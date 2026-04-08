暢遊大阪，首選環球影城區：日本環球影城官方酒店「環球影城東方大酒店」

對於計劃在五月黃金周或暑假期間遊覽大阪的遊客，強烈推薦環球影城東方大酒店。作為官方合作酒店，它距離日本環球影城僅幾步之遙，為希望充分體驗主題公園樂趣並享受大阪之旅的遊客，提供了理想的地理位置與舒適的環境。

日本環球影城官方酒店

作為日本環球影城的官方酒店，環球影城東方大酒店專為主題公園遊客量身打造了特別的住宿體驗。酒店距離主題公園入口僅咫尺之遙，是觀光與休閒的理想據點。在主題公園盡興遊玩一整天後，您可以迅速回到舒適的客房休息。

迎賓休息室：繽紛旅程的美好開端

抵達酒店後，客人可專享我們的迎賓休息室。在這個放鬆的空間裡，您可以享用精選軟飲和輕食，以時尚的方式開啟您的旅程。這一服務深受客人好評，是在長途旅行後放鬆身心、恢復精力的絕佳方式，確保您的大阪之旅從第一刻起就精彩紛呈。

詳情：https://universalcity.oriental-hotels.com/concept/5/

招牌早餐體驗

大阪素有「日本廚房」的美譽，以其深厚的美食文化而聞名。在環球影城東方大酒店，早餐是賓客體驗的一大亮點，旨在讓您從清晨醒來便開始品味日本獨特的飲食文化。我們提供豐富多樣的日式與西式自助餐，為您探索大阪或暢遊日本環球影城提供充足的能量。我們的早餐深受國際遊客喜愛，並持續成為賓客滿意度最高的因素之一。

詳情：https://universalcity.oriental-hotels.com/restaurant/

對於希望充分享受大阪之旅與日本環球影城樂趣的遊客，我們強烈推薦包含早餐的住宿方案。

https://bookings.oriental-hotels.com/?chain=32041&hotel=45684&&Filter=FXBF

安心安全的住宿體驗，成就難忘的大阪之旅

日本被譽為全球最安全的旅遊目的地之一，為旅行者帶來真正的安心感。從獨特的文化遺產、如畫的街景，到享譽世界的「以誠待客」精神，日本為來自世界各地的遊客提供了無窮無盡的迷人體驗。當您到訪大阪時，我們誠邀您將環球影城東方大酒店作為您的家外之家。我們期待與日本環球影城的精彩體驗一起，為您帶來真正難忘的住宿時光。

環球影城東方大酒店

環球影城東方大酒店於2021年作為日本環球影城的官方酒店開業，其設計理念為「從自然中汲取能量」。我們提供從最多可容納四人的標準大床房和雙床房，到最多可容納六人的三人房等多種房型，滿足不同旅行風格與團體規模的需求。對於較大的家庭或團體，我們提供最多可容納八人的連通房，並為追求更大空間與奢華體驗的客人提供54平方米的旗艦級高級雙床房。每間客房均採用以大地色系為主的寧靜沉穩設計，佈局功能合理，所有客人都可享受高級席夢思床墊帶來的優質睡眠。

我們的自助餐廳GREEN WALL DINING在靈感源自蔥鬱綠植的通透開放空間中，生動詮釋了「清新早晨」的理念。菜單精心設計，旨在喚醒身心，為嶄新的一天注入活力。客人可以享用豐富多樣、豐盛美味的餐點，包括我們的招牌多汁厚餡漢堡，以及Croffle班尼迪克蛋——這是一道創新的班尼迪克蛋，將酥脆黃油可頌華夫的口感與經典風味巧妙融合。搭配鮮搾橙汁，我們的早餐為您開啟大阪探險之旅提供所需的一切能量。

酒店信息與位置

地址：大阪府大阪市此花區島屋6丁目2-78，郵編：554-0024

客房總數：330間

設施：停車場、行李寄存處、餐廳、宴會廳

交通：距日本環球影城步行1分鐘，距JR環球影城站步行1分鐘

運營與管理公司：Hotel Management Japan Co., Ltd.

官方網站：https://www.universalcity.oriental-hotels.com

環球影城東方大酒店是日本環球影城的官方酒店。

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SOURCE Hotel Management Japan Co., Ltd.