출라롱꼰대학교 연구진이 몰입형 3D '화학 메타버스(Chemistry Metaverse)'로 화학교육을 혁신하고 있다. 게임과 과학 훈련을 융합해 접근성을 확대하고, 안전성을 높이며, 학습이 실제 현장 역량과 더 잘 맞물리도록 설계된 플랫폼이다.

방콕 2026년 4월 29일 /PRNewswire/ -- 이 플랫폼은 글로벌 기회 확대를 위한 학술 네트워크 메타버스(Metaverse of Academic Nexus for Global Opportunities, MANGOs) 아래서 개발된 것으로 학생들은 이를 통해 이 대학 이과대학의 가상 '디지털 트윈'에 들어갈 수 있다. 이 안에서 학생들은 실험을 수행하고, 첨단 장비를 운용하며, 상호작용형 시뮬레이션을 통해 실제 문제를 해결할 수 있다.

이 아이디어는 화학 연구자이면서 열혈 게이머이기도 한 출라롱꼰대학교 차딘 쿨싱(Chadin Kulsing) 부교수에게서 나온 것이다. 쿨싱 교수는 가상 세계의 높은 몰입도를 의미 있는 학습으로 전환할 수 있겠다는 생각을 했다. 이후 공과대학의 룬차콘 우티시티쿨키지(Lunchakorn Wuttisittikulkij) 교수와 우연히 협업을 한 것을 계기로 이 개념을 현실화했으며, 이후 화학, 전기공학, 3D 게임 개발을 결합한 융합 프로젝트로 이어졌다.

출라롱꼰대학교 화학 메타버스, 게임으로 과학 교육 혁신하다

기존 실험실은 비용, 장비 부족, 안전 위험 등으로 제약을 받는 경우가 많지만, 이 메타버스에서는 학생들이 현실 세계의 결과에 대한 부담 없이 위험을 인식하지 않고 자유롭게 실험할 수 있다. 이를 통해 안전의식과 과학적 사고를 함께 강화할 수 있다.

이 플랫폼은 이론 지식에만 머무르지 않고 실질적인 역량에 초점을 맞춘 성과기반교육을 중심으로 구성돼 있다. 대학에서는 산업계 파트너와 협력해 복잡한 장비 운용이나 화학 공정 최적화 등 특정 기술을 훈련하는 모듈을 설계할 수 있다.

학습은 '퀘스트'를 통한 단계별 시스템으로 게임화돼 있으며 사용자는 안내를 받아 초급 수준에서 전문가 수준으로 발전할 수 있다. 모듈은 가상 적정 실습부터 법의학 수사까지 다양하며, 학생들은 DNA 샘플을 분석해 가상의 범죄를 해결할 수 있다. 또한 웬만한 학부생이라면 접하기 어려운 가스 크로마토그래피 같은 첨단 장비도 가상 환경에서 활용할 수 있다.

이 플랫폼에서 특히나 혁신적인 기능 중 하나는 방향 기술과의 통합이다. 사용자는 여기서 가상 허브 정원의 식물처럼 디지털 객체와 연계된 '가상의 냄새'를 경험할 수 있다. 이 다감각 방식의 목표는 학습 몰입도와 이해도를 높이는 것이다. 화학 메타버스는 교육 기능을 넘어 화합물과 천연물 데이터베이스를 제공하는 가상 연구센터 역할도 해 화장품과 향수 산업 등을 지원할 수 있다.

도입 여부는 각 기관의 정책에 달려 있지만, 이 프로젝트는 이미 호주, 이탈리아, 동남아시아의 파트너들로부터 관심을 끌고 있으며 통합 가능성이 검토되고 있다. 개발진은 장기적으로 서로 연결된 가상 캠퍼스의 글로벌 네트워크를 구축하는 것을 목표로 하고 있다고 밝혔다.

화학 메타버스는 게임과 과학을 융합해 노트북을 실험실로 바꿔 학생들이 화학을 배우는 방식을 재정립하고 있다.

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SOURCE Chulalongkorn University Communication Center