當動漫成為城市文化：粉絲經濟與體驗空間的新機遇

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INCUBASE Studio

19 3月, 2026, 18:46 CST

香港2026年3月19日 /美通社/ -- 在亞洲成長的一代人，幾乎都與動漫文化有過長時間的相處。對香港而言，動漫既不是陌生事物，也從來不是小眾興趣。從電視動畫、漫畫書店，到每年吸引大量人潮的動漫活動，它早已存在於不同世代的集體記憶之中。然而長期以來，動漫仍常被視為一種「次文化」—— 存在感強，但很少被當作一個可以被長期經營的文化領域。近年，這種情況正逐漸出現轉變。

隨著串流平台的普及，日本動畫與漫畫作品更容易跨越地域傳播，動漫文化的受眾亦持續擴大。同時在日本、韓國以至歐美市場，動漫逐漸走出螢幕，與展覽、藝術、時裝、音樂及城市文化產生交集，成為一種可被體驗、被參與、被分享的文化語言。

INCUBASE Studio 創辦人兼CEO葉宜昌（Sion Yip）創立 INCUBASE Arena，打造動漫文化與粉絲體驗專屬空間。
INCUBASE Studio 創辦人兼CEO葉宜昌（Sion Yip）創立 INCUBASE Arena，打造動漫文化與粉絲體驗專屬空間。

對新一代粉絲而言，動漫早已不只是娛樂內容。角色、世界觀與作品所承載的價值觀，往往成為一種情感投射與身份認同。粉絲與作品之間建立的，不再只是觀看關係，而是一種更深層的文化連結。這種轉變，也正在改變粉絲的行為模式。

INCUBASE Studio 創辦人兼 CEO 葉宜昌（Sion Yip）在談及動漫文化發展時表示：「現在的動漫粉絲不再只是購買商品、拍照打卡或消費內容，他們更希望透過展覽、活動或不同形式的體驗，真正走進作品的世界，與角色和故事建立更深的情感連結。」

從全球動漫產業的發展趨勢來看，一個明顯的方向正在浮現：動漫活動正逐漸由短期活動，轉向可持續經營的文化平台與體驗空間。粉絲期待的不是一次性的活動，而是一個能夠持續回訪、累積體驗的文化場所。

但在香港，這樣的文化空間其實一直相對有限。過去動漫活動往往以一次性的消費形式出現，例如短期展覽、商場快閃店或大型展覽會。這些活動雖然能帶來短時間的人流與話題，但當活動結束，一切也隨之消散，很難建立長期的文化關係。

Sion 指出：「香港一直擁有非常成熟的動漫文化和龐大的粉絲群，但本地動漫活動多數依附於商場或展覽中心，以短期形式出現。對不少動漫愛好者而言，他們一直需要一個動漫專屬場地，無論是看展覽、參與活動，還是尋找相關周邊與進行文化交流。」

正因如此，INCUBASE Studio 在 2024 年於香港建立首個動漫文化體驗基地 INCUBASE Arena。透過持續引入不同動漫展覽、主題活動與周邊體驗，希望讓動漫文化能夠在同一個空間中長期發生，不斷更新與延續，粉絲與作品之間的互動亦有機會變得更深入，而不再只是一次性的消費體驗，逐步累積內容與粉絲社群。

這樣的文化場所往往會逐漸發展成城市中的文化節點。對本地粉絲而言，它可能是一個固定會前往的集中地；對外地旅客而言，亦可能成為了解當地動漫文化的一個入口。

Sion 認為：「當動漫文化在城市中形成具代表性的文化空間時，它不只是粉絲聚集的場所，也會成為吸引旅客的重要文化元素。很多城市的動漫文化地標，其實都逐漸發展成旅遊目的地，讓動漫逐漸成為城市文化形象與旅遊體驗的一部分。」

放眼全球，粉絲文化正愈來愈重視體驗、社群與情感連結。除了中國香港，INCUBASE Studio 亦已在吉隆坡及台北設立 INCUBASE Arena，並計劃未來進一步拓展至南韓和泰國，以至亞洲更多城市及歐美市場。

動漫早已不只是內容產業的一部分，它正在成為一種連結粉絲、城市與文化的情感載體。未來動漫文化如何發展，或許不只取決於有多少新作品誕生，也取決於不同城市是否能夠建立讓這種文化被長期體驗、交流與分享的空間。

更多資訊：www.incubasestudio.com

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