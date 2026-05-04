Cathay Financial Holdings Teruskan Kejayaan pada Dow Jones Best-in-Class World Index dan Emerging Markets Index

TAIPEI, 5 Mei 2026 /PRNewswire/ -- Cathay Financial Holdings (Cathay FHC) mengukuhkan kedudukannya sebagai peneraju kelestarian global, apabila berjaya dimasukkan ke dalam Dow Jones Best-in-Class Indices (DJBIC, dahulunya DJSI) World Index untuk tahun kelapan berturut-turut dan Emerging Markets Index untuk tahun kesebelas. Cathay FHC telah diiktiraf sebagai Ahli 5% Teratas dalam S&P Global Sustainability Yearbook 2026. Khususnya, Skor ESG berada pada kedudukan 2% teratas dalam industri insurans global, mengatasi 98% rakan setara antarabangsanya dan menonjolkan keupayaannya menterjemahkan pelaksanaan ESG kepada kelebihan daya saing yang boleh diukur.

Kedudukan ini menonjolkan kekuatan Cathay FHC merentas disiplin tadbir urus dan risiko teras, dengan skor penuh dalam bidang seperti Ketelusan & Pelaporan, Pengurusan Risiko & Krisis, Pengaruh Dasar, Keselamatan Maklumat, Kewangan Mampan, Hak Asasi Manusia, Keterangkuman Kewangan, Hubungan Pelanggan dan Perlindungan Privasi. Prestasi kukuh dalam Strategi Iklim, Amalan Buruh dan Pengurusan Modal Insan menandakan selanjutnya peralihan melangkaui pematuhan ke arah menerapkan kelestarian dalam peruntukan modal serta penciptaan nilai jangka panjang.

Strategi Cathay FHC berteraskan tiga tonggak— Iklim, Kesihatan dan Pemerkasaan — yang melaluinya syarikat memperluas pengaruhnya merentas ekosistem kewangan. Syarikat telah menubuhkan Jawatankuasa Kelestarian Korporat di bawah Lembaga Pengarah sebagai jawatankuasa fungsian untuk memperkukuh tadbir urus mampan. Jawatankuasa ini menyelia Jawatankuasa Strategi ESG peringkat eksekutif serta enam pasukan tugas yang bertanggungjawab melaksanakan inisiatif kelestarian.

Dalam aspek iklim, kumpulan ini memanfaatkan kunci kira-kira dan keupayaan pelaburannya untuk mempercepat peralihan rendah karbon, mempengaruhi syarikat yang bertanggungjawab terhadap lebih 200 juta tan emisi karbon tahunan untuk komited kepada sasaran sifar bersih, di samping memajukan standard pendedahan ESG merentas rantaian bekalan. Subsidiarinya termasuk Cathay Life Insurance, Cathay United Bank, Cathay Century Insurance dan Cathay Securities kesemuanya dinamakan dalam Senarai Pelabur Institusi Bursa Saham Taiwan dengan Pendedahan Pengawasan Lebih Baik 2025.

Syarikat turut memperluas kehadirannya dalam bidang tenaga boleh baharu dan kewangan iklim, sekali gus mengukuhkan lagi impak kelestariannya. Cabang perbankan dan insuransnya merupakan penggerak awal dalam pembiayaan dan pelaburan projek solar serta projek tenaga angin luar pesisir, selain aktif terlibat dalam inisiatif global seperti RE100 dan Climate Action 100+. Cathay Financial Holdings juga meningkatkan penglibatan dengan forum iklim global utama, mengekalkan kehadiran berterusan di Persidangan UN Climate Change (COP) sejak 2021. Presiden Chang-Ken Lee turut diundang selama tiga tahun berturut-turut ke Sidang Kemuncak Iklim Dunia untuk membentangkan perspektif berfokuskan Asia mengenai kewangan iklim.

Selain itu, pada 2025, Cathay FHC terus mengintegrasikan biodiversiti dan modal semula jadi dalam proses membuat keputusan serta mengumumkan sokongannya terhadap Belém Investor Statement on Tropical Forests, seterusnya memperlihatkan sokongannya kepada usaha pemuliharaan hutan global.

Di luar aspek iklim, Cathay FHC memperluas impaknya melalui inisiatif kesihatan kewangan. Cathay Life Insurance memajukan nilai jenama "Wellness" sejak 2024 dengan melabur sebanyak lebih NT$200 juta untuk membina mekanisme promosi "Wellness", sambil menerapkan ciri-ciri kesejahteraan berasaskan insentif dalam portfolio insurans kesihatannya bagi menggabungkan penjagaan pencegahan ke dalam kehidupan harian pelanggan. Kempen "Every Step Counts" tahunannya telah menarik hampir satu juta peserta, mencatatkan secara kolektif lebih 272.7 bilion langkah dan menyumbang lebih daripada NT$28 juta kepada tujuan amal di seluruh negara.

Dengan menawarkan perkhidmatan kepada lebih 60% penduduk Taiwan, kumpulan ini memanfaatkan keupayaan insurans, perbankan dan pengurusan aset bersepadu untuk meningkatkan kebingkasan kewangan. Usahanya merangkumi literasi kewangan, reka bentuk produk inklusif dan infrastruktur antipenipuan, yang melaluinya kerangka pertahanan berbilang lapis telah memberikan keputusan nyata dalam pencegahan penipuan, sekali gus mengukuhkan kepercayaan terhadap sistem kewangan. Cathay United Bank menghalang lebih 2,000 kes penipuan pada 2025, sekali gus mengelakkan kerugian sebanyak lebih NT$1.7 bilion, menurut statistik terkini daripada Agensi Polis Kebangsaan Taiwan.

Dalam aspek pemerkasaan, Cathay FHC memajukan keterangkuman tenaga kerja dan juga masyarakat sebagai pemacu pertumbuhan mampan. Secara dalaman, ia mempromosikan budaya "Place for All" yang memfokuskan keterangkuman tempat kerja, disokong oleh dasar tenaga kerja progresif yang menumpukan perubahan demografi dan generasi. Pada 2025, "Employee Engagement Survey" mencapai tahap tertinggi baharu dalam kepuasan keseluruhan, manakala kadar pengekalan dalam tempoh satu tahun selepas cuti bersalin menghampiri 90%. Syarikat juga diiktiraf buat kali ketujuh sebagai salah satu Majikan Terbaik Asia, sekali gus menggariskan pengesahan luaran yang berterusan terhadap strategi tempat kerjanya.

Secara luaran, kumpulan ini terus melabur dalam pemerkasaan belia dan wanita melalui pendidikan, keusahawanan dan pembangunan sukan, seterusnya memperluas jejak impak sosial jangka panjangnya.

Memandang ke hadapan, Cathay FHC memperdalam fokus terhadap pelaburan dan pembiayaan karbon rendah, inovasi produk serta penglibatan antarabangsa. Dengan menyelaraskan keupayaan kewangannya dengan agenda kelestarian global, syarikat bukan sahaja memantapkan kedudukannya sebagai peserta, malah sebagai pemangkin dalam peralihan Asia ke arah ekonomi sifar bersih—sambil mengukuhkan peranannya sebagai institusi penanda aras dalam aspek kewangan mampan.

SOURCE Cathay Financial Holdings