Cathay Financial Holdings เดินหน้าสร้างสถิติติดอันดับดัชนี Dow Jones ทั้งในกลุ่มดัชนีระดับโลกที่ดีที่สุด และกลุ่มดัชนีตลาดเกิดใหม่

พร้อมขับเคลื่อนความเป็นผู้นำด้าน ESG ผ่านสามเสาหลัก ได้แก่ สภาพภูมิอากาศ สุขภาพ และการเสริมสร้างศักยภาพ ด้วยคะแนน ESG ที่ติดอันดับท็อป 2% ในกลุ่มอุตสาหกรรมประกันภัยระดับโลก

ไทเป 4 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ -- Cathay Financial Holdings (Cathay FHC) ตอกย้ำความแข็งแกร่งในฐานะผู้นำด้านความยั่งยืนระดับโลกด้วยการได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนี Jones Best-in-Class Indices (DJBIC หรือเดิมคือ DJSI) ในกลุ่มดัชนีระดับโลกต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 และในกลุ่มดัชนีตลาดเกิดใหม่ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 นอกจากนี้ Cathay FHC ยังได้รับการยอมรับให้เป็นสมาชิกในกลุ่มท็อป 5% ในรายงาน S&P Global Sustainability Yearbook 2026 โดยเฉพาะอย่างยิ่งคะแนนด้าน ESG ของบริษัทที่ติดอันดับท็อป 2% ในกลุ่มอุตสาหกรรมประกันภัยระดับโลก ซึ่งมีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นเหนือกว่าบริษัทคู่แข่งในระดับสากลถึง 98% ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงขีดความสามารถของบริษัทในการเปลี่ยนการดำเนินงานด้าน ESG ให้เป็นข้อได้เปรียบทางการแข่งขันที่วัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม

Cathay Financial Holdings extends its streak on the Dow Jones’ Best-in-Class World Index, and Emerging Markets Index, recognized as a Top 5% Member in the S&P Global Sustainability Yearbook 2026. Notably, its ESG Score ranks in the top 2% of the global insurance industry, advancing ESG leadership through its climate, health and empowerment strategy. (Resource: Cathay Financial Holdings) (PRNewsfoto/Cathay Financial Holdings)
การจัดอันดับในครั้งนี้เน้นย้ำถึงจุดแข็งของ Cathay FHC ในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยได้รับคะแนนเต็มในหลากหลายด้าน อาทิ ความโปร่งใสและการรายงานข้อมูล การบริหารจัดการความเสี่ยงและวิกฤตการณ์ การขับเคลื่อนเชิงนโยบาย ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล การเงินเพื่อความยั่งยืน สิทธิมนุษยชน การเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างครอบคลุม ลูกค้าสัมพันธ์ และการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว นอกจากนี้ ผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในด้านกลยุทธ์การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปฏิบัติด้านแรงงาน และการบริหารจัดการทุนมนุษย์ยังเป็นสัญญาณที่แสดงให้เห็นถึงการก้าวข้ามจากการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ไปสู่การผนวกความยั่งยืนเข้ากับการจัดสรรเงินทุนและการสร้างมูลค่าในระยะยาวอย่างแท้จริง

กลยุทธ์ของ Cathay FHC ตั้งอยู่บน 3 เสาหลัก ได้แก่ สภาพภูมิอากาศ สุขภาพ และการเสริมสร้างศักยภาพ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขยายอิทธิพลของบริษัทไปทั่วทั้งระบบนิเวศทางการเงิน ทั้งนี้ บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อความยั่งยืนขององค์กรภายใต้คณะกรรมการบริษัทเพื่อทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการเฉพาะกิจในการเสริมสร้างการกำกับดูแลที่ยั่งยืนให้มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น โดยคณะกรรมการชุดดังกล่าวจะทำหน้าที่กำกับดูแลคณะกรรมการยุทธศาสตร์ ESG ในระดับบริหาร และคณะทำงานย่อยอีก 6 ชุด ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินโครงการริเริ่มด้านความยั่งยืนต่างๆ

