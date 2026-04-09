INCUBASE Studio 進軍韓國濟州打造最大規模 INCUBASE Arena 開創動漫文化體驗新地標

打造文化旅遊新地標 構建雙向內容橋樑

INCUBASE Arena Jeju 不僅是一個娛樂空間，更將發展成結合動漫文化與旅遊體驗的目的地，展現由傳統靜態展覽向沉浸式體驗轉型，以及以體驗帶動旅遊的行業趨勢。同時，該項目也是 INCUBASE Studio「雙向橋樑」策略的重要一環，一方面引入國際人氣IP展覽進入韓國市場，另一方面將韓國內容（K-Content）輸出至全球 INCUBASE Arena 網絡。

INCUBASE Studio 創辦人兼行政總裁葉宜昌（Sion Yip）表示：「這不只是進入一個新市場，更是建立一個以體驗連結不同文化的平台。INCUBASE Arena Jeju 將成為我們未來國際市場拓展的重要參考模型。」

多地據點持續拓展 鞏固動漫體驗版圖

目前，INCUBASE Arena 已於多個地區建立據點，結合動漫文化與沉浸式體驗，持續推出展覽及期間限定店，維持粉絲的高參與度。

香港方面，近期重點項目包括「藥師少女的獨語展」、「鬼滅之刃：邁向無限城快閃店」，以及正在舉行的「幪面超人古迦25週年紀念：超 Kuuga 展」。同時帶來其他人氣IP期間限定店，包括《我的英雄學院》、《JoJo的奇妙冒險》、《超級戰隊》、《遊戲王》、《魔法少女小圓》、《Code Geass 反叛的魯路修》及《86－不存在的戰區－》等。

INCUBASE Arena Malaysia 透過「數碼暴龍動畫 25 週年紀念展」及結合主題餐飲的「蠟筆小新：玩轉！時空大冒險互動體驗展」成功吸引大量粉絲；而「藥師少女的獨語展」亦將於5月登場，延續熱度。INCUBASE Arena Taipei則持續推出多個人氣快閃店，包括《戀愛遊戲》、《鳴鳥不飛》、《頭文字D》及《我的英雄學院》，並即將迎來《忍者亂太郎》期間限定店。

Sion補充：「我們希望連結亞洲乃至全球動漫迷，打造讓大家相聚互動、分享對動漫熱愛的體驗空間。」

拓展全球版圖 引領動漫體驗新未來

隨著 INCUBASE Arena Jeju 的落成，INCUBASE Studio 正積極構建橫跨亞洲及全球的動漫文化體驗基地網絡，讓各類IP得以持續被體驗與分享，進一步鞏固其於全球動漫體驗產業中的重要地位。

關於 INCUBASE Studio

INCUBASE Studio 創造和策劃人氣 IP 主題展覽及體驗，連結亞洲及世界各地粉絲共同參與。工作室擅於透過精心製作的場景、互動裝置和巧妙細節，將想像化為真實，並致力開拓和推廣巡展體驗至亞洲及全球，突破實體景點和體驗的界限。

目前於香港、吉隆坡及台北創建了動漫文化體驗基地 INCUBASE Arena，集展覽、快閃店、周邊精品、主題餐飲與動漫活動於一身，持續與不同動漫 IP 聯乘合作，建立活力十足的動漫迷社區。INCUBASE Arena 將逐步拓展至更多東南亞與歐美地區，推動動漫文化體驗走向世界。

www.incubasestudio.com

SOURCE INCUBASE Studio