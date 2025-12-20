OKINAWA HARBORVIEW HOTEL：適合長住的翻新城市酒店
新聞提供者Hotel Management Japan Co., Ltd.
20 12月, 2025, 10:48 CST
翻新客房與俱樂部酒廊/新開業的鐵板燒餐廳泉崎/距機場10分鐘車程/毗鄰國際通大街/遊覽沖繩的便利下榻之所
東京2025年12月19日 /美通社/ -- Okinawa Harborview Hotel（網址：https://oka-hvh.com/en/ ）由Hotel Management Japan Co., Ltd.運營，今年正值其成立50周年。這是一家半個世紀以來一直位於那霸市中心、深受人們喜愛的城市酒店。為紀念這一重要里程碑，該酒店對客房、俱樂部酒廊和餐廳進行了大規模翻新。我們提供滿足各種需求的住宿體驗，無論是作為觀光基地、商務出差還是特別紀念日入住，均能滿足您的要求。您可以在我們多樣化的客房中享受高品質的舒適時光。
四大增值亮點
- 翻新後的客房：專為提供舒適的長住體驗而設計
截至2025年10月，所有客房均已完成翻新。對於尋求使用俱樂部酒廊的客人，該酒店會提供行政俱樂部雙床房（60平方米）、豪華俱樂部雙床房（30平方米）和高級俱樂部雙床房（30平方米）供其選擇。標準雙床房（25平方米）也已煥然一新，以滿足更多樣化的賓客需求。入住俱樂部客房的賓客能夠享受多項禮遇，包括在入住前和退房後使用酒廊、免費享用早餐，以及在酒店內餐廳消費可享九折優惠。
- 俱樂部酒廊：那霸市內規模首屈一指；營業至午夜，盡享放鬆時光
俱樂部酒廊位於酒店頂層，營業時間為上午11點至午夜12點，現已擴大座位區域，全天候提供豐富多樣的餐飲選擇，涵蓋早餐、下午茶、晚餐及睡前小酌時段。該酒廊營業至午夜，是賓客結束一整日觀光行程後放鬆身心的理想去處。特色菜品包括僅在此供應的美食，涵蓋該酒店傳統的烤牛肉、採用沖繩當地食材烹製的佳餚、豬肉涮涮鍋(Pork Shabu Shabu)以及沖繩蕎麥面。
- 新餐廳鐵板燒泉崎(Teppanyaki Izumizaki)：創造觸動五感的現場美食體驗
這家新開的鐵板燒餐廳以「琉球傳統與現代的融合」 為主題。店內隨處擺放著琉球玻璃和來自壺屋的傳統雅器睦(Yachimun)陶器。廚師在操作臺前現場烹飪的表演，本身就是一場別具一格的娛樂體驗。賓客可以在此大快朵頤，盡享沖繩豐饒物產，包括石垣牛肉、本部牛肉和神戶牛肉，搭配鄰近海域的新鮮海鮮及當地時令蔬菜。
- 位置：觀光遊覽的理想下榻之處
該酒店地理位置優越，距離那霸機場僅約10分鐘車程，從Yui Rail（沖繩都市單軌電車）的壺川站或旭橋站步行僅需10分鐘即可抵達。這使得賓客一旦抵達，便能立即開啟觀光或商務行程。該酒店毗鄰國際通大街和沖繩縣政府所在地，是購物、美食探索和城市漫步的絕佳選擇。賓客不僅可以輕鬆前往市內主要景點，還能便捷地安排一日遊，暢遊南部風景名勝和北部熱門旅遊勝地。
- Hotel Management Japan Co., Ltd.公司簡介
Hotel Management Japan Co., Ltd.目前在日本全國運營著24家酒店，共計7671間客房，擁有3368名員工。該公司旗下擁有自有品牌東方酒店(Oriental Hotels)和東方快捷酒店(Hotel Oriental Express)，同時還負責管理希爾頓(Hilton)、喜來登(Sheraton)、日航酒店(Hotel Nikko)等其它知名品牌。（2025年10月更新）
酒店列表：https://www.oriental-hotels.com/hotellist/
SOURCE Hotel Management Japan Co., Ltd.
分享這篇文章