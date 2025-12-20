OKINAWA HARBORVIEW HOTEL：適合長住的翻新城市酒店

翻新客房與俱樂部酒廊/新開業的鐵板燒餐廳泉崎/距機場10分鐘車程/毗鄰國際通大街/遊覽沖繩的便利下榻之所

東京2025年12月19日 /美通社/ -- Okinawa Harborview Hotel（網址：https://oka-hvh.com/en/ ）由Hotel Management Japan Co., Ltd.運營，今年正值其成立50周年。這是一家半個世紀以來一直位於那霸市中心、深受人們喜愛的城市酒店。為紀念這一重要里程碑，該酒店對客房、俱樂部酒廊和餐廳進行了大規模翻新。我們提供滿足各種需求的住宿體驗，無論是作為觀光基地、商務出差還是特別紀念日入住，均能滿足您的要求。您可以在我們多樣化的客房中享受高品質的舒適時光。

四大增值亮點