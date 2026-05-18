방콕, 2026년 5월 18일 /PRNewswire/ -- 쭐랄롱꼰 대학교의 학생 주도 이니셔티브가 수의학적 치료, 공중 교육, 디지털 도구를 결합하여 동물 복지와 공중 보건을 모두 개선함으로써 지역사회 기반 행동이 어떻게 도시 유기 동물 관리에 지속 가능한 해결책을 제공할 수 있는지 보여주고 있다.

9년 전 설립된 쭐랄롱꼰 대학교 동물복지 수의학과 학생 동아리(Chulalongkorn University Veterinary Student Club for Animal Welfare)는 시암 스퀘어(Siam Square)와 삼얀 마켓(Samyan Market)을 포함한 대학 내 각 학부와 주변 지역의 유기견과 유기묘를 돌보는 '존줏(JohnJud, 유기 동물)' 프로젝트를 운영하고 있다. 이 활동은 불임수술, 예방접종, 의료 치료, 입양 및 인식 개선 캠페인을 아우르며, 인간, 동물, 환경의 복지를 연결하는 '원 헬스(One Health)' 개념에 기반한 총체적 접근법을 반영한다.

쭐랄롱꼰 대학교 학생들, 유기 동물 복지를 위한 지역사회 주도 모델 선도

이 프로젝트의 핵심 특징은 200마리 이상의 유기 동물을 추적하는 온라인 플랫폼인 '존줏 맵(JohnJud Map)'이다. 이는 사진, 성격 및 예방접종 상태를 포함한 상세한 프로필을 제공하여 학생, 교직원 및 일반인이 안전하게 동물들과 상호작용을 할 수 있도록 돕는다. 색상별 마커는 동물이 친화적인지, 낯을 가리는지, 또는 주의해서 접근해야 하는지를 나타내 일상적인 만남에서의 두려움과 불확실성을 줄인다.

이 이니셔티브의 중심은 국제적으로 인정받는 포획-중성화-방사(Trap-Neuter-Return, TNR) 방법이다. 동물들을 포획하여 불임수술과 예방접종을 한 후 원래 서식지로 방사함으로써, 불임수술을 받지 않은 새로운 동물들이 유입되는 것을 방지하고 개체수가 시간이 지나면서 점진적으로 안정화되도록 한다. 모니터링을 지원하기 위해 불임수술을 받은 동물들에게는 표시를 하거나 마이크로칩을 삽입하여 추적과 후속 관리를 실현한다. 현재까지 이 프로젝트는 500마리 이상의 동물에게 불임수술을 시행하여 상당한 영향을 보여주었다.

조직 위원들은 시설 과잉수용과 제한된 자원 때문에 동물을 보호소로 이송하는 것이 항상 실행 가능한 해결책은 아니라고 강조한다. 대신 동아리는 동물들의 건강을 개선하고 개체수를 모니터링하면서 친숙한 환경에서 동물들을 유지하는 것을 우선시한다. 더 어리거나 적응력이 좋은 동물들의 경우 장기적인 돌봄을 보장하기 위한 신중한 심사와 후속 조치를 통해 입양이 권장된다.

이 이니셔티브는 또한 협력에 크게 의존한다. 여러 학부의 학생들과 지역 '사료 제공자(feeders)'를 포함한 자원봉사자 네트워크는 동물 건강을 모니터링하고, 새로 유입된 동물을 보고하며, 케어를 조정하는 데 도움을 준다. 기부금은 의료 치료 및 수술 자금에 사용되며, 쭐랄롱꼰 대학교 수의과대학이 임상 절차에 대한 감독을 제공한다.

동물 복지를 넘어서 이 프로그램은 학생들을 위한 실무 교육의 장과 같은 역할을 하여 전문적 기술, 팀워크 및 사회적 책임감을 함양한다. 도시 유기 동물 개체수가 여전히 과제로 남아 있는 가운데, 존줏 프로젝트는 공동 책임, 지역사회 참여, 사람과 동물 간의 공존을 강조하는 복제 가능한 모델을 제공한다.

자세히 보기: https://www.chula.ac.th/en/highlight/303151/

미디어 문의처:

쭐랄롱꼰 커뮤니케이션 센터

이메일: [email protected]

SOURCE Chulalongkorn University Communication Center