朱拉隆功大學學子引領社區主導型流浪動物福利模式

項目核心亮點為「JohnJud Map」線上平台，已收錄超200只流浪動物信息。平台展示每隻動物的詳細檔案，包括照片、性格、疫苗接種情況，助力師生及公眾安全接觸動物。平台以不同顏色的標記區分動物是溫順、害羞還是需謹慎接近，從而減少日常接觸中的恐懼與不確定性。

該項目的核心是採用國際公認的「誘捕-絕育-放歸」(TNR)模式。動物經捕捉、絕育、接種疫苗後，放回原棲息地，可阻止未絕育流浪動物遷入，逐步穩定種群數量。為便於追蹤，絕育動物會被做標記或植入微芯片，方便後續監測與照料。截至目前，項目已為超500只動物完成絕育，成效顯著。

項目組織者強調，由於收容所過度擁擠且資源有限，將動物移送收容所並非總是可行的方案。俱樂部優先讓動物留在熟悉環境，同時改善其健康狀況、管控種群數量。對幼齡或適應力強的動物，則推動領養，並通過嚴格篩選與後續回訪，保障動物得到長期妥善照料。

該項目還高度依賴多方協作：由全校多院系學生與本地「投喂者」組成志願網絡，協助監測動物健康、上報新流浪動物、協調照料事宜；善款用於資助醫療救治與手術費用；朱拉隆功大學獸醫學院為臨床操作提供指導。

除關懷流浪動物外，該項目還為學生提供實踐實訓平台，錘煉專業技能、團隊協作能力與社會責任感。當前城市流浪動物問題仍待解決，JohnJud項目提供了一個可複製的模式，彰顯責任共擔、社區參與以及人與動物的和諧共存。

瞭解詳情：https://www.chula.ac.th/en/highlight/303151/

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SOURCE Chulalongkorn University Communication Center