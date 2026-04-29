朱拉隆功大學化學元宇宙平台以游戲化技術革新科學教育

新聞提供者Chulalongkorn University Communication Center
29 4月, 2026, 12:58 CST
朱拉隆功大學(Chulalongkorn University)一支研究團隊正通過沉浸式3D「化學元宇宙」平台革新化學教育。該平台將游戲與科學訓練相融合，旨在拓寬教育可及性、提升安全性，並讓學習更好地與現實技能接軌。
曼谷2026年4月29日 /美通社/ -- 該平台依托「Metaverse of Academic Nexus for Global Opportunities」（全球機遇學術樞紐元宇宙，簡稱「MANGOs」）項目開發，學生可進入該校理學院的虛擬「數字孿生」空間。在虛擬空間內，學生可開展實驗、操作高端儀器，並通過交互式模擬解決現實問題。
這一創意源於化學研究員兼資深游戲玩家、副教授Chadin Kulsing博士。他看到了將虛擬世界的吸引力轉化為有意義學習的潛力。與工程學院教授Lunchakorn Wuttisittikulkij博士的一次偶然合作，使這一構想得以落地，最終形成了一個融合化學、電氣工程與3D游戲開發的跨學科項目。
傳統實驗室常受限於成本、設備短缺和安全隱患，而化學元宇宙則提供了一個無風險的環境，學生可自由開展實驗，不必擔憂現實後果，同時強化安全意識與科學推理能力。
該平台圍繞成果導向教育理念構建，側重於實踐能力培養，而非單純的理論知識。高校可與行業伙伴合作設計教學模塊，針對性培養學生操作復雜儀器、優化化學工藝等專項技能。
平台采用分級游戲化學習體系，通過「任務」引導用戶從新手進階至專業水平。學習模塊涵蓋虛擬滴定實驗、法醫調查（學生通過分析DNA樣本破解模擬案件）等。本科生通常難以接觸的氣相色譜儀等高端設備，也在虛擬環境中開放使用。
平台最具創新的功能之一是集成氣味釋放技術，用戶可體驗與數字化物體（如模擬草藥園中的植物）關聯的「虛擬氣味」。這種多感官教學模式旨在提升學習參與度與理解深度。除教學外，該化學元宇宙還兼具虛擬研究中心功能，提供化合物與天然產物數據庫，可為化妝品、香水等行業提供支持。
盡管該平台的推廣應用取決於院校政策，但該項目已引發國際關注，澳大利亞、意大利及東南亞地區的合作方正探討接入事宜。研發團隊表示，項目長期目標是打造互聯互通的全球虛擬校園網絡。
化學元宇宙將游戲與科學融合，讓每一台筆記本電腦都能變成實驗室，重塑學生的化學學習方式。
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SOURCE Chulalongkorn University Communication Center
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