오사카에 온다면, 유니버설 스튜디오 시티 지역이 오사카 관광 최적의 장소… 유니버설 스튜디오 재팬 공식 호텔 '오리엔탈 호텔 유니버설 시티'

도쿄, 2026년 4월 8일 /PRNewswire/ -- 오사카는 해외여행객들에게 가장 인기 있는 일본 여행지 중 하나다. 역사적으로 번성한 상업 도시인 오사카는 활기찬 분위기, 사람들의 따뜻함, 그리고 풍요롭고 다채로운 미식 문화로 유명하다. '타코야키'와 '오코노미야키' 같은 현지 명물부터 세계적 수준의 쇼핑과 엔터테인먼트까지, 이 도시는 전 세계 방문객을 끌어들이는 친근하고 흥미로운 경험을 제공한다. 물론 세계적으로 유명한 테마파크인 유니버설 스튜디오 재팬(Universal Studios Japan)이 있다는 점도 여행객들이 이 도시를 찾는 주요 이유 중 하나다.

일본은 안전성, 잘 정비된 사회, 그리고 오모테나시(omotenashi, 진심 어린 환대) 정신으로 세계적으로 높은 평가를 받고 있다. 방문객들은 전통문화와 현대적 미학, 아름다운 도시 풍경이 어우러진 독특한 경험을 즐길 수 있다. 더불어 최근 엔화 약세 추세는 일본을 해외 관광객에게 더 매력적이고 경제적인 선택지로 만들고 있다.

Oriental Hotel Universal City

5월(골든위크)이나 여름휴가 기간에 오사카를 탐험할 완벽한 거점을 찾는 여행객에게는 오리엔탈 호텔 유니버설 시티를 강력히 추천한다. 유니버설 스튜디오 재팬 바로 옆에 위치한 이 공식 호텔은 테마파크를 최대한 즐기고 오사카 체류를 만끽하려는 여행객에게 이상적인 위치와 편안한 환경을 제공한다.

유니버설 스튜디오 재팬 공식 호텔

유니버설 스튜디오 재팬의 공식 호텔인 오리엔탈 호텔 유니버설 시티는 파크 방문객을 위해 특별히 맞춤화된 특별한 숙박을 제공한다. 입구에서 매우 근접한 거리에 위치한 이 호텔은 관광과 레저의 거점으로서 타의 추종을 불허하는 입지를 자랑한다. 테마파크에서 하루를 신나게 즐긴 후 바로 객실로 돌아와 편안히 쉴 수 있다.

웰컴 라운지: 여정의 다채로운 시작

도착 시 투숙객은 웰컴 라운지를 단독으로 이용할 수 있다. 이 편안한 공간에서는 청량음료와 가벼운 스낵을 즐기며 여행을 멋지게 시작할 수 있다. 긴 여정 후 긴장을 풀고 재충전하기에 완벽한 방법으로 투숙객들에게 높은 평가를 받고 있으며, 오사카에서의 숙박을 기분 좋게 시작할 수 있도록 해준다.

상세 정보: https://universalcity.oriental-hotels.com/concept/5/

시그니처 조식 경험

오사카는 놀라운 미식의 깊이로 명성이 높아 '일본의 부엌'으로 널리 알려져 있다. 오리엔탈 호텔 유니버설 시티의 조식은 투숙객 경험의 하이라이트로, 아침부터 일본 고유의 음식 문화를 만끽할 수 있도록 설계되었다. 일식과 양식 전문 메뉴를 모두 갖춘 다양한 뷔페를 제공해 오사카 탐험이나 유니버설 스튜디오 재팬에서의 짜릿한 하루를 위한 완벽한 에너지를 충전할 수 있다. 조식은 해외여행객들에게 큰 호응을 얻고 있으며 투숙객 만족도의 주요 이유로 꾸준히 선정되고 있다.

상세 정보: https://universalcity.oriental-hotels.com/restaurant/

오사카 여행과 유니버설 스튜디오 재팬을 최대한 즐기고자 하는 투숙객에게는 조식 포함 플랜을 적극 추천한다.

https://bookings.oriental-hotels.com/?chain=32041&hotel=45684&&Filter=FXBF

잊지 못할 오사카 여정을 위한 안전하고 든든한 거점

일본은 세계에서 가장 안전한 여행지 중 하나로 전 세계적으로 명성이 높으며, 여행객들에게 진정한 마음의 평화를 선사한다. 독특한 문화유산과 아름다운 거리 풍경부터 세계적으로 유명한 오모테나시 정신까지, 일본은 전 세계 방문객들에게 끝없이 매혹적인 경험을 제공한다. 오사카를 방문할 때 오리엔탈 호텔 유니버설 시티를 제2의 집으로 삼기를 바란다. 유니버설 스튜디오 재팬의 설렘과 함께 진정으로 특별한 숙박을 제공할 수 있기를 기대한다.

오리엔탈 호텔 유니버설 시티 소개

유니버설 스튜디오 재팬의 공식 호텔로 2021년 문을 연 오리엔탈 호텔 유니버설 시티는 '자연으로부터의 충전(Charge from Nature)'이라는 콘셉트를 중심으로 설계되었다. 최대 4명이 이용할 수 있는 스탠다드 더블 및 트윈 룸부터 최대 6명을 수용하는 트리플 룸까지 모든 여행 스타일과 그룹 규모에 맞는 다양한 객실을 제공한다. 대가족이나 단체 여행객을 위해 최대 8명이 이용할 수 있는 커넥팅 룸과 여유로운 공간과 럭셔리를 원하는 사람들을 위한 54제곱미터 규모의 프리미어 트윈 룸도 갖추고 있다. 모든 객실은 어스 톤(earth tones)을 기반으로 한 차분한 디자인의 기능적인 구조를 갖추고 있으며, 모든 투숙객이 프리미엄 시몬스(Simmons) 침대에서 최상의 숙면을 즐길 수 있다.

뷔페 레스토랑 그린 월 다이닝(GREEN WALL DINING)은 울창한 녹음에서 영감을 받은 탁 트인 개방적인 공간 안에서 '상쾌한 아침(A Refreshing Morning)'이라는 콘셉트를 구현한다. 메뉴는 몸과 마음을 활력 있게 되살려 하루를 위한 완벽한 에너지를 제공하도록 정성껏 구성되었다. 투숙객들은 육즙 넘치는 두툼한 패티 버거와 바삭하고 버터향 가득한 크루아상 와플 식감에 클래식한 풍미를 결합한 혁신적인 에그 베네딕트 변형 메뉴인 크로플 베네딕트(Croffle Benedict) 등 시그니처 메뉴를 포함한 풍성하고 맛있는 다양한 옵션을 즐길 수 있다. 갓 짜낸 오렌지 주스와 함께하는 조식은 오사카에서의 모험을 시작하는 데 필요한 모든 것을 제공한다.

호텔 정보 및 위치

위치: 오사카 554-0024 오사카시 고노하나구 시마야 6-2-78

객실 수: 330실

시설: 주차장, 물품 보관소, 레스토랑, 연회장

교통: 유니버설 스튜디오 재팬에서 도보 1분, JR 유니버설 시티역(JR Universal City Station)에서 도보 1분

운영 및 관리사: 호텔 매니지먼트 재팬(Hotel Management Japan Co., Ltd.)

공식 웹사이트: https://www.universalcity.oriental-hotels.com

오리엔탈 호텔 유니버설 시티는 유니버설 스튜디오 재팬의 공식 호텔이다.

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SOURCE Hotel Management Japan Co., Ltd.