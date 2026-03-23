暢遊韓國更多景點：德威航空推出首爾、大邱、釜山、濟州特價機票

以下優惠活動持續至3月31日：

折扣高達88折的促銷代碼：預訂時輸入「MAR26」，出行有效期至2026年10月24日。

常規優惠券（最高立減400元）：預訂金額滿4000元，出行有效期至2026年10月24日。

常規優惠券（最高立減800元）：預訂金額滿8000元，出行有效期至2026年10月24日。

500元早鳥優惠券：預訂金額滿4000元，適用出行時間為2026年5月1日至10月24日。

1000元早鳥優惠券：預訂金額滿8000元，適用出行時間為2026年5月1日至10月24日。

首爾擁有豐富的文化景點和現代都市體驗，大邱和釜山則以其獨特的地方特色提供更多區域選擇。濟州也有從台灣直飛的航班，讓旅客在規劃多城市行程時擁有更大的靈活性。

查詢完整航班時刻表、優惠券條款及預訂詳情，請訪問 twayair.com。德威航空目前服務全球60個目的地，並持續拓展航線網絡。

關於德威航空

德威航空有限公司(T'way Air Co., Ltd.)是一家總部位於韓國的低成本航空公司，自2010年以來一直提供可靠的航空旅行服務。德威航空擁有現代化的波音737-800、737 MAX 8、空客A330、A320和波音777-300ER機隊，服務範圍覆蓋東亞、東南亞、中亞，以及大洋洲、歐洲和北美。德威航空持續拓展航線網絡，為旅客提供更便捷的出行選擇。如需瞭解更多信息，請訪問 www.twayair.com

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