ในด้านสภาพภูมิอากาศ ทางกลุ่มบริษัทได้ใช้ประโยชน์จากงบดุล และขีดความสามารถด้านการลงทุนเพื่อเร่งขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมคาร์บอนต่ำ โดยการผลักดันให้บริษัทต่างๆ ที่มีส่วนในการปล่อยคาร์บอนรวมกันมากกว่า 200 ล้านตันต่อปีมาร่วมให้คำมั่นสัญญาในการบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ พร้อมทั้งผลักดันมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน ทั้งนี้ บริษัทในเครือของกลุ่ม ได้แก่ Cathay Life Insurance, Cathay United Bank, Cathay Century Insurance และ Cathay Securities ล้วนได้รับการเสนอชื่อให้อยู่ในรายชื่อนักลงทุนสถาบันที่มีการเปิดเผยข้อมูลการกำกับดูแลที่ดีขึ้นประจำปี 2568 ของตลาดหลักทรัพย์ไต้หวันอีกด้วย

นอกจากนี้ บริษัทยังเดินหน้าขยายการดำเนินงานในด้านพลังงานหมุนเวียน และการเงินเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อเสริมสร้างผลกระทบเชิงบวกด้านความยั่งยืนให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น โดยหน่วยงานด้านการธนาคารและประกันภัยของบริษัท ถือเป็นผู้บุกเบิกกลุ่มแรกๆ ในการให้สินเชื่อและลงทุนในโครงการพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมในทะเล พร้อมทั้งเข้าร่วมในโครงการริเริ่มระดับโลกอย่างแข็งขัน อาทิ RE100 และ Climate Action 100+ ยิ่งไปกว่านั้น Cathay Financial Holdings ยังได้ยกระดับการมีส่วนร่วมในเวทีประชุมระดับโลกด้านสภาพภูมิอากาศ โดยได้เข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (COP) อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2564 ขณะที่ประธานกรรมการอย่าง Chang-Ken Lee ก็ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมการประชุม World Climate Summit ติดต่อกันเป็นเวลา 3 ปี เพื่อร่วมแบ่งปันมุมมอง และความคิดเห็นเกี่ยวกับการเงินเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มุ่งเน้นในภูมิภาคเอเชียด้วยเช่นกัน

นอกจากนี้ ในปี 2568 Cathay FHC ยังได้บูรณาการประเด็นด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และทุนธรรมชาติเข้าไปในกระบวนการตัดสินใจของบริษัท พร้อมทั้งประกาศให้การรับรองในแถลงการณ์ Belém Investor Statement on Tropical Forests ซึ่งสะท้อนถึงการสนับสนุนความพยายามในการอนุรักษ์ป่าไม้ทั่วโลก

นอกเหนือจากในด้านสภาพภูมิอากาศแล้ว Cathay FHC ยังได้ขยายผลกระทบเชิงบวกผ่านโครงการริเริ่มด้านสุขภาพทางการเงิน โดย Cathay Life Insurance ได้ต่อยอดและยกระดับคุณค่าของแบรนด์ในด้าน "สุขภาวะที่ดี" มาตั้งแต่ปี 2567 ด้วยการทุ่มงบประมาณกว่า 200 ล้านดอลลาร์ไต้หวันใหม่ ในการสร้างกลไกส่งเสริม "สุขภาวะที่ดี" พร้อมทั้งผนวกฟีเจอร์ด้านสุขภาพที่สร้างแรงจูงใจไว้ในพอร์ตผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพ เพื่อส่งเสริมให้การดูแลเชิงป้องกันกลายมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของลูกค้า โดยแคมเปญประจำปีอย่าง "Every Step Counts" (ทุกก้าวมีความหมาย) สามารถดึงดูดผู้เข้าร่วมได้เกือบหนึ่งล้านคน ซึ่งร่วมกันสะสมก้าวเดินได้มากกว่า 2.727 แสนล้านก้าว และร่วมบริจาคเงินสมทบทุนให้แก่องค์กรการกุศลต่างๆ ทั่วประเทศเป็นมูลค่ากว่า 28 ล้านดอลลาร์ไต้หวันใหม่

