa Liar, Sarapan, dan Tiket Atraksi Wisata

Dengan waktu tempuh hanya sekitar 20 menit dari Bandara Changi, serta berada di dekat destinasi utama Singapura, PARKROYAL on Beach Road menghadirkan kenyamanan, kemudahan akses, dan petualangan bagi keluarga—menjadi pilihan ideal untuk liburan keluarga yang berkesan.

Dirancang bagi keluarga yang menginginkan kepraktisan dengan momen kebersamaan, Rainforest Adventure Room Package mengubah pengalaman menginap di hotel sebagai bagian dari petualangan. Tamu hotel akan bermalam di tipe Kamar Keluarga Bertema Satwa Liar dengan dekorasi hutan hujan yang ceria. Kamar ini dilengkapi satu tempat tidur jenis king dan satu tempat tidur jenis single — menciptakan suasana menarik yang langsung memikat anak-anak sejak pertama kali tiba di hotel.

"Rainforest Adventure Package dirancang agar keluarga dapat menikmati liburan terbaik di Singapura dengan kemudahan," ujar Damian Tan, General Manager, PARKROYAL on Beach Road. "Dengan kamar tematik, sarapan, tiket atraksi wisata, dan berbagai sentuhan istimewa selama menginap, orang tua dapat bersantai, sedangkan anak-anak menikmati pengalaman yang luar biasa."

Penawaran ini mencakup tiket gratis Rainforest Wild Asia, taman satwa terbaru di Singapura sekaligus kebun binatang pertama yang berbasiskan petualangan di Asia. Keluarga dapat menjelajahi jembatan kanopi, habitat bawah tanah, serta lanskap hutan hujan yang memukau, dan berinteraksi langsung dengan alam dan satwa dalam suasana yang dirancang untuk eksplorasi dan petualangan.

Saat kembali ke hotel, keluarga dapat bersantai di Wellness Floor dengan pemandangan indah, dilengkapi kolam renang khusus anak, atau menikmati hidangan di Ginger, restoran halal yang buka sepanjang hari, serta menyajikan berbagai hidangan lokal favorit. Terletak di kawasan Kampong Gelam, hotel ini juga menawarkan akses yang mudah menuju destinasi budaya, pusat perbelanjaan, serta ikon wisata seperti Marina Bay Sands, Gardens by the Bay, dan Sentosa.

Rainforest Adventure Room Package tersedia mulai dari harga SGD350 per malam dan dapat dipesan untuk periode menginap hingga 30 Desember 2026.

Sejumlah fasilitas yang ditawarkan:

Kamar Keluarga Bertema Satwa Liar

Tiket gratis Rainforest Wild Asia (untuk 2 dewasa dan 2 anak)

Sarapan setiap hari di Ginger

Minuman "Rainforest Splash" dan perlengkapan menginap di kamar hotel

Aktivitas mewarnai untuk anak dan boneka Mandai (selama persediaan tersedia)

Fasilitas tambahan bagi anggota Pan Pacific DISCOVERY

Reservasi: www.panpacific.com/beachroad

Informasi selengkapnya: www.panpacific.com/beachroad

