朱拉隆功大學化學元宇宙平台以游戲化技術革新科學教育

傳統實驗室常受限於成本、設備短缺和安全隱患，而化學元宇宙則提供了一個無風險的環境，學生可自由開展實驗，不必擔憂現實後果，同時強化安全意識與科學推理能力。

該平台圍繞成果導向教育理念構建，側重於實踐能力培養，而非單純的理論知識。高校可與行業伙伴合作設計教學模塊，針對性培養學生操作復雜儀器、優化化學工藝等專項技能。

平台采用分級游戲化學習體系，通過「任務」引導用戶從新手進階至專業水平。學習模塊涵蓋虛擬滴定實驗、法醫調查（學生通過分析DNA樣本破解模擬案件）等。本科生通常難以接觸的氣相色譜儀等高端設備，也在虛擬環境中開放使用。

平台最具創新的功能之一是集成氣味釋放技術，用戶可體驗與數字化物體（如模擬草藥園中的植物）關聯的「虛擬氣味」。這種多感官教學模式旨在提升學習參與度與理解深度。除教學外，該化學元宇宙還兼具虛擬研究中心功能，提供化合物與天然產物數據庫，可為化妝品、香水等行業提供支持。

盡管該平台的推廣應用取決於院校政策，但該項目已引發國際關注，澳大利亞、意大利及東南亞地區的合作方正探討接入事宜。研發團隊表示，項目長期目標是打造互聯互通的全球虛擬校園網絡。

化學元宇宙將游戲與科學融合，讓每一台筆記本電腦都能變成實驗室，重塑學生的化學學習方式。

了解更多： https://www.chula.ac.th/en/highlight/293902/

媒體聯系方式：

[email protected]

SOURCE Chulalongkorn University Communication Center