ในฐานะผู้ให้บริการที่ดูแลประชากรไต้หวันมากกว่า 60% ทางกลุ่มบริษัทได้นำขีดความสามารถที่ครบวงจร ทั้งด้านการประกันภัย การธนาคาร และการบริหารจัดการสินทรัพย์ มาใช้เพื่อเสริมสร้างความยืดหยุ่นทางการเงิน โดยความพยายามดังกล่าวครอบคลุมตั้งแต่การส่งเสริมความรู้ทางการเงิน การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมความต้องการของคนทุกกลุ่ม ไปจนถึงโครงสร้างพื้นฐานในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งระบบการป้องกันที่หลากหลายนี้สามารถส่งมอบผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมในการป้องกันการฉ้อโกง และช่วยเสริมสร้างความไว้วางใจในระบบการเงินได้อย่างแข็งแกร่ง ทั้งนี้ จากข้อมูลสถิติล่าสุดจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติของไต้หวัน พบว่า Cathay United Bank สามารถระงับเหตุฉ้อโกงได้มากกว่า 2,000 กรณีในปี 2568 ซึ่งช่วยป้องกันความเสียหายให้แก่ลูกค้าได้เป็นมูลค่ารวมกว่า 1.7 พันล้านดอลลาร์ไต้หวันใหม่

ในด้านการเสริมสร้างศักยภาพ FHC มุ่งมั่นผลักดันการมีส่วนร่วมของทั้งบุคลากรและสังคมเพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนการเติบโตที่ยั่งยืน โดยบริษัทได้ส่งเสริมวัฒนธรรม "Place for All" (พื้นที่สำหรับทุกคน) ภายในองค์กรที่มุ่งส่งเสริมความเท่าเทียมและการยอมรับความแตกต่างในสถานที่ทำงาน ภายใต้การสนับสนุนของนโยบายด้านแรงงานที่มีความก้าวหน้าเพื่อตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงทางประชากรศาสตร์และคนต่างรุ่น โดยในปี 2568 "ผลสำรวจความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร" (Employee Engagement Survey) มีคะแนนความพึงพอใจในภาพรวมพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์ ขณะที่อัตราการรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กรต่ออีก 1 ปีหลังสิ้นสุดการลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรก็ปรับตัวสูงขึ้นเกือบ 90% นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับรางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งเอเชีย (Asia's Best Employers) เป็นครั้งที่ 7 ซึ่งถือเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงการได้รับการยอมรับจากภายนอกต่อกลยุทธ์ด้านสถานที่ทำงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

ในส่วนของภายนอกองค์กรนั้น ทางกลุ่มบริษัทยังคงเดินหน้าลงทุนในการเสริมสร้างศักยภาพให้แก่เยาวชนและสตรีอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการด้านการศึกษา การเป็นผู้ประกอบการ และการพัฒนาด้านกีฬา เพื่อขยายผลกระทบเชิงบวกทางสังคมในระยะยาว

Cathay FHC ยังคงมุ่งเน้นไปที่การลงทุนและการให้สินเชื่อแก่ธุรกิจคาร์บอนต่ำ การสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ และการมีส่วนร่วมในระดับสากลอย่างต่อเนื่อง ผ่านการผสานขีดความสามารถทางการเงินเข้ากับวาระความยั่งยืนระดับโลก ซึ่งช่วยให้บริษัทไม่เพียงแต่เป็นผู้มีส่วนร่วมเท่านั้น แต่ยังเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสำคัญในการเปลี่ยนผ่านของเอเชียไปสู่เศรษฐกิจที่ปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ พร้อมทั้งตอกย้ำบทบาทของการเป็นสถาบันการเงินที่เป็นเกณฑ์มาตรฐานในด้านการเงินเพื่อความยั่งยืนอีกด้วย

